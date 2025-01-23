https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/sosyal-medyada-teror-orgutunun-sarkisini-soyleyen-supheli-tutuklandi-ifadesinde-itiraf-etti-1092992081.html
Sosyal medyada terör örgütünün şarkısını söyleyen şüpheli tutuklandı: İfadesinde itiraf etti
Sosyal medyada terör örgütünün şarkısını söyleyen şüpheli tutuklandı: İfadesinde itiraf etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yürütülen PKK soruşturmasında sosyal medyada örgüt ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği belirlenen Hakan İlhan tutuklandı... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T19:44+0300
2025-01-23T19:44+0300
2025-01-23T19:46+0300
türkiye
pkk
terör örgütü
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Baran' kod Hakan İlhan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, sosyal medya platformu Tiktok'ta terör örgütü YPG/YPJ ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği belirlendi.Şüpheliye terör örgütü tarafından sahte kimlik verildiği tespit edildi.Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na katılarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen İlhan gözaltına alınırken, ifadesinde suçunu itiraf ettiği açıklandı.Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İlhan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/istanbul-barosu-yonetim-kurulu-uyesi-gozaltina-alindi--1092988404.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1547788f2252a42aee08b0d40fbafa2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pkk, terör örgütü, tutuklama
pkk, terör örgütü, tutuklama
Sosyal medyada terör örgütünün şarkısını söyleyen şüpheli tutuklandı: İfadesinde itiraf etti
19:44 23.01.2025 (güncellendi: 19:46 23.01.2025)
İstanbul'da yürütülen PKK soruşturmasında sosyal medyada örgüt ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği belirlenen Hakan İlhan tutuklandı. İlhan'ın gözaltına alındıktan sonra alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Baran' kod Hakan İlhan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, sosyal medya platformu Tiktok'ta terör örgütü YPG/YPJ ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği belirlendi.
Şüpheliye terör örgütü tarafından sahte kimlik verildiği tespit edildi.
Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na katılarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen İlhan gözaltına alınırken, ifadesinde suçunu itiraf ettiği açıklandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İlhan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.