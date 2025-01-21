https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/adanada-ekmege-zam-geldi-1092917478.html

Adana'da ekmeğe zam geldi

Adana'da ekmeğe zam geldi

Sputnik Türkiye

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, kentte 10 liradan satılan ekmeğin fiyatı yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyat... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T22:52+0300

2025-01-21T22:52+0300

2025-01-21T22:52+0300

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Adana’da ekmek fiyatı, Fırıncılar Odası’nın kararıyla yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL’ye yükseldi.Adana Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapılması kararı aldı. Daha önce 10 TL'den satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25 oranında artışla 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı ekmek satışına 21 Ocak itibarıyla başlandı.Zam nedenleri açıklandıFırıncılar Odası yetkilileri, zam kararının artan maliyetler nedeniyle alındığını belirtti. Un, maya, enerji ve işçilik gibi temel giderlerdeki yükselişin ekmek fiyatlarına yansıtılmasının zorunlu hale geldiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bursada-ekmege-zam-geldi-1092337333.html

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