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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ukraynali-esir-asker-nato-egitmenleri-gunumuzdeki-catismalara-uygun-olmayan-eski-yontemler-1092966222.html
Ukraynalı esir asker: NATO eğitmenleri, günümüzdeki çatışmalara uygun olmayan eski yöntemler kullanıyor
Ukraynalı esir asker: NATO eğitmenleri, günümüzdeki çatışmalara uygun olmayan eski yöntemler kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusuna teslim olan Ukrayna asker Bıçko, NATO'da aldıkları eğitimin günümüz koşullarına uygun olmadığının altını çizdi. NATO'nun Ukraynalı askerleri... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Donbass'taki çatışmalar sırasında esir düşen Ukraynalı asker Aleksandr Bıçko, İngiltere'deki Warcope üssü ile Fransa'daki La Courtine üssünde görev yapan NATO eğitmenlerinin, Ukrayna askerlerine eğitim verirken, günümüzdeki çatışmaların gerçeklerini karşılamayan eski yöntemler kullandığını belirtti.Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi askeri Bıçko, Sputnik'e verdiği demeçte, Avrupa'da NATO eğitmenlerinden aldıkları askeri eğitimin yetersizliğine dikkat çekti.NATO eğitmenlerinin günümüzde muharebe sahasında var olan gerçeklerden uzak olduğunu söyleyen Bıçko, bunun özellikle İHA kullanımında görüldüğünü ve Avrupalıların yeni koşullarda nasıl çalışılması gerektiğini anlamadığını vurguladı.Bıçko, Warcope üssünde kendileri için hazırlanan programın çaylak askerlere verilen eğitimi andırdığının altını çizdi.'NATO, Ukraynalı birlikleri taşıdığı askeri uçaklarını sivil uçak gibi kamufle ediyor'Bıçko, NATO'nun eğitim için Avrupa'daki üslere giden Ukraynalı askerlerin transferini sivil uçak görüntüsü verdiği askeri uçaklarla kamufle ettiğini de anlattı.Bıçko, "(Polonya) sınırını geçtik. Bir saat sonra Rzeszow Havaalanı'ndaydık ve sivil uçak şeklinde kamufle edilmiş İngiltere ordusu uçağına binmeyi bekledik. İngiltere'ye, Londra yakınlarına uçtuk" dedi.Londra yakınlarında İngiltere ordusunun lojistik merkezine gittiklerini kaydeden Bıçko, "Bize kıyafet, kask, zırh verdiler ve Warcope eğitim merkezine gönderdiler" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/suriye-ucuslari-13-yil-sonra-basladi-istanbul-havalimanindan-sama-ilk-ucak-kalkti-1092963481.html
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Ukraynalı esir asker: NATO eğitmenleri, günümüzdeki çatışmalara uygun olmayan eski yöntemler kullanıyor

10:23 23.01.2025
© Sputnik / Stringer / Multimedya arşivine gidinRapid Trident 2021 military drills at the combat training ground in Lvov region, Western Ukraine.
Rapid Trident 2021 military drills at the combat training ground in Lvov region, Western Ukraine. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Stringer
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Rus ordusuna teslim olan Ukrayna asker Bıçko, NATO'da aldıkları eğitimin günümüz koşullarına uygun olmadığının altını çizdi. NATO'nun Ukraynalı askerleri 'kamufle ederek' taşıdığını anlattı.
Donbass'taki çatışmalar sırasında esir düşen Ukraynalı asker Aleksandr Bıçko, İngiltere'deki Warcope üssü ile Fransa'daki La Courtine üssünde görev yapan NATO eğitmenlerinin, Ukrayna askerlerine eğitim verirken, günümüzdeki çatışmaların gerçeklerini karşılamayan eski yöntemler kullandığını belirtti.

Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi askeri Bıçko, Sputnik'e verdiği demeçte, Avrupa'da NATO eğitmenlerinden aldıkları askeri eğitimin yetersizliğine dikkat çekti.

NATO eğitmenlerinin günümüzde muharebe sahasında var olan gerçeklerden uzak olduğunu söyleyen Bıçko, bunun özellikle İHA kullanımında görüldüğünü ve Avrupalıların yeni koşullarda nasıl çalışılması gerektiğini anlamadığını vurguladı.

Bıçko, Warcope üssünde kendileri için hazırlanan programın çaylak askerlere verilen eğitimi andırdığının altını çizdi.

'NATO, Ukraynalı birlikleri taşıdığı askeri uçaklarını sivil uçak gibi kamufle ediyor'

Bıçko, NATO'nun eğitim için Avrupa'daki üslere giden Ukraynalı askerlerin transferini sivil uçak görüntüsü verdiği askeri uçaklarla kamufle ettiğini de anlattı.

Bıçko, "(Polonya) sınırını geçtik. Bir saat sonra Rzeszow Havaalanı'ndaydık ve sivil uçak şeklinde kamufle edilmiş İngiltere ordusu uçağına binmeyi bekledik. İngiltere'ye, Londra yakınlarına uçtuk" dedi.

Londra yakınlarında İngiltere ordusunun lojistik merkezine gittiklerini kaydeden Bıçko, "Bize kıyafet, kask, zırh verdiler ve Warcope eğitim merkezine gönderdiler" diye konuştu.
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