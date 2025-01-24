https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/akkuyu-nukleer-enerji-santrali-denetime-acildi-turkiye-bariscil-nukleer-adimini-atti-1093034214.html

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali denetime açıldı: Türkiye, Barışcıl nükleer adımını attı

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali denetime açıldı: Türkiye, Barışcıl nükleer adımını attı

Sputnik Türkiye

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne taze nükleer yakıt teslim edilmesiyle Türkiye, barışçıl nükleer teknolojiye sahip ülkeler arasına girdi. UAEA, Akkuyu'da nükleer... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T23:04+0300

2025-01-24T23:04+0300

2025-01-24T23:04+0300

türkiye

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

akkuyu nükleer a.ş

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu nükleer enerji santrali

mersin

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Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) denetim izni verilmesini öngören düzenlemeyi onayladı.Mersin'de kurulan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, resmi olarak bir nükleer tesis statüsüne ulaşırken, nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) denetim izni verildi. Sabah'ın haberine göre; Atom Enerji Ajansı, nükleer maddenin barışçıl amaçlarla kullanıldığını doğrulamak ve nükleer güvenceye tabi tüm tesislerin denetimlerini yapmak için kapsamlı bir yetkiyle donatıldı. UAEA, denetimlerde kamera, ağırlık ölçüm cihazları, radyasyon dedektörleri, küresel yer belirleme cihazları gibi gelişmiş ekipmanlardan yararlanabilecek ve herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak.Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yalnızca uluslararası denetimlere değil, aynı zamanda ulusal denetimlere de tabi tutulacak. NDK, yıllık denetim programları çerçevesinde veya ihtiyaç halinde plansız denetimler gerçekleştirecek. Bu denetimler, en az iki denetim görevlisinden oluşan ekiplerce yapılacak ve UAEA ile koordinasyon halinde yürütülecek. Denetimlerde kapama ve gözetim sistemi cihazları ile mühürlerin uygunluğu ve etkinliği de değerlendirilecek.Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, santralin birinci reaktörünün yüzde 90 oranında tamamlandığını ve ilk reaktörün 2025 yılında deneme üretimine alınmasının planlandığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/akkuyu-nukleer-santrali-2024-yilinda-ekonomiye-75-milyar-dolarlik-ekonomik-katki-sagladi-1092872136.html

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