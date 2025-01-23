Trump'a imzaya gidecek ilk yasa belli oldu: 'Laken Riley Yasası'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'lı Ortadoğu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trumpa-imzaya-gidecek-ilk-yasa-belli-oldu-laken-riley-yasasi-1092956625.html
Trump'a imzaya gidecek ilk yasa belli oldu: 'Laken Riley Yasası'
Trump'a imzaya gidecek ilk yasa belli oldu: 'Laken Riley Yasası'
Sputnik Türkiye
ABD Kongresinde yapılan oylama ile, suça karışmış göçmenlere yönelik mahkeme kararı olmadan tutuklama imkanı veren yasa tasarısı onaylanarak Trump'ın imzasına... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T02:42+0300
2025-01-23T02:42+0300
dünya
steve scalise
abd
donald trump
yasa dışı göçmen
yasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083779554_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb885f9e95acf5d64eba58d95234cf29.jpg
ABD Kongre Üyesi Steve Scalise, yeni Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump'a imzaya göndereceği ilk yasa tasarısının, suç işleyen göçmenlere yönelik önlemleri içereceğini duyurdu. Açıklamasında Scalise, "Bugün, başkan Trump'a imzaya göndereceğimiz ilk yasa taslağını hazırlıyoruz, 'Laken Riley Yasası'. Bunun oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 156 'hayır' oyuna karşılık 263 'evet' oyuyla kabul edildi. Trump tarafından imzalanarak yasalaşacak olan düzenleme, ikinci Trump döneminin ilk yasası olarak kayıtlara geçecek.Düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.'Laken Riley Yasası'Tasarının adı, yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen 22 yaşındaki Amerikalı üniversite öğrencisi Riley'nin öldürülmesi üzerine adlandırıldı. Öğrenciyi öldürmekten suçlanan kişi, daha önce hırsızlık suçlamasıyla tutuklanmış ancak dava süreci boyunca serbest bırakılmıştı. Cumhuriyetçiler, bu cinayeti yasadışı göçmenler arasındaki suç oranlarının artışına bir örnek olarak seçim kampanyalarında kullanmıştı. Eski Başkan Joe Biden, geçen yıl "Birlik Durumu" konuşmasında kızı anarken ismini yanlışlıkla "Lincoln" olarak ifade etmiş, bu durum daha sonra öldürülen genç kızın annesi tarafından eleştirilmişti. Biden daha sonra özür dilemiş, ancak özrü, öldürülen kızın adını yalış kullandığı için değil, kızı öldüren kişiye 'yasadışı' olarak hitap ettiği için dilemişti. Biden, 'yasadışı' değil, 'belgesiz kişi' ifadesi kullanılması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-eger-rusya-ile-bir-anlasmaya-varamazsakher-seye-yuksek-duzeyde-yaptirim-uygulamaktan-baska-1092952955.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083779554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ed7c35ed0b4e791e3dbaba21e7a7254.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
steve scalise, abd, donald trump, yasa dışı göçmen, yasa
steve scalise, abd, donald trump, yasa dışı göçmen, yasa

Trump'a imzaya gidecek ilk yasa belli oldu: 'Laken Riley Yasası'

02:42 23.01.2025
© AP Photo / J. David AkeABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / J. David Ake
Abone ol
ABD Kongresinde yapılan oylama ile, suça karışmış göçmenlere yönelik mahkeme kararı olmadan tutuklama imkanı veren yasa tasarısı onaylanarak Trump'ın imzasına gönderildi.
ABD Kongre Üyesi Steve Scalise, yeni Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump'a imzaya göndereceği ilk yasa tasarısının, suç işleyen göçmenlere yönelik önlemleri içereceğini duyurdu.
Açıklamasında Scalise, "Bugün, başkan Trump'a imzaya göndereceğimiz ilk yasa taslağını hazırlıyoruz, 'Laken Riley Yasası'. Bunun oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 156 'hayır' oyuna karşılık 263 'evet' oyuyla kabul edildi. Trump tarafından imzalanarak yasalaşacak olan düzenleme, ikinci Trump döneminin ilk yasası olarak kayıtlara geçecek.
Düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

'Laken Riley Yasası'

Tasarının adı, yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen 22 yaşındaki Amerikalı üniversite öğrencisi Riley'nin öldürülmesi üzerine adlandırıldı. Öğrenciyi öldürmekten suçlanan kişi, daha önce hırsızlık suçlamasıyla tutuklanmış ancak dava süreci boyunca serbest bırakılmıştı. Cumhuriyetçiler, bu cinayeti yasadışı göçmenler arasındaki suç oranlarının artışına bir örnek olarak seçim kampanyalarında kullanmıştı.
Eski Başkan Joe Biden, geçen yıl "Birlik Durumu" konuşmasında kızı anarken ismini yanlışlıkla "Lincoln" olarak ifade etmiş, bu durum daha sonra öldürülen genç kızın annesi tarafından eleştirilmişti.
Biden daha sonra özür dilemiş, ancak özrü, öldürülen kızın adını yalış kullandığı için değil, kızı öldüren kişiye 'yasadışı' olarak hitap ettiği için dilemişti. Biden, 'yasadışı' değil, 'belgesiz kişi' ifadesi kullanılması gerektiğini belirtmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
Ukrayna krizi
Trump: Eğer Rusya ile bir anlaşmaya varamazsak,her şeye yüksek düzeyde yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak
Dün, 21:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала