https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donetskte-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1092976497.html

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rus güçlerinin kararlı eylemleri sonucunda Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdiği bildirilirken özel askeri harekat bölgesinde son bir günde bin... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T13:16+0300

2025-01-23T13:16+0300

2025-01-23T13:22+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Solönoye köyünü Ukraynalı askerlerden almayı başardı. Düşmanın kaybı 570 kadar asker ve dört zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun Harkov istikametindeki aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusu 40 kadar asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşırken düşmanın 530’dan fazla askerini etkisiz hale getirdi ve bir tank ile ikisi ABD yapımı M113 dahil beş zırhlı savaş aracını imha etti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirirken Ukraynalı oluşumların bu istikametteki kaybı 280 asker oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı güçler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Düşman 180 asker ve beş zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederek Ukrayna ordusunun 60’tan fazla askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 144 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah üretimini destekleyen kritik öneme sahip enerji tesisleri ile Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 29 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-dusunur-dugin-trump-ukraynadaki-catismanin-cozumunu-erteleyebilir-1092969010.html

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