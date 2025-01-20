https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/akkuyu-nukleer-santrali-2024-yilinda-ekonomiye-75-milyar-dolarlik-ekonomik-katki-sagladi-1092872136.html
Akkuyu Nükleer Santrali, 2024 yılında ekonomiye 7,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladı
Akkuyu Nükleer Santrali, 2024 yılında ekonomiye 7,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladı
Sputnik Türkiye
Akkuyu Nükleer Santrali, 2025'te ilk üretim denemesini yapacak. Şimdiye kadar ekonomiye 7,5 milyar dolar katkı yapan Rusya - Türkiye ortak projesinin 2028'de... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T17:29+0300
2025-01-20T17:29+0300
2025-01-20T17:29+0300
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Türkiye ve Rusya'nın ortak nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali, son rakamlara göre 2024 yılında ekonomiye 7,5 milyar dolarlık bir katkı yaptı. Son hızla çalışmaların devam ettiği santralde ayrıca yalnızca mal ve hizmetler dikkate alındığında yüzde 56'lık bir yerlileştirme oranına ulaşıldığı açıklandı. Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre, 2028'de santrale sağlanan yerli katkının 10 milyar dolara ulaşması hedeflendiyor. Buna ek olarak gelecek yıllarda nükleer enerji üretiminde daha fazla yerli malzeme ve iş gücü kullanarak, santral inşaatlarının finansal yükünün hafifletilmesi de amaçlanıyor. Sinop ve Trakya'da hazırlıklar sürüyorEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan'ın da yakın zamanda detaylarını verdiği projeler olan Sinop ve Trakya bölgesinde yeni nükleer santral yapımına ilişkin projelerin hazırlığı da sürüyor. İki ülkenin ortak yürüttüğü nükleer projelerle Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırılması planlıyor. 2025'te üretim için denemelere başlanacak Akkuyu NGS’nin ilk reaktöründe deneme üretimine 2025 yılı içinde başlanması planlanıyor. Şu ana kadar, 3. güç ünitesinin reaktör basınç kabı yerine yerleştirilirken, 2. ünite için ilk parti taze nükleer yakıt santral sahasına ulaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/bakan-bayraktar-turkiyede-bircok-nukleer-santral-insa-edilecek-kariyer-acisindan-rusca-bilmek-buyuk-1092834445.html
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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, türkiye, enerji, nükleer santral, akkuyu nükleer güç santrali, sinop, trakya
Akkuyu Nükleer Santrali, 2024 yılında ekonomiye 7,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladı
Akkuyu Nükleer Santrali, 2025'te ilk üretim denemesini yapacak. Şimdiye kadar ekonomiye 7,5 milyar dolar katkı yapan Rusya - Türkiye ortak projesinin 2028'de 10 milyara kadar gelir getirmesi bekleniyor.
Türkiye ve Rusya'nın ortak nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali, son rakamlara göre 2024 yılında ekonomiye 7,5 milyar dolarlık bir katkı yaptı. Son hızla çalışmaların devam ettiği santralde ayrıca yalnızca mal ve hizmetler dikkate alındığında yüzde 56'lık bir yerlileştirme oranına ulaşıldığı açıklandı.
Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre, 2028'de santrale sağlanan yerli katkının 10 milyar dolara ulaşması hedeflendiyor. Buna ek olarak gelecek yıllarda nükleer enerji üretiminde daha fazla yerli malzeme ve iş gücü kullanarak, santral inşaatlarının finansal yükünün hafifletilmesi de amaçlanıyor.
Sinop ve Trakya'da hazırlıklar sürüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan'ın da yakın zamanda detaylarını verdiği projeler olan Sinop ve Trakya bölgesinde yeni nükleer santral yapımına ilişkin projelerin hazırlığı da sürüyor. İki ülkenin ortak yürüttüğü nükleer projelerle Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırılması planlıyor.
2025'te üretim için denemelere başlanacak
Akkuyu NGS’nin ilk reaktöründe deneme üretimine 2025 yılı içinde başlanması planlanıyor. Şu ana kadar, 3. güç ünitesinin reaktör basınç kabı yerine yerleştirilirken, 2. ünite için ilk parti taze nükleer yakıt santral sahasına ulaştırıldı.