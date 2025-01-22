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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/canakkale-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-ahmet-ercandan-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092921194.html
Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti, 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti, 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde gece yarısı 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İzmir dahil birçok şehirde hissedilen sarsıntı paniğe yol açtı. Uzmanlar, bölgede 7... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T06:36+0300
2025-01-22T06:38+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6.62 kilometre uzaklıkta olduğu ve 8.65 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısıYer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Midilli açıklarında gerçekleşen depremin ardından kritik değerlendirmelerde bulundu. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Foça-Midilli-Karaburun üçgenine dikkat çekerek bölge için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı. Deprem uzmanı, 7 büyüklüğündeki depremin İzmir, Çeşme ve Foça’yı etkileyeceğini söyledi. Ercan, "Yaklaşık 6 büyüklüğünde bir etki yaratır ama yıkıcı olmaz" ifadelerini kullandı. Deprem uzmanının sosyal medya paylaşımı şöyle:"Midilli‘de olan M5.2'lik deprem küçük büyüklüktedir. Çok önceden beri soyledigim gibi Foça Midilli Karaburun üçgeni her zaman için deprem üretmeye yatkın bir bölgedir bu bölge her zaman için M7.0'lık bir depreme gebedir. M5.2 arkasından ileride ne zaman olacağını bilmediğimiz daha büyük bir deprem olacak İzmir Çeşme Foça dolayı etkileyecektir. Böyle bir depremin İzmir’e etkisi yaklaşık 6 büyüklüğünde bir deprem olmuş gibi etkisi olur, ancak yıkmaz."Naci Görür KAF'ın güney koluna işaret etti, geçmişteki depremi hatırlattıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çekerek, bölgenin ciddi stres biriktirdiği konusunda uyardı. Görür, Edremit Körfezi’nde gerçekleşen depremin 1944 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle aynı fay zonu üzerinde olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/prof-dr-naci-gorurden-adiyaman-ve-3-il-icin-deprem-uyarisi-fay-hatlarini-siraladi-kirilmaya-hazir-1092846484.html
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ege denizi deprem, izmir deprem hissedildi, ege'de deprem oldu mu, çanakkale ayvacık deprem, foça midilli deprem riski, 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor, kuzey anadolu fay hattı uyarısı, izmir deprem uzman açıklaması, ege denizi fay hattı, deprem sonrası uzman uyarıları, 5.2 büyüklüğünde deprem, izmir'de deprem paniği, ege deprem stresi, ayvacık deprem merkezi, izmir deprem tahminleri, naci görür deprem uyarısı, ahmet ercan deprem uyarısı, izmir deprem uyarısı

Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti, 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

06:36 22.01.2025 (güncellendi: 06:38 22.01.2025)
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© İHA
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Ege Denizi'nde gece yarısı 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İzmir dahil birçok şehirde hissedilen sarsıntı paniğe yol açtı. Uzmanlar, bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olasılığına dikkat çekerek kritik uyarılarda bulunuyor. Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan, KAF için stres birikimi tehlikesine işaret ederek uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6.62 kilometre uzaklıkta olduğu ve 8.65 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Midilli açıklarında gerçekleşen depremin ardından kritik değerlendirmelerde bulundu. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Foça-Midilli-Karaburun üçgenine dikkat çekerek bölge için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı. Deprem uzmanı, 7 büyüklüğündeki depremin İzmir, Çeşme ve Foça’yı etkileyeceğini söyledi. Ercan, "Yaklaşık 6 büyüklüğünde bir etki yaratır ama yıkıcı olmaz" ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanının sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Midilli‘de olan M5.2'lik deprem küçük büyüklüktedir. Çok önceden beri soyledigim gibi Foça Midilli Karaburun üçgeni her zaman için deprem üretmeye yatkın bir bölgedir bu bölge her zaman için M7.0'lık bir depreme gebedir. M5.2 arkasından ileride ne zaman olacağını bilmediğimiz daha büyük bir deprem olacak İzmir Çeşme Foça dolayı etkileyecektir. Böyle bir depremin İzmir’e etkisi yaklaşık 6 büyüklüğünde bir deprem olmuş gibi etkisi olur, ancak yıkmaz."

Naci Görür KAF'ın güney koluna işaret etti, geçmişteki depremi hatırlattı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çekerek, bölgenin ciddi stres biriktirdiği konusunda uyardı. Görür, Edremit Körfezi’nde gerçekleşen depremin 1944 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle aynı fay zonu üzerinde olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman ve 3 il için deprem uyarısı: Fay hatlarını sıraladı, 'Kırılmaya hazır, daha tehlikeli'
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