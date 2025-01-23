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Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti: Otel müşterilere 'memnuniyet anketi' gönderdi
Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti: Otel müşterilere 'memnuniyet anketi' gönderdi
Sputnik Türkiye
Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, ülke genelinde milli yas ilan edilmişti. Yangın... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasından sonra yönetim müşterilere konaklama değerlendirme anketi gönderdiği iddia edildi.Otel, müşterilerine gönderdiği ''Bizi değerlendirmek ister misiniz?'' yazılı mesajda "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi. Bu mesaj, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanırken yönetimden yanıt gelmedi. Bir kullanıcı ise “Bu bir şaka olmalı, yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.Sosyal medyada gündem yaratan içerik hakkında Grand Kartal Otel'den herhangi bir açıklama gelmezken gönderilen mesajın doğruluğu tartışma konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/televizyon-yayin-akisi-duracak-bolu-yangini-nedeniyle-diziler-iptal-oldu-1092988267.html
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Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti: Otel müşterilere 'memnuniyet anketi' gönderdi

22:16 23.01.2025
© AA / İbrahim YozoğluKartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, ülke genelinde milli yas ilan edilmişti. Yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ederken, otel yönetiminin müşterilere gönderdiği memnuniyet anketi mesajı kamuoyunda büyük tepki topladı.
Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasından sonra yönetim müşterilere konaklama değerlendirme anketi gönderdiği iddia edildi.
Otel, müşterilerine gönderdiği ''Bizi değerlendirmek ister misiniz?'' yazılı mesajda "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi. Bu mesaj, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanırken yönetimden yanıt gelmedi. Bir kullanıcı ise “Bu bir şaka olmalı, yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.
Sosyal medyada gündem yaratan içerik hakkında Grand Kartal Otel'den herhangi bir açıklama gelmezken gönderilen mesajın doğruluğu tartışma konusu oldu.
kumanda, televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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