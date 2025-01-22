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Saatte 33 bin km hıza ulaşıyor: Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende aşırı şiddetli rüzgar tespit edildi
Saatte 33 bin km hıza ulaşıyor: Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende aşırı şiddetli rüzgar tespit edildi
Sputnik Türkiye
Avrupa Güney Gözlemevi, 500 ışık yılı mesafede bulunan dev gaz gezegeni WASP-127b'de saatte 33 bin kilometreye ulaşan rüzgarın tespit edildiğini duyurdu... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Gökbilimciler, 2016 yılında keşfedildiğinden beri, 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan dev bir gaz gezegeni olan WASP-127b'deki hava durumunu araştırıyor. Bu gezegen, Jüpiter'den biraz daha büyük, ama onun kütlesinin sadece bir kısmına sahip, bu da onu 'kabarık' yapıyor. Gökbilimcilerden oluşan uluslararası bir ekip beklenmedik bir keşifte bulundu. WASP-127b'de süpersonik rüzgârlar esiyor.Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden bilim insanı ve WASP-127b araştırma ekibinin lideri Lisa Nortmann, “Saniyede 9 km hıza (saatte 33 bin km) sahip jet rüzgarlar, gezegenin dönme hızının neredeyse altı katı hızla hareket ediyor. Bu daha önce görmediğimiz bir şey. Bu, bir gezegenin etrafında dolaşan bir jet akımında şimdiye kadar ölçülen en hızlı rüzgâr” açıklamasında bulundu.Güneş Sistemi'nde şimdiye kadar ölçülen en hızlı rüzgar, saniyede ‘sadece’ 0,5 km (1800 km/saat) hızla Neptün'de keşfedildi.Araştırmaları Astronomy &amp; Astrophysics dergisinde yayınlanan ekip, Şili’deki Çok Büyük Teleskop’un CRIRES+ cihazını kullanarak WASP-127b'nin hava durumunu ve yapısını haritaladı.Ev sahibi yıldızın ışığının gezegenin üst atmosferinden geçişini ölçen bilim insanları, atmosferin bileşimini ortaya çıkarmayı başardı. Elde ettikleri sonuçlar gezegenin atmosferinde su buharı ve karbon monoksit moleküllerinin varlığını doğruluyor. Bu malzemenin atmosferdeki hızı incelediğinde çift tepe noktası tespit edildi. Bu da atmosferin bir tarafının bize doğru, diğer tarafının ise bizden yüksek hızda uzaklaştığına işaret ediyor. Araştırmacılar, bu beklenmedik sonucu, ekvator çevresindeki şiddetli rüzgar akımları ile açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/350-yil-oncesine-yolculuk-james-webb-teleskobundan-yeni-kesif-1092823263.html
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uzay, gezegen, rüzgar, jüpiter, neptün, güneş sistemi
uzay, gezegen, rüzgar, jüpiter, neptün, güneş sistemi

Saatte 33 bin km hıza ulaşıyor: Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende aşırı şiddetli rüzgar tespit edildi

09:18 22.01.2025 (güncellendi: 09:24 22.01.2025)
© Fotoğraf : NASA / GSFCUzaydaki rüzgar
Uzaydaki rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Fotoğraf : NASA / GSFC
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Avrupa Güney Gözlemevi, 500 ışık yılı mesafede bulunan dev gaz gezegeni WASP-127b'de saatte 33 bin kilometreye ulaşan rüzgarın tespit edildiğini duyurdu. Bunun, şimdiye kadar tespit edilen en şiddetli rüzgar olduğu belirtildi.
Gökbilimciler, 2016 yılında keşfedildiğinden beri, 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan dev bir gaz gezegeni olan WASP-127b'deki hava durumunu araştırıyor. Bu gezegen, Jüpiter'den biraz daha büyük, ama onun kütlesinin sadece bir kısmına sahip, bu da onu 'kabarık' yapıyor. Gökbilimcilerden oluşan uluslararası bir ekip beklenmedik bir keşifte bulundu. WASP-127b'de süpersonik rüzgârlar esiyor.
Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden bilim insanı ve WASP-127b araştırma ekibinin lideri Lisa Nortmann, “Saniyede 9 km hıza (saatte 33 bin km) sahip jet rüzgarlar, gezegenin dönme hızının neredeyse altı katı hızla hareket ediyor. Bu daha önce görmediğimiz bir şey. Bu, bir gezegenin etrafında dolaşan bir jet akımında şimdiye kadar ölçülen en hızlı rüzgâr” açıklamasında bulundu.
Güneş Sistemi'nde şimdiye kadar ölçülen en hızlı rüzgar, saniyede ‘sadece’ 0,5 km (1800 km/saat) hızla Neptün'de keşfedildi.
Araştırmaları Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan ekip, Şili’deki Çok Büyük Teleskop’un CRIRES+ cihazını kullanarak WASP-127b'nin hava durumunu ve yapısını haritaladı.
Ev sahibi yıldızın ışığının gezegenin üst atmosferinden geçişini ölçen bilim insanları, atmosferin bileşimini ortaya çıkarmayı başardı. Elde ettikleri sonuçlar gezegenin atmosferinde su buharı ve karbon monoksit moleküllerinin varlığını doğruluyor. Bu malzemenin atmosferdeki hızı incelediğinde çift tepe noktası tespit edildi. Bu da atmosferin bir tarafının bize doğru, diğer tarafının ise bizden yüksek hızda uzaklaştığına işaret ediyor. Araştırmacılar, bu beklenmedik sonucu, ekvator çevresindeki şiddetli rüzgar akımları ile açıkladı.
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 350 yıl önce meydana gelen bir süpernovanın ışık yankısını görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
YAŞAM
350 yıl öncesine yolculuk: James Webb Teleskobu'ndan yeni keşif
18 Ocak, 17:52
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