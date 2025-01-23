https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/sahtecilik-listesi-guncellendi-pul-biber-kiyma-sucuk-ve-peynirin-icinden-bunlar-cikti-1092957366.html

Sahtecilik listesi güncellendi: Pul biber, kıyma, sucuk ve peynirin içinden bunlar çıktı

Sahtecilik listesi güncellendi: Pul biber, kıyma, sucuk ve peynirin içinden bunlar çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etti. Yeni listede sucuktan peynire, baharattan kıymaya kadar pek çok... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T05:23+0300

2025-01-23T05:23+0300

2025-01-23T05:23+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

liste

ifşa

gıda

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taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

sucuk

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler ile ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen yeni marka ve ürünlerin listeye eklendiği bildirildi. Listeye eklenen ürünler arasında sucuk, peynir, etli ekmek ve baharat gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.Hangi ürünlerde sahtecilik tespit edildi?Bakanlık, denetimler sonucunda gıdalarda yapılan sahtecilikleri detaylı bir şekilde ifşa etti. Listede şu skandal ürünler yer aldı:Bu ürünlerin yanı sıra, birçok markanın da standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edildi. Özellikle baharat ve peynir ürünleri yer aldı.Taklit ve tağşiş ne anlama geliyor?Taklit, bir ürünün başka bir ürüne benzeyecek şekilde üretilmesini ifade ederken, tağşiş, bir ürünün içine başka maddeler karıştırılarak niteliğinin değiştirilmesini ifade ediyor. Bu tür uygulamalar, hem tüketicinin sağlığını tehdit ediyor hem de haksız rekabetin önünü açıyor.Gıda güvenliği i̇çin ne yapılmalı?Uzmanlar, sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmek için şu önerilerde bulunuyor:

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