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Ahmet Hakan: Bolu Belediyesi cinayeti görmüş, yangından 40 gün önce 'bu otel berbat durumda, her şey eksik' demiş
Ahmet Hakan: Bolu Belediyesi cinayeti görmüş, yangından 40 gün önce 'bu otel berbat durumda, her şey eksik' demiş
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Bolu'daki otel yangınından 40 gün önce Bolu Belediyesi'nin oteli denetlediğini ve yangına hiç uygun olmadığını ortaya çıkardığını yazdı. Ahmet... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu Kartalkaya'da bulunan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan otelde sorumlular aranıyor.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yangına ilişkin Bolu Belediyesi'nin 40 gün önce yaptığı denetimi yazdı ve "Bolu Belediyesi de talep doğrultusunda bu oteli denetlemiş. Belediyenin hazırladığı rapor... Gayet düzgün ve gayet dürüst bir rapor. Bolu Belediyesi, raporunda demiş ki: “Bu otel, yangın açısından berbat durumda. Her şeyi eksik.” Otel de bunun üzerine Bolu Belediyesi’ne... “Ben talebimden vazgeçtim. Senden rapor falan istemiyorum” demiş. Bunların yaşanmasından 40 gün sonra ne oldu? Raporda sözü edilen eksikler yüzünden hepimizi kahreden o büyük facia yaşandı. 78 canımızı yitirdik." dedi.'Mevzuatta yok ama insanlık'Ahmet Hakan, facianın önlenebilir bir durum olduğunu ifade etti ve şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-felaketinin-ardindan-ortaya-cikti-kacak-kat-ve-tunel-detayi-dikkat-cekti-1092999817.html
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bolu, bolu belediyesi, yangın, grand kartal oteli, grand kartal otel, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, ets tur, etstur
bolu, bolu belediyesi, yangın, grand kartal oteli, grand kartal otel, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, ets tur, etstur

Ahmet Hakan: Bolu Belediyesi cinayeti görmüş, yangından 40 gün önce 'bu otel berbat durumda, her şey eksik' demiş

09:42 24.01.2025
© AA / İbrahim YozoğluKartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Ahmet Hakan, Bolu'daki otel yangınından 40 gün önce Bolu Belediyesi'nin oteli denetlediğini ve yangına hiç uygun olmadığını ortaya çıkardığını yazdı. Ahmet Hakan mevzuatta olmamasına rağmen belediyenin durumu yetkililere bildirmesi gerektiğini yazdı.
Bolu Kartalkaya'da bulunan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan otelde sorumlular aranıyor.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yangına ilişkin Bolu Belediyesi'nin 40 gün önce yaptığı denetimi yazdı ve "Bolu Belediyesi de talep doğrultusunda bu oteli denetlemiş. Belediyenin hazırladığı rapor... Gayet düzgün ve gayet dürüst bir rapor. Bolu Belediyesi, raporunda demiş ki: “Bu otel, yangın açısından berbat durumda. Her şeyi eksik.” Otel de bunun üzerine Bolu Belediyesi’ne... “Ben talebimden vazgeçtim. Senden rapor falan istemiyorum” demiş. Bunların yaşanmasından 40 gün sonra ne oldu? Raporda sözü edilen eksikler yüzünden hepimizi kahreden o büyük facia yaşandı. 78 canımızı yitirdik." dedi.

'Mevzuatta yok ama insanlık'

Ahmet Hakan, facianın önlenebilir bir durum olduğunu ifade etti ve şu noktalara dikkat çekti:
"Yangın açısından otelin muazzam vurdumduymazlığını resmi olarak saptayan Bolu Belediyesi, bu durumu... - İlgili bakanlığa bildirseydi. -Valiliğe bildirseydi. -Savcılığa bildirseydi. Onlarca yaşamı kurtaracak bir adım atmış olacaktı. Fakat Belediye, bunların hiçbirini yapmadı. “Bana ne, beni ilgilendirmez, benim sorumluluğumda değil” tavrı takındı. Bolu Belediyesi’ne düşen görev, alarm zillerini çalmaktı. Mevzuatta böyle bir görevi olmayabilir belediyenin. Ama insanlık için böyle bir görevi var. 40 gün önce insan hayatını hiçe sayan vurdumduymazlık saptanmış. Nasıl olur da “gık” bile denmez? 40 gün önce cinayetin geldiği görülmüş. Nasıl olur da cinayeti engelleyecek en küçük bir adımı bile atılmaz?"
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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