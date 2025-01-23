https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-ab-buyukelciligine-fastfood-yoneticisini-aday-gosterdi-1092963687.html

Trump, AB Büyükelçiliği’ne fastfood yöneticisini aday gösterdi

Trump, AB Büyükelçiliği’ne fastfood yöneticisini aday gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, fastfood zinciri Carl's Jr'ın eski CEO’su Andrew Puzder'i ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği görevine aday gösterdi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T09:43+0300

2025-01-23T09:43+0300

2025-01-23T09:49+0300

dünya

abd

donald trump

avrupa birliği

ab

andrew puzder

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Donald Trump, ABD'nin AB Büyükelçiliği görevine eski Carl's Jr'ın CEO’su Andrew Puzder'i aday gösterdi.Trump'ın açıklamasında, “Andrew F. Puzder'in ABD'nin yeni Avrupa Birliği Büyükelçisi olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Andy başarılı bir avukat, işadamı, ekonomi yorumcusu ve yazar” ifadesi kullanıldı.Puzder'in 2000’den itibaren fastfood zincirleri Carl's Jr ve Hardee's'in CEO'su olarak görev yaptığını belirten Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-panama-kanalini-geri-alacagiz-demisti-abd-disisleri-bakani-rubio-panamaya-gidiyor-1092961356.html

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abd, donald trump, avrupa birliği, ab, andrew puzder