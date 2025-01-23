https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/suriye-gecici-hukumeti-savunma-bakani-israil-suriyedeki-yasadisi-eylemlerini-durdurmali-1092956816.html
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı: İsrail, Suriye'deki yasadışı eylemlerini durdurmalı
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı: İsrail, Suriye'deki yasadışı eylemlerini durdurmalı
Sputnik Türkiye
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra, İsrail’in Suriye topraklarındaki yasa dışı eylemlerine son vermesi gerektiğini söyledi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T03:17+0300
2025-01-23T03:17+0300
2025-01-23T03:17+0300
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Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra, Al-Majalla dergisine verdiği röportajda, "İsrail, Suriye topraklarındaki yasadışı eylemlerini durdurmalıdır" şeklinde konuştu. Kasra, İsrail'i durdurmak için çok büyük çabalar sarf edildiğini belirttiği konuşmasında, "Bunu durdurmak için büyük çabalar sarf ediliyor. Ülke savaşın yorgunluğunu yaşıyor ve kimseyle herhangi bir sorun yaşama niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/suriye-yonetimi-rus-askeri-uslerinin-ulkedeki-varligi-konusunu-rusya-ile-gorusuyor-1092950456.html
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israil, suriye, suriye geçici hükümeti
israil, suriye, suriye geçici hükümeti
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı: İsrail, Suriye'deki yasadışı eylemlerini durdurmalı
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra, İsrail’in Suriye topraklarındaki yasa dışı eylemlerine son vermesi gerektiğini söyledi.
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra, Al-Majalla dergisine verdiği röportajda, "İsrail, Suriye topraklarındaki yasadışı eylemlerini durdurmalıdır" şeklinde konuştu.
Kasra, İsrail'i durdurmak için çok büyük çabalar sarf edildiğini belirttiği konuşmasında, "Bunu durdurmak için büyük çabalar sarf ediliyor. Ülke savaşın yorgunluğunu yaşıyor ve kimseyle herhangi bir sorun yaşama niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.