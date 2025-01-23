https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/sosyal-medyada-teror-orgutunun-sarkisini-soyleyen-supheli-tutuklandi-ifadesinde-itiraf-etti-1092992081.html

Sosyal medyada terör örgütünün şarkısını söyleyen şüpheli tutuklandı: İfadesinde itiraf etti

Sosyal medyada terör örgütünün şarkısını söyleyen şüpheli tutuklandı: İfadesinde itiraf etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yürütülen PKK soruşturmasında sosyal medyada örgüt ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği belirlenen Hakan İlhan tutuklandı... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T19:44+0300

2025-01-23T19:44+0300

2025-01-23T19:46+0300

türkiye

pkk

terör örgütü

tutuklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Baran' kod Hakan İlhan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, sosyal medya platformu Tiktok'ta terör örgütü YPG/YPJ ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği belirlendi.Şüpheliye terör örgütü tarafından sahte kimlik verildiği tespit edildi.Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na katılarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen İlhan gözaltına alınırken, ifadesinde suçunu itiraf ettiği açıklandı.Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İlhan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/istanbul-barosu-yonetim-kurulu-uyesi-gozaltina-alindi--1092988404.html

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pkk, terör örgütü, tutuklama