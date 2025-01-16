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Şam'a uçak seferleri başlıyor: Haftada üç kez yapılacak
Şam'a uçak seferleri başlıyor: Haftada üç kez yapılacak
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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Türk Hava Yolları, Şam uçuşlarına 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Haftada üç sefer olarak planlanan uçuşlar hakkında Ekşi "Şam'a dönüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezai Karakoç'un şiirinden alıntı yaparak "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sam-havalimaninda-ucuslar-yarin-basliyor-1092403558.html
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şam, suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye krizi, türk hava kurumu (thk), türk hava kurumu, türk hava yolları, türk hava yolları (thy), uçak bileti, uçak bileti fiyatları
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Şam'a uçak seferleri başlıyor: Haftada üç kez yapılacak

00:06 16.01.2025
© Sputnik / Илья ПиталевHavada uçak
Havada uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Sputnik / Илья Питалев
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezai Karakoç'un Şam şiirinin mısralarından alıntı yaparak Türkiye'den Suriye'ye haftada üç uçak seferi olacağını belirtti.
Türk Hava Yolları, Şam uçuşlarına 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Haftada üç sefer olarak planlanan uçuşlar hakkında Ekşi "Şam'a dönüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezai Karakoç'un şiirinden alıntı yaparak "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana" dedi.
Ground personnel stand in the tarmac as the airport reopens for internal flights in Damascus, Syria, Wednesday, Dec. 18, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
DÜNYA
Şam Havalimanı’nda uçuşlar yarın başlıyor
6 Ocak, 22:00
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