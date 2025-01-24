https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ahmet-hakan-bolu-belediyesi-cinayeti-gormus-yangindan-40-gun-once-bu-otel-berbat-durumda-her-sey-1093003070.html

Ahmet Hakan: Bolu Belediyesi cinayeti görmüş, yangından 40 gün önce 'bu otel berbat durumda, her şey eksik' demiş

Ahmet Hakan: Bolu Belediyesi cinayeti görmüş, yangından 40 gün önce 'bu otel berbat durumda, her şey eksik' demiş

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, Bolu'daki otel yangınından 40 gün önce Bolu Belediyesi'nin oteli denetlediğini ve yangına hiç uygun olmadığını ortaya çıkardığını yazdı. Ahmet... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T09:42+0300

2025-01-24T09:42+0300

2025-01-24T09:42+0300

türkiye

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Bolu Kartalkaya'da bulunan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan otelde sorumlular aranıyor.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yangına ilişkin Bolu Belediyesi'nin 40 gün önce yaptığı denetimi yazdı ve "Bolu Belediyesi de talep doğrultusunda bu oteli denetlemiş. Belediyenin hazırladığı rapor... Gayet düzgün ve gayet dürüst bir rapor. Bolu Belediyesi, raporunda demiş ki: “Bu otel, yangın açısından berbat durumda. Her şeyi eksik.” Otel de bunun üzerine Bolu Belediyesi’ne... “Ben talebimden vazgeçtim. Senden rapor falan istemiyorum” demiş. Bunların yaşanmasından 40 gün sonra ne oldu? Raporda sözü edilen eksikler yüzünden hepimizi kahreden o büyük facia yaşandı. 78 canımızı yitirdik." dedi.'Mevzuatta yok ama insanlık'Ahmet Hakan, facianın önlenebilir bir durum olduğunu ifade etti ve şu noktalara dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-felaketinin-ardindan-ortaya-cikti-kacak-kat-ve-tunel-detayi-dikkat-cekti-1092999817.html

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