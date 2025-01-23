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Trabzon'da ekmeğe zam geldi: 400 gram somun 25 lira oldu
Trabzon'da ekmeğe zam geldi: 400 gram somun 25 lira oldu
Sputnik Türkiye
Trabzon’da ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 25 oranındaki zam, tüketicilerin cebini zorlayacak. Gelen zamla birlikte 200 gram ekmek 12.5 TL, 400 gram ekmek ise... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Trabzon’da ekmek fiyatlarına gelen yüzde 25 oranında zam sonrası 200 gram ekmek 12.5 TL’ye yükseldi.Son dönemde artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yeni zamla birlikte Trabzon'da 200 gram ekmek 12.5 TL, 400 gram ekmek ise 25 TL olarak belirlenmiş durumda.Zam öncesinde 200 gram ekmek fiyatı 10 TL iken, 400 gram ekmek ise 20 TL olarak satılıyordu. Ancak son yapılan zamlarla birlikte, gramaj arttıkça fiyatlar da buna paralel olarak yükseldi. Haber61'e göre; 600 gram ekmek 37.5 TL, 800 gram ekmek 50 TL, 1 kilogram ekmek 62.5 TL, 2 kilogram ekmek ise 125 TL olarak satışa sunuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/adanada-ekmege-zam-geldi-1092917478.html
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ekmek, halk ekmek, ekmek fiyatları, türkiye fırıncılar federasyonu, fırın, fırıncılar odası, fırıncılar federasyonu, trabzon, trabzon valiliği, zam, ara zam, ek zam
ekmek, halk ekmek, ekmek fiyatları, türkiye fırıncılar federasyonu, fırın, fırıncılar odası, fırıncılar federasyonu, trabzon, trabzon valiliği, zam, ara zam, ek zam

Trabzon'da ekmeğe zam geldi: 400 gram somun 25 lira oldu

18:16 23.01.2025
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Trabzon’da ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 25 oranındaki zam, tüketicilerin cebini zorlayacak. Gelen zamla birlikte 200 gram ekmek 12.5 TL, 400 gram ekmek ise 25 TL oldu. Zam sonrası 600 gram ekmek 37.5 TL, 800 gram ekmek 50 TL, 1 kilogram ekmek 62.5 TL, 2 kilogram ekmek ise 125 TL'den satılacak.
Trabzon’da ekmek fiyatlarına gelen yüzde 25 oranında zam sonrası 200 gram ekmek 12.5 TL’ye yükseldi.
Son dönemde artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yeni zamla birlikte Trabzon'da 200 gram ekmek 12.5 TL, 400 gram ekmek ise 25 TL olarak belirlenmiş durumda.
Zam öncesinde 200 gram ekmek fiyatı 10 TL iken, 400 gram ekmek ise 20 TL olarak satılıyordu. Ancak son yapılan zamlarla birlikte, gramaj arttıkça fiyatlar da buna paralel olarak yükseldi. Haber61'e göre; 600 gram ekmek 37.5 TL, 800 gram ekmek 50 TL, 1 kilogram ekmek 62.5 TL, 2 kilogram ekmek ise 125 TL olarak satışa sunuluyor.
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
EKONOMİ
Adana'da ekmeğe zam geldi
21 Ocak, 22:52
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