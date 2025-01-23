https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/suriye-gecici-hukumeti-savunma-bakani-israil-suriyedeki-yasadisi-eylemlerini-durdurmali-1092956816.html

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı: İsrail, Suriye'deki yasadışı eylemlerini durdurmalı

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı: İsrail, Suriye'deki yasadışı eylemlerini durdurmalı

Sputnik Türkiye

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra, İsrail’in Suriye topraklarındaki yasa dışı eylemlerine son vermesi gerektiğini söyledi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T03:17+0300

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2025-01-23T03:17+0300

dünya

israil

suriye

suriye geçici hükümeti

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Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra, Al-Majalla dergisine verdiği röportajda, "İsrail, Suriye topraklarındaki yasadışı eylemlerini durdurmalıdır" şeklinde konuştu. Kasra, İsrail'i durdurmak için çok büyük çabalar sarf edildiğini belirttiği konuşmasında, "Bunu durdurmak için büyük çabalar sarf ediliyor. Ülke savaşın yorgunluğunu yaşıyor ve kimseyle herhangi bir sorun yaşama niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/suriye-yonetimi-rus-askeri-uslerinin-ulkedeki-varligi-konusunu-rusya-ile-gorusuyor-1092950456.html

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israil, suriye, suriye geçici hükümeti