https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/saatte-33-bin-km-hiza-ulasiyor-gunes-sistemi-disindaki-bir-gezegende-asiri-siddetli-ruzgar-tespit-1092924696.html

Saatte 33 bin km hıza ulaşıyor: Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende aşırı şiddetli rüzgar tespit edildi

Saatte 33 bin km hıza ulaşıyor: Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende aşırı şiddetli rüzgar tespit edildi

Sputnik Türkiye

Avrupa Güney Gözlemevi, 500 ışık yılı mesafede bulunan dev gaz gezegeni WASP-127b'de saatte 33 bin kilometreye ulaşan rüzgarın tespit edildiğini duyurdu... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T09:18+0300

2025-01-22T09:18+0300

2025-01-22T09:24+0300

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Gökbilimciler, 2016 yılında keşfedildiğinden beri, 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan dev bir gaz gezegeni olan WASP-127b'deki hava durumunu araştırıyor. Bu gezegen, Jüpiter'den biraz daha büyük, ama onun kütlesinin sadece bir kısmına sahip, bu da onu 'kabarık' yapıyor. Gökbilimcilerden oluşan uluslararası bir ekip beklenmedik bir keşifte bulundu. WASP-127b'de süpersonik rüzgârlar esiyor.Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden bilim insanı ve WASP-127b araştırma ekibinin lideri Lisa Nortmann, “Saniyede 9 km hıza (saatte 33 bin km) sahip jet rüzgarlar, gezegenin dönme hızının neredeyse altı katı hızla hareket ediyor. Bu daha önce görmediğimiz bir şey. Bu, bir gezegenin etrafında dolaşan bir jet akımında şimdiye kadar ölçülen en hızlı rüzgâr” açıklamasında bulundu.Güneş Sistemi'nde şimdiye kadar ölçülen en hızlı rüzgar, saniyede ‘sadece’ 0,5 km (1800 km/saat) hızla Neptün'de keşfedildi.Araştırmaları Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan ekip, Şili’deki Çok Büyük Teleskop’un CRIRES+ cihazını kullanarak WASP-127b'nin hava durumunu ve yapısını haritaladı.Ev sahibi yıldızın ışığının gezegenin üst atmosferinden geçişini ölçen bilim insanları, atmosferin bileşimini ortaya çıkarmayı başardı. Elde ettikleri sonuçlar gezegenin atmosferinde su buharı ve karbon monoksit moleküllerinin varlığını doğruluyor. Bu malzemenin atmosferdeki hızı incelediğinde çift tepe noktası tespit edildi. Bu da atmosferin bir tarafının bize doğru, diğer tarafının ise bizden yüksek hızda uzaklaştığına işaret ediyor. Araştırmacılar, bu beklenmedik sonucu, ekvator çevresindeki şiddetli rüzgar akımları ile açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/350-yil-oncesine-yolculuk-james-webb-teleskobundan-yeni-kesif-1092823263.html

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