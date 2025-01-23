https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/televizyon-yayin-akisi-duracak-bolu-yangini-nedeniyle-diziler-iptal-oldu-1092988267.html

Televizyon yayın akışı duracak: Bolu yangını nedeniyle diziler iptal oldu

Televizyon yayın akışı duracak: Bolu yangını nedeniyle diziler iptal oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye, Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 79 kişinin acısını yaşıyor. Ülke genelindeki yas nedeniyle televizyon kanalları ikinci... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T17:56+0300

2025-01-23T17:56+0300

2025-01-23T17:56+0300

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Grand Kartal Otel yangını nedeniyle ülke genelinde yas ilan edilirken, televizyon kanalları ikinci gün de dizilerin yeni bölümlerini erteleyerek tekrar bölümlerini yayınlayacak.Ulusal yasın ilk gününde Star TV, 'Sen Ağlama İstanbul' ATV, 'Bir Gece Masalı' TRT, 'Mehmed Fetihler Sultanı' Show TV ise 'Bahar' dizilerinin tekrar bölümlerini yayınlamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bugün de yas nedeniyle kanallar benzer bir kararla dizilerin yeni bölümlerini erteledi. Star TV, 'Sahipsizler' Show TV, 'Sandık Kokusu' Kanal D, 'Annem Ankara' ve ATV, 'Kuruluş Osman' dizilerinin tekrar bölümlerini ekrana getirecek.Diziler neden yok?Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciası nedeniyle ülke genelinde ilan edilen yas, televizyon yayın akışlarını etkiledi. Kanallar, bu akşam dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı alarak yerine tekrar bölümlerini ekrana taşıyacak. Düşük reklam gelirlerinin de etkisiyle, yayın akışları yas ortamına uygun şekilde düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/diziler-iptal-edildi-bu-aksam-televizyonda-dizi-olmayacak-1092912918.html

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perşembe günü diziler, diziler neden yok, bu akşam dizi yok mu, bahar dizisi neden yok, sen ağlama istanbul neden yok, annem ankara neden yok, can borcu neden yok, şakir paşa ailesi neden yok, arka sokaklar neden yok, inci taneleri neden yok, siyah kalp neden yok, hudutsuz sevda neden yok, uzak şehir neden yok, kızılcık şerbeti neden yok