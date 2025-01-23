https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trumpa-imzaya-gidecek-ilk-yasa-belli-oldu-laken-riley-yasasi-1092956625.html

Trump'a imzaya gidecek ilk yasa belli oldu: 'Laken Riley Yasası'

Trump'a imzaya gidecek ilk yasa belli oldu: 'Laken Riley Yasası'

Sputnik Türkiye

ABD Kongresinde yapılan oylama ile, suça karışmış göçmenlere yönelik mahkeme kararı olmadan tutuklama imkanı veren yasa tasarısı onaylanarak Trump'ın imzasına... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T02:42+0300

2025-01-23T02:42+0300

2025-01-23T02:42+0300

dünya

steve scalise

abd

donald trump

yasa dışı göçmen

yasa

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ABD Kongre Üyesi Steve Scalise, yeni Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump'a imzaya göndereceği ilk yasa tasarısının, suç işleyen göçmenlere yönelik önlemleri içereceğini duyurdu. Açıklamasında Scalise, "Bugün, başkan Trump'a imzaya göndereceğimiz ilk yasa taslağını hazırlıyoruz, 'Laken Riley Yasası'. Bunun oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 156 'hayır' oyuna karşılık 263 'evet' oyuyla kabul edildi. Trump tarafından imzalanarak yasalaşacak olan düzenleme, ikinci Trump döneminin ilk yasası olarak kayıtlara geçecek.Düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.'Laken Riley Yasası'Tasarının adı, yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen 22 yaşındaki Amerikalı üniversite öğrencisi Riley'nin öldürülmesi üzerine adlandırıldı. Öğrenciyi öldürmekten suçlanan kişi, daha önce hırsızlık suçlamasıyla tutuklanmış ancak dava süreci boyunca serbest bırakılmıştı. Cumhuriyetçiler, bu cinayeti yasadışı göçmenler arasındaki suç oranlarının artışına bir örnek olarak seçim kampanyalarında kullanmıştı. Eski Başkan Joe Biden, geçen yıl "Birlik Durumu" konuşmasında kızı anarken ismini yanlışlıkla "Lincoln" olarak ifade etmiş, bu durum daha sonra öldürülen genç kızın annesi tarafından eleştirilmişti. Biden daha sonra özür dilemiş, ancak özrü, öldürülen kızın adını yalış kullandığı için değil, kızı öldüren kişiye 'yasadışı' olarak hitap ettiği için dilemişti. Biden, 'yasadışı' değil, 'belgesiz kişi' ifadesi kullanılması gerektiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-eger-rusya-ile-bir-anlasmaya-varamazsakher-seye-yuksek-duzeyde-yaptirim-uygulamaktan-baska-1092952955.html

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steve scalise, abd, donald trump, yasa dışı göçmen, yasa