https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/yanginda-78-kisi-hayatini-kaybetmisti-otel-musterilere-memnuniyet-anketi-gonderdi-1092994028.html

Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti: Otel müşterilere 'memnuniyet anketi' gönderdi

Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti: Otel müşterilere 'memnuniyet anketi' gönderdi

Sputnik Türkiye

Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, ülke genelinde milli yas ilan edilmişti. Yangın... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T22:16+0300

2025-01-23T22:16+0300

2025-01-23T22:16+0300

türkiye

otel

otel yangını

grand kartal oteli

grand kartal otel

tatil

resmi tatil

tatil planı

ara tatil

okullar tatil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092893303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d776703dd4c222405711df51f6c5b714.jpg

Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasından sonra yönetim müşterilere konaklama değerlendirme anketi gönderdiği iddia edildi.Otel, müşterilerine gönderdiği ''Bizi değerlendirmek ister misiniz?'' yazılı mesajda "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi. Bu mesaj, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanırken yönetimden yanıt gelmedi. Bir kullanıcı ise “Bu bir şaka olmalı, yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.Sosyal medyada gündem yaratan içerik hakkında Grand Kartal Otel'den herhangi bir açıklama gelmezken gönderilen mesajın doğruluğu tartışma konusu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/televizyon-yayin-akisi-duracak-bolu-yangini-nedeniyle-diziler-iptal-oldu-1092988267.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otel, otel yangını, grand kartal oteli, grand kartal otel, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, okullar tatil, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, itfaiye, itfaiye ekipleri, yas, ulusal yas, milli yas