https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahceli-yuzucu-nil-apaki-arkadaslari-son-yolculuguna-ugurladi-1092983269.html

Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Fenerbahçeli yüzücü Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'daki yangın faciasında annesiyle birlikte hayatını kaybeden Fenerbahçeli Vedia Nil Apak'ı arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

vedia nil apak

kartalkaya

fenerbahçe

yüzücü

yangın felaketi

grand kartal oteli

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Türkiye'yi yasa boğan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının kurbanlarından Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Küçük kızın tabutunun başında ise arkadaşları nöbet tuttu.Arkadaşları tabutun başında nöbet tuttuSömestr tatili için annesi Ferda Apak'la Kartalkaya'ya giden 11 yaşındaki Nil Apak, yangında hayatını kaybetti. Bugün küçük sporcu ve annesi için Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının kılındı. Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Apak ailesinin yakınları katıldı. Vedia Nil Apak ile Ferda Apak'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/fenerbahce-kulubu-duyurdu-boludaki-yangin-faciasinda-genc-sporcu-ve-annesi-hayatini-kaybetti-1092909443.html

türkiye

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