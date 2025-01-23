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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-yangini-3-sigorta-sirketinin-reddettigi-ortaya-cikti-1092961185.html
Grand Kartal Otel yangını: 3 sigorta şirketinin reddettiği ortaya çıktı
Grand Kartal Otel yangını: 3 sigorta şirketinin reddettiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bolu’da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinin ardından sigorta konusu gündeme geldi. Üç sigorta şirketi, dış cephesinin ahşap ve yapının eski olması... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T09:00+0300
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türkiye
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Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük bir maddi kayba neden oldu. Yangının ardından kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, otelin sigortası olup olmadığıydı.3 sigorta şirketinden retSabah'ın haberine göre, 4 kaynaktan doğrulattığı bilgilere göre, üç sigorta şirketi oteli sigortalamayı reddetti. Gerekçe olarak, otelin dış cephesinin ahşap olması, eski bir yapı olması ve 2015 öncesi düzenlemelere göre inşa edilmiş olması gösterildi.Otelin sigorta poliçesinin Eureko Sigorta tarafından sağlandığı öğrenildi. Eureko Sigorta’ya yakın kaynaklar, otel için kapsamlı bir sigorta poliçesi bulunduğunu ve binanın yanı sıra içindeki eşyalar ile misafirlerin de sigorta kapsamında olduğunu belirtti.Kaynaklar, sigorta kapsamıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kapsamlı bir poliçe var. Bu, yalnızca bina sigortasını içermiyor. Maddi kayıplar milyonlarca dolara ulaşabilir. Eureko Sigorta, 25 yıldır bu oteli sigortalıyor ve her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapıyor. Ancak anlaşılan, yangın sistemleri var olmasına rağmen olay anında çalışmamış.”Sigorta kapsamında misafirlerin zararları da varMevcut sigorta poliçesi, binayı ve içindeki eşyaları korumanın yanı sıra, misafirlerin uğrayabileceği maddi ve bedeni zararları da kapsıyor. Otelin müşteri profilinin yüksek gelir grubundan olması, ortaya çıkan maliyetlerin daha da artmasına yol açacak gibi görünüyor.Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında, otel misafirlerinin zararlarının tazmini için davaların açılabileceği ve bu süreçlerin uzun sürebileceği ifade ediliyor.Sigorta sektörü temsilcileri, bu tür olaylarda sigorta şirketlerinin yalnızca mali güvence sağlamadığını, aynı zamanda bir oto kontrol mekanizması oluşturduğunu belirtiyor.Bir temsilci, şu değerlendirmeyi yaptı:“Sigorta şirketleri, ekspertiz raporlarıyla riskleri ölçüp düzenlemelere katkı sağlayabilir. Turizm ve sağlık denetimlerinin yanı sıra sigorta sektörünün bu gibi durumlarda önemli bir rolü olabilir.”Maliyet milyonlarca doları bulabilirPoliçenin yalnızca 50-100 bin dolarlık bir bedeli kapsamadığı, kayıpların milyonlarca dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Bu tür kapsamlı sigortaların, otel gibi yüksek riskli işletmelerde kritik bir öneme sahip olduğu bir kez daha gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/79-kisinin-hayatini-kaybettigi-otel-yanginin-ardindan-cok-konusulan-2-rapor-denetim-talebini-neden-1092959175.html
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grand kartal oteli, grand kartal otel, sigorta, otel yangını, yangın, yangın söndürme
grand kartal oteli, grand kartal otel, sigorta, otel yangını, yangın, yangın söndürme

Grand Kartal Otel yangını: 3 sigorta şirketinin reddettiği ortaya çıktı

09:00 23.01.2025
© AA / İbrahim YozoğluKartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Bolu’da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinin ardından sigorta konusu gündeme geldi. Üç sigorta şirketi, dış cephesinin ahşap ve yapının eski olması nedeniyle oteli sigortalamadı. İşte detaylar…
Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük bir maddi kayba neden oldu. Yangının ardından kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, otelin sigortası olup olmadığıydı.

3 sigorta şirketinden ret

Sabah'ın haberine göre, 4 kaynaktan doğrulattığı bilgilere göre, üç sigorta şirketi oteli sigortalamayı reddetti. Gerekçe olarak, otelin dış cephesinin ahşap olması, eski bir yapı olması ve 2015 öncesi düzenlemelere göre inşa edilmiş olması gösterildi.
Otelin sigorta poliçesinin Eureko Sigorta tarafından sağlandığı öğrenildi. Eureko Sigorta’ya yakın kaynaklar, otel için kapsamlı bir sigorta poliçesi bulunduğunu ve binanın yanı sıra içindeki eşyalar ile misafirlerin de sigorta kapsamında olduğunu belirtti.
Kaynaklar, sigorta kapsamıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kapsamlı bir poliçe var. Bu, yalnızca bina sigortasını içermiyor. Maddi kayıplar milyonlarca dolara ulaşabilir. Eureko Sigorta, 25 yıldır bu oteli sigortalıyor ve her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapıyor. Ancak anlaşılan, yangın sistemleri var olmasına rağmen olay anında çalışmamış.”

Sigorta kapsamında misafirlerin zararları da var

Mevcut sigorta poliçesi, binayı ve içindeki eşyaları korumanın yanı sıra, misafirlerin uğrayabileceği maddi ve bedeni zararları da kapsıyor. Otelin müşteri profilinin yüksek gelir grubundan olması, ortaya çıkan maliyetlerin daha da artmasına yol açacak gibi görünüyor.
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında, otel misafirlerinin zararlarının tazmini için davaların açılabileceği ve bu süreçlerin uzun sürebileceği ifade ediliyor.
Sigorta sektörü temsilcileri, bu tür olaylarda sigorta şirketlerinin yalnızca mali güvence sağlamadığını, aynı zamanda bir oto kontrol mekanizması oluşturduğunu belirtiyor.
Bir temsilci, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Sigorta şirketleri, ekspertiz raporlarıyla riskleri ölçüp düzenlemelere katkı sağlayabilir. Turizm ve sağlık denetimlerinin yanı sıra sigorta sektörünün bu gibi durumlarda önemli bir rolü olabilir.”

Maliyet milyonlarca doları bulabilir

Poliçenin yalnızca 50-100 bin dolarlık bir bedeli kapsamadığı, kayıpların milyonlarca dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Bu tür kapsamlı sigortaların, otel gibi yüksek riskli işletmelerde kritik bir öneme sahip olduğu bir kez daha gündeme geldi.
Bolu'daki otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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