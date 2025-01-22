https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/husiler-israil-gemisi-galaxy-leaderin-murettebatini-serbest-biraktik-1092953765.html

Husiler: İsrail gemisi Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bıraktık

Husiler: İsrail gemisi Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bıraktık

Sputnik Türkiye

Yemen'de Husilerin Kasım 2023'te ele geçirdiklerini açıkladıkları 'Galaxy Leader' adlı İsrail gemisinin mürettebatının Husiler tarafından serbest bırakıldığı... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T22:19+0300

2025-01-22T22:19+0300

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israil- filistin çatışması

ortadoğu

israil

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mürettebat

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Yemen'de bulunan İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Ofisi, İsrail gemisi 'Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bıraktıklarını açıkladı.Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husiler yaptığı açıklamada, "Gazze'ye destek savaşı kapsamında 19 Kasım 2023'te alıkoyduğumuz Galaxy Leader gemisinin mürettebatını serbest bıraktığımızı duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.Husiler, bu adımın, Gazze'de 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını desteklemek amacıyla atıldığına işaret ettiği açıklamada Galaxy Leader gemisinin akıbeti ve serbest bırakılan mürettebatın sayısına ilişkin bilgi verilmedi.Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının haberinde, "Gazze'deki ateşkes düzenlemelerinin bir parçası olarak, Umman'a ait bir uçak, Galaxy Leader gemisinin 25 mürettebatıyla birlikte Sana Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı" ifadesine yer verildi.Ne olmuştu?İsrail'in Walla gazetesinde 19 Kasım 2023'te yayınlanan haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu 'Galaxy Leader' gemisinin Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtilmişti.İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade ediliirken, gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin de bulunduğunu kaydetmişti.Uluslararası basında çıkan haberlerde, Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen 'Galaxy Leader' isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu aktarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/hamas-gazzede-teknokrat-hukumet-kurmayi-planliyoruz-1092921018.html

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ortadoğu, israil, gazze, yemen, husiler, gemi, mürettebat