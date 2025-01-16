https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/sama-ucak-seferleri-basliyor-haftada-uc-kez-yapilacak-1092727202.html

Şam'a uçak seferleri başlıyor: Haftada üç kez yapılacak

Şam'a uçak seferleri başlıyor: Haftada üç kez yapılacak

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

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türk hava kurumu

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Türk Hava Yolları, Şam uçuşlarına 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Haftada üç sefer olarak planlanan uçuşlar hakkında Ekşi "Şam'a dönüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezai Karakoç'un şiirinden alıntı yaparak "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sam-havalimaninda-ucuslar-yarin-basliyor-1092403558.html

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