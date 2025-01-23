https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/sahtecilik-listesi-guncellendi-pul-biber-kiyma-sucuk-ve-peynirin-icinden-bunlar-cikti-1092957366.html
Sahtecilik listesi güncellendi: Pul biber, kıyma, sucuk ve peynirin içinden bunlar çıktı
Sahtecilik listesi güncellendi: Pul biber, kıyma, sucuk ve peynirin içinden bunlar çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etti. Yeni listede sucuktan peynire, baharattan kıymaya kadar pek çok... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T05:23+0300
2025-01-23T05:23+0300
2025-01-23T05:23+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
liste
ifşa
gıda
gıda ürünü
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
sucuk
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler ile ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen yeni marka ve ürünlerin listeye eklendiği bildirildi. Listeye eklenen ürünler arasında sucuk, peynir, etli ekmek ve baharat gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.Hangi ürünlerde sahtecilik tespit edildi?Bakanlık, denetimler sonucunda gıdalarda yapılan sahtecilikleri detaylı bir şekilde ifşa etti. Listede şu skandal ürünler yer aldı:Bu ürünlerin yanı sıra, birçok markanın da standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edildi. Özellikle baharat ve peynir ürünleri yer aldı.Taklit ve tağşiş ne anlama geliyor?Taklit, bir ürünün başka bir ürüne benzeyecek şekilde üretilmesini ifade ederken, tağşiş, bir ürünün içine başka maddeler karıştırılarak niteliğinin değiştirilmesini ifade ediyor. Bu tür uygulamalar, hem tüketicinin sağlığını tehdit ediyor hem de haksız rekabetin önünü açıyor.Gıda güvenliği i̇çin ne yapılmalı?Uzmanlar, sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmek için şu önerilerde bulunuyor:
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tarım ve orman bakanlığı, liste, ifşa, gıda, gıda ürünü, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, köfte, peynir
tarım ve orman bakanlığı, liste, ifşa, gıda, gıda ürünü, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, köfte, peynir
Sahtecilik listesi güncellendi: Pul biber, kıyma, sucuk ve peynirin içinden bunlar çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etti. Yeni listede sucuktan peynire, baharattan kıymaya kadar pek çok üründe sahtecilik tespit edildi. Ürünlerde yabancı madde, bitkisel yağ ve sakatat gibi zararlı içeriklerin kullanıldığı belirlendi. İşte detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler ile ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen yeni marka ve ürünlerin listeye eklendiği bildirildi. Listeye eklenen ürünler arasında sucuk, peynir, etli ekmek ve baharat gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.
Hangi ürünlerde sahtecilik tespit edildi?
Bakanlık, denetimler sonucunda gıdalarda yapılan sahtecilikleri detaylı bir şekilde ifşa etti. Listede şu skandal ürünler yer aldı:
Isıl işlem görmüş piliç sucukta
: Mekanik ayrılmış kanatlı eti,
Dana kıymada
: Kanatlı eti ve sakatat (taşlık),
Etli ekmek iç harcında
: Deri dokusu ve sakatat,
Telli peynirde
: Bitkisel yağ,
Bu ürünlerin yanı sıra, birçok markanın da standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edildi. Özellikle baharat ve peynir ürünleri yer aldı.
Taklit ve tağşiş ne anlama geliyor?
Taklit, bir ürünün başka bir ürüne benzeyecek şekilde üretilmesini ifade ederken, tağşiş, bir ürünün içine başka maddeler karıştırılarak niteliğinin değiştirilmesini ifade ediyor. Bu tür uygulamalar, hem tüketicinin sağlığını tehdit ediyor hem de haksız rekabetin önünü açıyor.
Gıda güvenliği i̇çin ne yapılmalı?
Uzmanlar, sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmek için şu önerilerde bulunuyor:
Güvendiğiniz markaları tercih edin.
Ürünlerin etiketi ve içindekiler kısmını mutlaka kontrol edin.
Ucuz fiyatlı ürünlere şüpheyle yaklaşın.
Bakanlık tarafından açıklanan listeleri takip edin.