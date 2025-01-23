https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/tapu-sahiplerini-ilgilendiriyor-belgeyi-getirmek-icin-15-gunluk-sure-verildi-1092975476.html
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Belgeyi getirmek için 15 günlük süre verildi
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Belgeyi getirmek için 15 günlük süre verildi
Sputnik Türkiye
Mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle devlet desteklerinden faydalanamayan arazi sahipleri için hazırlanan düzenlemede başvurular tamamlandı. Tarım ve... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:10+0300
2025-01-23T13:10+0300
2025-01-23T13:10+0300
türkiye
tapu
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
tapu dairesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2f523923d4a62d5c24d24055b4d418b.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 2025 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2024’te sona erdi. Ancak tapu ve gerekli belgeleri teslim etmek isteyen çiftçiler için yeni bir süre tanımlandı. Bakanlık, belgelerin 1 Mart - 15 Mart 2025 tarihleri arasında teslim edilmemesi durumunda ilerleyen süreçteki taleplerin değerlendirilmeyeceğini açıkladı.Bu düzenleme, özellikle mirasçılık ve mülkiyet sorunları nedeniyle destek alamayan çiftçiler için çözüm yolu sunuyor.Tapu sahipleri i̇çin önemli detaylarBakanlık, desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin, tapulu arazilerinin hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi veya taahhütname gibi belgeleri sunmalarını şart koşuyor. Şayet arazi veraset iştirak durumundaysa ve hisse oranları net değilse, tüm hissedarların onayını içeren bir kira sözleşmesi veya taahhütname ibraz edilmesi gerekiyor.Başvuru yapılan arazilerle ilgili kayıtlar, mart ayında 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar ve mirasçılar dışındaki itirazlar ise değerlendirmeye alınmayacak.Miras ve i̇ntikal sorunu çözüme kavuşuyorYeni düzenlemeyle, tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve miras sorunları nedeniyle ÇKS’ye kaydedilemeyen araziler, taahhütname ile kayıt altına alınabilecek. Böylece:Ancak, taahhütnameyle başvurulan arazilere, üretim yılı içerisinde hissedar veya mirasçılarca itiraz edilirse, kayıtlar itiraz edilen hisseler için sonlandırılacak.Uydu görüntüleriyle denetim yapılacakDüzenleme kapsamında taahhütnameye konu araziler, uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek. Bu şekilde, tarımsal faaliyetlerin gerçekliği denetlenecek ve düzenlemenin suistimal edilmesinin önüne geçilecek.Veraset ve i̇ntikal i̇şlemleri i̇çin şartlarBakanlık, intikali yapılmamış arazilerin, tapu sicilinde kayıtlı maliklerin ölümünden sonra mahkeme ya da noter onaylı veraset belgelerine dayanarak kayıt altına alınabileceğini bildirdi.Mirasçılar tarafından yapılacak itirazlarda, mirasçılık belgesi sunulması şart olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-yangini-3-sigorta-sirketinin-reddettigi-ortaya-cikti-1092961185.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d469228e7b13a742104f5cbb29ff5d97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi
tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Belgeyi getirmek için 15 günlük süre verildi
Mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle devlet desteklerinden faydalanamayan arazi sahipleri için hazırlanan düzenlemede başvurular tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin üretim yılına ait teşviklerden yararlanabilmesi için 1-15 Mart 2025 tarihleri arasında belgelerini teslim etmeleri gerektiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 2025 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2024’te sona erdi. Ancak tapu ve gerekli belgeleri teslim etmek isteyen çiftçiler için yeni bir süre tanımlandı. Bakanlık, belgelerin 1 Mart - 15 Mart 2025 tarihleri arasında teslim edilmemesi durumunda ilerleyen süreçteki taleplerin değerlendirilmeyeceğini açıkladı.
Bu düzenleme, özellikle mirasçılık ve mülkiyet sorunları nedeniyle destek alamayan çiftçiler için çözüm yolu sunuyor.
Tapu sahipleri i̇çin önemli detaylar
Bakanlık, desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin, tapulu arazilerinin hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi veya taahhütname gibi belgeleri sunmalarını şart koşuyor. Şayet arazi veraset iştirak durumundaysa ve hisse oranları net değilse, tüm hissedarların onayını içeren bir kira sözleşmesi veya taahhütname ibraz edilmesi gerekiyor.
Başvuru yapılan arazilerle ilgili kayıtlar, mart ayında 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar ve mirasçılar dışındaki itirazlar ise değerlendirmeye alınmayacak.
Miras ve i̇ntikal sorunu çözüme kavuşuyor
Yeni düzenlemeyle, tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve miras sorunları nedeniyle ÇKS’ye kaydedilemeyen araziler, taahhütname ile kayıt altına alınabilecek. Böylece:
Mülkiyet ve mirasçılık nedeniyle devlet desteklerinden mahrum kalan çiftçiler
, bu teşviklerden faydalanabilecek.
Tarlası davalık olan veya intikali tamamlanmamış araziler için de çözüm sağlanacak.
Ancak, taahhütnameyle başvurulan arazilere, üretim yılı içerisinde hissedar veya mirasçılarca itiraz edilirse, kayıtlar itiraz edilen hisseler için sonlandırılacak.
Uydu görüntüleriyle denetim yapılacak
Düzenleme kapsamında taahhütnameye konu araziler, uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek. Bu şekilde, tarımsal faaliyetlerin gerçekliği denetlenecek ve düzenlemenin suistimal edilmesinin önüne geçilecek.
Veraset ve i̇ntikal i̇şlemleri i̇çin şartlar
Bakanlık, intikali yapılmamış arazilerin, tapu sicilinde kayıtlı maliklerin ölümünden sonra mahkeme ya da noter onaylı veraset belgelerine dayanarak kayıt altına alınabileceğini bildirdi.
Mirasçılar tarafından yapılacak itirazlarda, mirasçılık belgesi sunulması şart olacak.