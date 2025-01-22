https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/canakkale-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-ahmet-ercandan-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092921194.html

Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti, 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti, 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde gece yarısı 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İzmir dahil birçok şehirde hissedilen sarsıntı paniğe yol açtı. Uzmanlar, bölgede 7... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T06:36+0300

2025-01-22T06:36+0300

2025-01-22T06:38+0300

türkiye

çanakkale

deprem

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

naci görür

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6.62 kilometre uzaklıkta olduğu ve 8.65 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısıYer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Midilli açıklarında gerçekleşen depremin ardından kritik değerlendirmelerde bulundu. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Foça-Midilli-Karaburun üçgenine dikkat çekerek bölge için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı. Deprem uzmanı, 7 büyüklüğündeki depremin İzmir, Çeşme ve Foça’yı etkileyeceğini söyledi. Ercan, "Yaklaşık 6 büyüklüğünde bir etki yaratır ama yıkıcı olmaz" ifadelerini kullandı. Deprem uzmanının sosyal medya paylaşımı şöyle:"Midilli‘de olan M5.2'lik deprem küçük büyüklüktedir. Çok önceden beri soyledigim gibi Foça Midilli Karaburun üçgeni her zaman için deprem üretmeye yatkın bir bölgedir bu bölge her zaman için M7.0'lık bir depreme gebedir. M5.2 arkasından ileride ne zaman olacağını bilmediğimiz daha büyük bir deprem olacak İzmir Çeşme Foça dolayı etkileyecektir. Böyle bir depremin İzmir’e etkisi yaklaşık 6 büyüklüğünde bir deprem olmuş gibi etkisi olur, ancak yıkmaz."Naci Görür KAF'ın güney koluna işaret etti, geçmişteki depremi hatırlattıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çekerek, bölgenin ciddi stres biriktirdiği konusunda uyardı. Görür, Edremit Körfezi’nde gerçekleşen depremin 1944 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle aynı fay zonu üzerinde olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/prof-dr-naci-gorurden-adiyaman-ve-3-il-icin-deprem-uyarisi-fay-hatlarini-siraladi-kirilmaya-hazir-1092846484.html

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