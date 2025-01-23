https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/tapu-sahiplerini-ilgilendiriyor-belgeyi-getirmek-icin-15-gunluk-sure-verildi-1092975476.html

Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Belgeyi getirmek için 15 günlük süre verildi

Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Belgeyi getirmek için 15 günlük süre verildi

Sputnik Türkiye

Mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle devlet desteklerinden faydalanamayan arazi sahipleri için hazırlanan düzenlemede başvurular tamamlandı. Tarım ve... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T13:10+0300

2025-01-23T13:10+0300

2025-01-23T13:10+0300

türkiye

tapu

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

tapu dairesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 2025 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2024’te sona erdi. Ancak tapu ve gerekli belgeleri teslim etmek isteyen çiftçiler için yeni bir süre tanımlandı. Bakanlık, belgelerin 1 Mart - 15 Mart 2025 tarihleri arasında teslim edilmemesi durumunda ilerleyen süreçteki taleplerin değerlendirilmeyeceğini açıkladı.Bu düzenleme, özellikle mirasçılık ve mülkiyet sorunları nedeniyle destek alamayan çiftçiler için çözüm yolu sunuyor.Tapu sahipleri i̇çin önemli detaylarBakanlık, desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin, tapulu arazilerinin hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi veya taahhütname gibi belgeleri sunmalarını şart koşuyor. Şayet arazi veraset iştirak durumundaysa ve hisse oranları net değilse, tüm hissedarların onayını içeren bir kira sözleşmesi veya taahhütname ibraz edilmesi gerekiyor.Başvuru yapılan arazilerle ilgili kayıtlar, mart ayında 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar ve mirasçılar dışındaki itirazlar ise değerlendirmeye alınmayacak.Miras ve i̇ntikal sorunu çözüme kavuşuyorYeni düzenlemeyle, tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve miras sorunları nedeniyle ÇKS’ye kaydedilemeyen araziler, taahhütname ile kayıt altına alınabilecek. Böylece:Ancak, taahhütnameyle başvurulan arazilere, üretim yılı içerisinde hissedar veya mirasçılarca itiraz edilirse, kayıtlar itiraz edilen hisseler için sonlandırılacak.Uydu görüntüleriyle denetim yapılacakDüzenleme kapsamında taahhütnameye konu araziler, uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek. Bu şekilde, tarımsal faaliyetlerin gerçekliği denetlenecek ve düzenlemenin suistimal edilmesinin önüne geçilecek.Veraset ve i̇ntikal i̇şlemleri i̇çin şartlarBakanlık, intikali yapılmamış arazilerin, tapu sicilinde kayıtlı maliklerin ölümünden sonra mahkeme ya da noter onaylı veraset belgelerine dayanarak kayıt altına alınabileceğini bildirdi.Mirasçılar tarafından yapılacak itirazlarda, mirasçılık belgesi sunulması şart olacak.

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tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi