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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donetskte-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1092976497.html
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rus güçlerinin kararlı eylemleri sonucunda Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdiği bildirilirken özel askeri harekat bölgesinde son bir günde bin... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:16+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Solönoye köyünü Ukraynalı askerlerden almayı başardı. Düşmanın kaybı 570 kadar asker ve dört zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun Harkov istikametindeki aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusu 40 kadar asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşırken düşmanın 530’dan fazla askerini etkisiz hale getirdi ve bir tank ile ikisi ABD yapımı M113 dahil beş zırhlı savaş aracını imha etti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirirken Ukraynalı oluşumların bu istikametteki kaybı 280 asker oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı güçler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Düşman 180 asker ve beş zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederek Ukrayna ordusunun 60’tan fazla askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 144 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah üretimini destekleyen kritik öneme sahip enerji tesisleri ile Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 29 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-dusunur-dugin-trump-ukraynadaki-catismanin-cozumunu-erteleyebilir-1092969010.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde

13:16 23.01.2025 (güncellendi: 13:22 23.01.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidin Özel askeri harekat
 Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Multimedya arşivine gidin
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Rus güçlerinin kararlı eylemleri sonucunda Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdiği bildirilirken özel askeri harekat bölgesinde son bir günde bin 660 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Solönoye köyünü Ukraynalı askerlerden almayı başardı. Düşmanın kaybı 570 kadar asker ve dört zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun Harkov istikametindeki aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusu 40 kadar asker kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşırken düşmanın 530’dan fazla askerini etkisiz hale getirdi ve bir tank ile ikisi ABD yapımı M113 dahil beş zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirirken Ukraynalı oluşumların bu istikametteki kaybı 280 asker oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı güçler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Düşman 180 asker ve beş zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederek Ukrayna ordusunun 60’tan fazla askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 144 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah üretimini destekleyen kritik öneme sahip enerji tesisleri ile Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 29 insansız hava aracını engelledi.
Aleksandr Dugin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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