https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/suriye-yonetimi-rus-askeri-uslerinin-ulkedeki-varligi-konusunu-rusya-ile-gorusuyor-1092950456.html
Suriye yönetimi, Rus askeri üslerinin ülkedeki varlığı konusunu Rusya ile görüşüyor
Suriye yönetimi, Rus askeri üslerinin ülkedeki varlığı konusunu Rusya ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Ebu Kasra, yetkililerin ülkedeki Rus askeri üslerin varlığı konusunda Rusya ile görüştüğünü belirtti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T19:16+0300
2025-01-22T19:16+0300
2025-01-22T19:16+0300
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Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Al Araby televizyonuna verdiği demeçte yeni yönetimin ülkedeki Rus askeri üslerin varlığı konusunda Rusya ile görüştüğünü, ancak nihai formatın henüz belli olmadığını ifade etti.Ebu Kasra, “Nihai format henüz netleşmedi ve Devlet Başkanlığı Ofisi, Rus devletiyle işbirliği konusunda henüz bir talimat yollamadı, ancak Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından bu yönde görüşülüyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e demecinde Suriye’deki Rus askeri üslerin konuşlandırılmasının uluslararası hukuk normlarına uygun olarak imzalanan mevcut devletlerarası anlaşmalara dayandığını, söz konusu üsler ile ilgili işletme, bakım ve destek koşullarının yeni yönetimle müzakere konusu olabileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/suriye-gecici-hukumeti-savunma-bakanligina-ebu-kasrayi-atadi-1092215709.html
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suriye, suriye savunma bakanlığı, rusya, ortadoğu, rus askeri üssü, sergey lavrov, dışişleri bakanlığı
Suriye yönetimi, Rus askeri üslerinin ülkedeki varlığı konusunu Rusya ile görüşüyor
Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Ebu Kasra, yetkililerin ülkedeki Rus askeri üslerin varlığı konusunda Rusya ile görüştüğünü belirtti.
Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Al Araby televizyonuna verdiği demeçte yeni yönetimin ülkedeki Rus askeri üslerin varlığı konusunda Rusya ile görüştüğünü, ancak nihai formatın henüz belli olmadığını ifade etti.
Ebu Kasra, “Nihai format henüz netleşmedi ve Devlet Başkanlığı Ofisi, Rus devletiyle işbirliği konusunda henüz bir talimat yollamadı, ancak Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından bu yönde görüşülüyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e demecinde Suriye’deki Rus askeri üslerin konuşlandırılmasının uluslararası hukuk normlarına uygun olarak imzalanan mevcut devletlerarası anlaşmalara dayandığını, söz konusu üsler ile ilgili işletme, bakım ve destek koşullarının yeni yönetimle müzakere konusu olabileceğini açıklamıştı.