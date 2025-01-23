https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-ab-buyukelciligine-fastfood-yoneticisini-aday-gosterdi-1092963687.html
Trump, AB Büyükelçiliği’ne fastfood yöneticisini aday gösterdi
Trump, AB Büyükelçiliği’ne fastfood yöneticisini aday gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, fastfood zinciri Carl's Jr'ın eski CEO’su Andrew Puzder'i ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği görevine aday gösterdi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T09:43+0300
2025-01-23T09:43+0300
2025-01-23T09:49+0300
dünya
abd
donald trump
avrupa birliği
ab
andrew puzder
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Donald Trump, ABD'nin AB Büyükelçiliği görevine eski Carl's Jr'ın CEO’su Andrew Puzder'i aday gösterdi.Trump'ın açıklamasında, “Andrew F. Puzder'in ABD'nin yeni Avrupa Birliği Büyükelçisi olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Andy başarılı bir avukat, işadamı, ekonomi yorumcusu ve yazar” ifadesi kullanıldı.Puzder'in 2000’den itibaren fastfood zincirleri Carl's Jr ve Hardee's'in CEO'su olarak görev yaptığını belirten Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-panama-kanalini-geri-alacagiz-demisti-abd-disisleri-bakani-rubio-panamaya-gidiyor-1092961356.html
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abd, donald trump, avrupa birliği, ab, andrew puzder
abd, donald trump, avrupa birliği, ab, andrew puzder
Trump, AB Büyükelçiliği’ne fastfood yöneticisini aday gösterdi
09:43 23.01.2025 (güncellendi: 09:49 23.01.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, fastfood zinciri Carl's Jr'ın eski CEO’su Andrew Puzder'i ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği görevine aday gösterdi.
Donald Trump, ABD'nin AB Büyükelçiliği görevine eski Carl's Jr'ın CEO’su Andrew Puzder'i aday gösterdi.
Trump'ın açıklamasında, “Andrew F. Puzder'in ABD'nin yeni Avrupa Birliği Büyükelçisi olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Andy başarılı bir avukat, işadamı, ekonomi yorumcusu ve yazar” ifadesi kullanıldı.
Puzder'in 2000’den itibaren fastfood zincirleri Carl's Jr ve Hardee's'in CEO'su olarak görev yaptığını belirten Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:
Andy, CEO olarak görev yaptığı 17 yıl boyunca şirketi ciddi mali zorluklardan çıkararak ayakta kalmasını, mali açıdan güvenli hale gelmesini ve büyümesini sağladı. Andy, bu önemli bölgede ülkemizin çıkarlarını temsil ederek mükemmel bir iş çıkaracak.