https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/sama-ucak-seferleri-basliyor-haftada-uc-kez-yapilacak-1092727202.html
Şam'a uçak seferleri başlıyor: Haftada üç kez yapılacak
Şam'a uçak seferleri başlıyor: Haftada üç kez yapılacak
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T00:06+0300
2025-01-16T00:06+0300
2025-01-16T00:06+0300
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suriye hükümeti
suriye muhalefeti
suriye krizi
türk hava kurumu (thk)
türk hava kurumu
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türk hava yolları (thy)
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Türk Hava Yolları, Şam uçuşlarına 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Haftada üç sefer olarak planlanan uçuşlar hakkında Ekşi "Şam'a dönüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezai Karakoç'un şiirinden alıntı yaparak "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sam-havalimaninda-ucuslar-yarin-basliyor-1092403558.html
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Şam'a uçak seferleri başlıyor: Haftada üç kez yapılacak
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezai Karakoç'un Şam şiirinin mısralarından alıntı yaparak Türkiye'den Suriye'ye haftada üç uçak seferi olacağını belirtti.
Türk Hava Yolları, Şam uçuşlarına 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Haftada üç sefer olarak planlanan uçuşlar hakkında Ekşi "Şam'a dönüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezai Karakoç'un şiirinden alıntı yaparak "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana" dedi.