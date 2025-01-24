Akkuyu Nükleer Enerji Santrali denetime açıldı: Türkiye, Barışcıl nükleer adımını attı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, ilgili idare belediye değil il özel idaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Serkan Kaya: 'Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden el çektirilmesi gerekiyor'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump, Biden'ın yapay zeka kısıtlamalarını silip attı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor, gelen Amerikancılık yapıyorsa gidiyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye'de Aleviler, Hristiyanlar ve Ermeni topluluk, Türk askerlerinin himayesini ve korumasını kabullenmeye hazır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Suudi Arabistan’ı yönetenler, modernitenin adımlarına uyan bir süreci kavramış durumda'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri: ‘Bu bir kader değil, tamamı önlenebilir iş cinayetleri’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Serap Taycan: ‘Yas sürecinin sağlıklı ilerlemesi bireyin ötesinde toplumun ve otoritenin görevidir’
12:05
84 dk
HABER MASASI
İhmaller zincirine yenisi eklendi: Kartalkaya'daki otelin son iki katı kaçak mıydı?
13:30
35 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 32 yıl oldu
14:10
13 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
14:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Çalışan annelere devlet bakıcı desteği
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
18:15
5 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Bolu’daki yangın faciası: Patronların hiç mi suçu yok?
19:10
80 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
20:35
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/akkuyu-nukleer-enerji-santrali-denetime-acildi-turkiye-bariscil-nukleer-adimini-atti-1093034214.html
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali denetime açıldı: Türkiye, Barışcıl nükleer adımını attı
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali denetime açıldı: Türkiye, Barışcıl nükleer adımını attı
Sputnik Türkiye
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne taze nükleer yakıt teslim edilmesiyle Türkiye, barışçıl nükleer teknolojiye sahip ülkeler arasına girdi. UAEA, Akkuyu'da nükleer... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T23:04+0300
2025-01-24T23:04+0300
türkiye
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
akkuyu nükleer a.ş
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer enerji santrali
mersin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091426567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85904ba33dfe5833d3799c5ec98ddd0c.jpg
Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) denetim izni verilmesini öngören düzenlemeyi onayladı.Mersin'de kurulan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, resmi olarak bir nükleer tesis statüsüne ulaşırken, nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) denetim izni verildi. Sabah'ın haberine göre; Atom Enerji Ajansı, nükleer maddenin barışçıl amaçlarla kullanıldığını doğrulamak ve nükleer güvenceye tabi tüm tesislerin denetimlerini yapmak için kapsamlı bir yetkiyle donatıldı. UAEA, denetimlerde kamera, ağırlık ölçüm cihazları, radyasyon dedektörleri, küresel yer belirleme cihazları gibi gelişmiş ekipmanlardan yararlanabilecek ve herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak.Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yalnızca uluslararası denetimlere değil, aynı zamanda ulusal denetimlere de tabi tutulacak. NDK, yıllık denetim programları çerçevesinde veya ihtiyaç halinde plansız denetimler gerçekleştirecek. Bu denetimler, en az iki denetim görevlisinden oluşan ekiplerce yapılacak ve UAEA ile koordinasyon halinde yürütülecek. Denetimlerde kapama ve gözetim sistemi cihazları ile mühürlerin uygunluğu ve etkinliği de değerlendirilecek.Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, santralin birinci reaktörünün yüzde 90 oranında tamamlandığını ve ilk reaktörün 2025 yılında deneme üretimine alınmasının planlandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/akkuyu-nukleer-santrali-2024-yilinda-ekonomiye-75-milyar-dolarlik-ekonomik-katki-sagladi-1092872136.html
türkiye
mersin
mersin limanı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091426567_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c5345c1d29da3a3b9e205694c2cab12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer enerji santrali, mersin, mersin limanı, mersin akkuyu bölgesi, mersin valiliği, mersin büyükşehir belediyesi, rusya
akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer enerji santrali, mersin, mersin limanı, mersin akkuyu bölgesi, mersin valiliği, mersin büyükşehir belediyesi, rusya

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali denetime açıldı: Türkiye, Barışcıl nükleer adımını attı

23:04 24.01.2025
© AA / Akkuyu Nükleer AŞMersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Akkuyu Nükleer AŞ
Abone ol
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne taze nükleer yakıt teslim edilmesiyle Türkiye, barışçıl nükleer teknolojiye sahip ülkeler arasına girdi. UAEA, Akkuyu'da nükleer faaliyetlerin barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü denetleyecek, ulusal denetimler ise NDK tarafından yapılacak. Türkiye'nin bu kararla barışçıl nükleerin adımını attığı belirtildi.
Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) denetim izni verilmesini öngören düzenlemeyi onayladı.
Mersin'de kurulan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, resmi olarak bir nükleer tesis statüsüne ulaşırken, nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) denetim izni verildi. Sabah'ın haberine göre; Atom Enerji Ajansı, nükleer maddenin barışçıl amaçlarla kullanıldığını doğrulamak ve nükleer güvenceye tabi tüm tesislerin denetimlerini yapmak için kapsamlı bir yetkiyle donatıldı. UAEA, denetimlerde kamera, ağırlık ölçüm cihazları, radyasyon dedektörleri, küresel yer belirleme cihazları gibi gelişmiş ekipmanlardan yararlanabilecek ve herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yalnızca uluslararası denetimlere değil, aynı zamanda ulusal denetimlere de tabi tutulacak. NDK, yıllık denetim programları çerçevesinde veya ihtiyaç halinde plansız denetimler gerçekleştirecek. Bu denetimler, en az iki denetim görevlisinden oluşan ekiplerce yapılacak ve UAEA ile koordinasyon halinde yürütülecek. Denetimlerde kapama ve gözetim sistemi cihazları ile mühürlerin uygunluğu ve etkinliği de değerlendirilecek.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, santralin birinci reaktörünün yüzde 90 oranında tamamlandığını ve ilk reaktörün 2025 yılında deneme üretimine alınmasının planlandığını açıklamıştı.
Akkuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
TÜRKİYE
Akkuyu Nükleer Santrali, 2024 yılında ekonomiye 7,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladı
20 Ocak, 17:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала