https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/unlu-sanatci-edip-akbayramin-saglik-durumuyla-ilgili-son-aciklamayi-esi-yapti-1092986032.html
Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı eşi yaptı
Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı eşi yaptı
Sputnik Türkiye
Evinde rahatsızlanan ve hala yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri eşi açıkladı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T16:46+0300
2025-01-23T16:46+0300
2025-01-23T16:46+0300
yaşam
edip akbayram
hastalık
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Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, usta sanatçının tedavisiyle ilgili “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” dedi. İki kez ameliyat olmuştuEvinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği ortaya çıkan 75 yaşındaki usta isim, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat olmuştu. Akbayram'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Sanatçının eşi Ayten Akbayram son durumuyla ilgili bilgi paylaşarak, " “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/edip-akbayram-oldu-iddialarina-kizindan-aciklama-son-durumu-paylasti-1092769600.html
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Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı eşi yaptı
Evinde rahatsızlanan ve hala yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri eşi açıkladı.
Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, usta sanatçının tedavisiyle ilgili “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” dedi.
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği ortaya çıkan 75 yaşındaki usta isim, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat olmuştu. Akbayram'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Sanatçının eşi Ayten Akbayram son durumuyla ilgili bilgi paylaşarak, " “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” diye konuştu.