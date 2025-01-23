https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ukraynali-esir-asker-nato-egitmenleri-gunumuzdeki-catismalara-uygun-olmayan-eski-yontemler-1092966222.html

Ukraynalı esir asker: NATO eğitmenleri, günümüzdeki çatışmalara uygun olmayan eski yöntemler kullanıyor

Ukraynalı esir asker: NATO eğitmenleri, günümüzdeki çatışmalara uygun olmayan eski yöntemler kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rus ordusuna teslim olan Ukrayna asker Bıçko, NATO'da aldıkları eğitimin günümüz koşullarına uygun olmadığının altını çizdi. NATO'nun Ukraynalı askerleri... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T10:23+0300

2025-01-23T10:23+0300

2025-01-23T10:23+0300

ukrayna krizi

avrupa

londra

ukrayna

polonya

nato

sputnik

ukrayna ordusu

ingiltere

fransa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092965796_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_4bb15bd2c76d61ad7a164ad0ade28135.jpg

Donbass'taki çatışmalar sırasında esir düşen Ukraynalı asker Aleksandr Bıçko, İngiltere'deki Warcope üssü ile Fransa'daki La Courtine üssünde görev yapan NATO eğitmenlerinin, Ukrayna askerlerine eğitim verirken, günümüzdeki çatışmaların gerçeklerini karşılamayan eski yöntemler kullandığını belirtti.Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi askeri Bıçko, Sputnik'e verdiği demeçte, Avrupa'da NATO eğitmenlerinden aldıkları askeri eğitimin yetersizliğine dikkat çekti.NATO eğitmenlerinin günümüzde muharebe sahasında var olan gerçeklerden uzak olduğunu söyleyen Bıçko, bunun özellikle İHA kullanımında görüldüğünü ve Avrupalıların yeni koşullarda nasıl çalışılması gerektiğini anlamadığını vurguladı.Bıçko, Warcope üssünde kendileri için hazırlanan programın çaylak askerlere verilen eğitimi andırdığının altını çizdi.'NATO, Ukraynalı birlikleri taşıdığı askeri uçaklarını sivil uçak gibi kamufle ediyor'Bıçko, NATO'nun eğitim için Avrupa'daki üslere giden Ukraynalı askerlerin transferini sivil uçak görüntüsü verdiği askeri uçaklarla kamufle ettiğini de anlattı.Bıçko, "(Polonya) sınırını geçtik. Bir saat sonra Rzeszow Havaalanı'ndaydık ve sivil uçak şeklinde kamufle edilmiş İngiltere ordusu uçağına binmeyi bekledik. İngiltere'ye, Londra yakınlarına uçtuk" dedi.Londra yakınlarında İngiltere ordusunun lojistik merkezine gittiklerini kaydeden Bıçko, "Bize kıyafet, kask, zırh verdiler ve Warcope eğitim merkezine gönderdiler" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/suriye-ucuslari-13-yil-sonra-basladi-istanbul-havalimanindan-sama-ilk-ucak-kalkti-1092963481.html

londra

ukrayna

polonya

ingiltere

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, londra, ukrayna, polonya, nato, sputnik, ukrayna ordusu, ingiltere, fransa, askeri üs