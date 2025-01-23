Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir, nasıl çalışır?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Trump döneminde Suriye, İbrahim Anlaşmaları'nın bir ucundan tutarak sürece dahil olabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
DEM Parti heyeti İmralı'ya ikinci defa gitti
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, ilgili idare belediye değil il özel idaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Serkan Kaya: 'Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden el çektirilmesi gerekiyor'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump, Biden'ın yapay zeka kısıtlamalarını silip attı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahceli-yuzucu-nil-apaki-arkadaslari-son-yolculuguna-ugurladi-1092983269.html
Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı
Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki yangın faciasında annesiyle birlikte hayatını kaybeden Fenerbahçeli Vedia Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T15:35+0300
2025-01-23T15:35+0300
türkiye
vedia nil apak
kartalkaya
fenerbahçe
yüzücü
yangın felaketi
grand kartal oteli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092983085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35a26614d51285c25c70a41940dd329c.jpg
Türkiye'yi yasa boğan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının kurbanlarından Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Küçük kızın tabutunun başında ise arkadaşları nöbet tuttu.Arkadaşları tabutun başında nöbet tuttuSömestr tatili için annesi Ferda Apak'la Kartalkaya'ya giden 11 yaşındaki Nil Apak, yangında hayatını kaybetti. Bugün küçük sporcu ve annesi için Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının kılındı. Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Apak ailesinin yakınları katıldı. Vedia Nil Apak ile Ferda Apak'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/fenerbahce-kulubu-duyurdu-boludaki-yangin-faciasinda-genc-sporcu-ve-annesi-hayatini-kaybetti-1092909443.html
türkiye
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092983085_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_6a94b00253c0cd3b587090ead5291e75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vedia nil apak, ferda apak, kartalkaya yangında hayatını kaybetti, fenerbahçeli yüzücü nil apak,
vedia nil apak, ferda apak, kartalkaya yangında hayatını kaybetti, fenerbahçeli yüzücü nil apak,

Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

15:35 23.01.2025
© Bünyamin ÇelikNil Apak cenaze
Nil Apak cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Bünyamin Çelik
Abone ol
Kartalkaya'daki yangın faciasında annesiyle birlikte hayatını kaybeden Fenerbahçeli Vedia Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Türkiye'yi yasa boğan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının kurbanlarından Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Küçük kızın tabutunun başında ise arkadaşları nöbet tuttu.

Arkadaşları tabutun başında nöbet tuttu

Sömestr tatili için annesi Ferda Apak'la Kartalkaya'ya giden 11 yaşındaki Nil Apak, yangında hayatını kaybetti. Bugün küçük sporcu ve annesi için Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının kılındı.
Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Apak ailesinin yakınları katıldı. Vedia Nil Apak ile Ferda Apak'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
TÜRKİYE
Fenerbahçe Kulübü duyurdu: Bolu'daki yangın faciasında genç sporcu ve annesi hayatını kaybetti
21 Ocak, 16:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала