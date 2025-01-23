https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahceli-yuzucu-nil-apaki-arkadaslari-son-yolculuguna-ugurladi-1092983269.html
Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı
Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki yangın faciasında annesiyle birlikte hayatını kaybeden Fenerbahçeli Vedia Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T15:35+0300
2025-01-23T15:35+0300
2025-01-23T15:35+0300
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kartalkaya
fenerbahçe
yüzücü
yangın felaketi
grand kartal oteli
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Türkiye'yi yasa boğan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının kurbanlarından Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Küçük kızın tabutunun başında ise arkadaşları nöbet tuttu.Arkadaşları tabutun başında nöbet tuttuSömestr tatili için annesi Ferda Apak'la Kartalkaya'ya giden 11 yaşındaki Nil Apak, yangında hayatını kaybetti. Bugün küçük sporcu ve annesi için Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının kılındı. Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Apak ailesinin yakınları katıldı. Vedia Nil Apak ile Ferda Apak'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/fenerbahce-kulubu-duyurdu-boludaki-yangin-faciasinda-genc-sporcu-ve-annesi-hayatini-kaybetti-1092909443.html
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vedia nil apak, ferda apak, kartalkaya yangında hayatını kaybetti, fenerbahçeli yüzücü nil apak,
Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı
Kartalkaya'daki yangın faciasında annesiyle birlikte hayatını kaybeden Fenerbahçeli Vedia Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Türkiye'yi yasa boğan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının kurbanlarından Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Küçük kızın tabutunun başında ise arkadaşları nöbet tuttu.
Arkadaşları tabutun başında nöbet tuttu
Sömestr tatili için annesi Ferda Apak'la Kartalkaya'ya giden 11 yaşındaki Nil Apak, yangında hayatını kaybetti. Bugün küçük sporcu ve annesi için Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının kılındı.
Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Apak ailesinin yakınları katıldı. Vedia Nil Apak ile Ferda Apak'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.