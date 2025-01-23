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Suriye uçuşları 13 yıl sonra başladı: İstanbul Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçak kalktı
Suriye uçuşları 13 yıl sonra başladı: İstanbul Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçak kalktı
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T09:47+0300
2025-01-23T09:47+0300
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Türkiye'de Suriye'ye uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başladı.Türkiye'den Şam'aTHY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı.Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.Çok sayıda Suriyeli, yıllar sonra terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcuların Suriye devrimi bayrağını taşıdığı görüldü.Toplam 349 yolcu Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı.Yolcularda Şam heyecanıYolculardan Fatma Zehra, basın mensuplarına, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini, ailesiyle birlikte doğduğu topraklara döneceği için çok mutlu olduğunu söyledi.Zehra, şu an 14 yaşında olduğunu belirterek, "Ülkemi hiç görmemiştim. İlk kez göreceğim için çok heyecanlıyım. Şam'dan Halep'e gideceğiz. Orada anneannemi göreceğim." dedi.'Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum'Yolculardan Ahmet Kiraz ise 2012'de Türkiye'ye geldiğini, burada okuyup, çalışarak bir hayat kurduklarını söyledi.Böyle bir anı hiç beklemediklerine dikkati çeken Kiraz, "En son ailemizle birlikte dönüş umudumuz yoktu. Bir anda olaylar olunca çok mutlu olduk. Bugün ilk uçuşla ülkeme dönüyorum ve her anı kaydediyorum. Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum. Türkiye'den herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.00'da hareket eden THY uçağının yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/sama-ucak-seferleri-basliyor-haftada-uc-kez-yapilacak-1092727202.html
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türkiye şam uçuşları bugün başladı, türkiye şam direkt uçuş tarihi, şam uçuşları açıldı, türkiye şam uçak bileti fiyatları, şam uçak seferleri güncel, şam uçuş rezervasyon detayları, türkiye şam havayolu seçenekleri, şam uçuş saatleri, şam'a ilk uçuş, türkiye şam uçak bileti kampanyaları.
türkiye şam uçuşları bugün başladı, türkiye şam direkt uçuş tarihi, şam uçuşları açıldı, türkiye şam uçak bileti fiyatları, şam uçak seferleri güncel, şam uçuş rezervasyon detayları, türkiye şam havayolu seçenekleri, şam uçuş saatleri, şam'a ilk uçuş, türkiye şam uçak bileti kampanyaları.

Suriye uçuşları 13 yıl sonra başladı: İstanbul Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçak kalktı

09:47 23.01.2025
© İsa TerliSuriye uçuşları 13 yıl sonra başladı: İstanbul Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçak kalktı
Suriye uçuşları 13 yıl sonra başladı: İstanbul Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçak kalktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© İsa Terli
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Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı.
Türkiye'de Suriye'ye uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

Türkiye'den Şam'a

THY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı.
Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.
Çok sayıda Suriyeli, yıllar sonra terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcuların Suriye devrimi bayrağını taşıdığı görüldü.
Toplam 349 yolcu Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı.

Yolcularda Şam heyecanı

Yolculardan Fatma Zehra, basın mensuplarına, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini, ailesiyle birlikte doğduğu topraklara döneceği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Zehra, şu an 14 yaşında olduğunu belirterek, "Ülkemi hiç görmemiştim. İlk kez göreceğim için çok heyecanlıyım. Şam'dan Halep'e gideceğiz. Orada anneannemi göreceğim." dedi.

'Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum'

Yolculardan Ahmet Kiraz ise 2012'de Türkiye'ye geldiğini, burada okuyup, çalışarak bir hayat kurduklarını söyledi.
Böyle bir anı hiç beklemediklerine dikkati çeken Kiraz, "En son ailemizle birlikte dönüş umudumuz yoktu. Bir anda olaylar olunca çok mutlu olduk. Bugün ilk uçuşla ülkeme dönüyorum ve her anı kaydediyorum. Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum. Türkiye'den herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.
İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.00'da hareket eden THY uçağının yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.
Havada uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
TÜRKİYE
Şam'a uçak seferleri başlıyor: Haftada üç kez yapılacak
16 Ocak, 00:06
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