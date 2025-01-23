https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/unlu-sanatci-edip-akbayramin-saglik-durumuyla-ilgili-son-aciklamayi-esi-yapti-1092986032.html

Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı eşi yaptı

Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı eşi yaptı

Sputnik Türkiye

Evinde rahatsızlanan ve hala yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri eşi açıkladı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T16:46+0300

2025-01-23T16:46+0300

2025-01-23T16:46+0300

yaşam

edip akbayram

hastalık

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Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, usta sanatçının tedavisiyle ilgili “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” dedi. İki kez ameliyat olmuştuEvinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği ortaya çıkan 75 yaşındaki usta isim, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat olmuştu. Akbayram'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Sanatçının eşi Ayten Akbayram son durumuyla ilgili bilgi paylaşarak, " “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” diye konuştu.

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