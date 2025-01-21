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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/adanada-ekmege-zam-geldi-1092917478.html
Adana'da ekmeğe zam geldi
Adana'da ekmeğe zam geldi
Sputnik Türkiye
Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, kentte 10 liradan satılan ekmeğin fiyatı yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyat... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T22:52+0300
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Adana’da ekmek fiyatı, Fırıncılar Odası’nın kararıyla yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL’ye yükseldi.Adana Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapılması kararı aldı. Daha önce 10 TL'den satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25 oranında artışla 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı ekmek satışına 21 Ocak itibarıyla başlandı.Zam nedenleri açıklandıFırıncılar Odası yetkilileri, zam kararının artan maliyetler nedeniyle alındığını belirtti. Un, maya, enerji ve işçilik gibi temel giderlerdeki yükselişin ekmek fiyatlarına yansıtılmasının zorunlu hale geldiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bursada-ekmege-zam-geldi-1092337333.html
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adana ekmek fiyatları, ekmek fiyatı, zam
adana ekmek fiyatları, ekmek fiyatı, zam

Adana'da ekmeğe zam geldi

22:52 21.01.2025
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, kentte 10 liradan satılan ekmeğin fiyatı yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyat uygulaması, 21 Ocak itibarıyla başladı. Fırıncılar, artan maliyetlerin bu fiyat artışını kaçınılmaz hale getirdiğini belirtirken, halk zam kararıyla ilgili tepkilerini dile getirdi.
Adana’da ekmek fiyatı, Fırıncılar Odası’nın kararıyla yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL’ye yükseldi.
Adana Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapılması kararı aldı. Daha önce 10 TL'den satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25 oranında artışla 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı ekmek satışına 21 Ocak itibarıyla başlandı.

Zam nedenleri açıklandı

Fırıncılar Odası yetkilileri, zam kararının artan maliyetler nedeniyle alındığını belirtti. Un, maya, enerji ve işçilik gibi temel giderlerdeki yükselişin ekmek fiyatlarına yansıtılmasının zorunlu hale geldiği açıklandı.
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
TÜRKİYE
Bursa'da ekmeğe zam geldi
3 Ocak, 23:54
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