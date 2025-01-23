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Meteoroloji alarm verdi: 24 il için kar yağışı, 38 kente sağanak uyarısı, işte kar altında kalacak iller
Meteoroloji alarm verdi: 24 il için kar yağışı, 38 kente sağanak uyarısı, işte kar altında kalacak iller
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 ilde kar yağışı ve 38 kentte sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların özellikle Antalya çevresinde kuvvetli olması... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T05:58+0300
2025-01-23T05:58+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlarla ilgili son tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 24 ilde kar yağışı, 38 kentte ise sağanak yağış bekleniyor. Yağışların pazartesi gününe kadar etkili olacağı bildirildi. Doğu kesimlerde sıcaklık 3 ila 5 derece azalacak.Özellikle Antalya çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar bölgesi ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kar yağışının etkili olacağı iller arasında Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Gaziantep yer alıyor. İstanbul’da Kar Yağışı Olacak mı?Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da ocak ayının kalan günlerinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak, hafta sonu yağışların sağanak şeklinde etkili olacağı belirtildi.İllere göre hava durumuÇANAKKALE 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluDENİZLİ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluİZMİR 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA 7°C, 15°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 6°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN 10°C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANKARA 3°C, 7°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluÇANKIRI 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluESKİŞEHİR 2°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluKONYA 2°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluBOLU 3°C, 8°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE 6°C, 13°CÇok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurluSİNOP 8°C, 13°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurluZONGULDAK 8°C, 11°CÇok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurluAMASYA 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurluARTVİN 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 8°C, 11°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurluTRABZON 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -9°C, 0°CParçalı ve çok bulutluKARS -13°C, -1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 0°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN -5°C, 4°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurluGAZİANTEP 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİİRT 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurluŞANLIURFA 4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu
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Meteoroloji alarm verdi: 24 il için kar yağışı, 38 kente sağanak uyarısı, işte kar altında kalacak iller

05:58 23.01.2025
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 ilde kar yağışı ve 38 kentte sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların özellikle Antalya çevresinde kuvvetli olması beklenirken, İstanbul’da cumartesi günü sağanak yağış görülecek. Doğu kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşerken, ülkenin birçok bölgesinde buzlanma ve sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlarla ilgili son tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 24 ilde kar yağışı, 38 kentte ise sağanak yağış bekleniyor. Yağışların pazartesi gününe kadar etkili olacağı bildirildi. Doğu kesimlerde sıcaklık 3 ila 5 derece azalacak.
Özellikle Antalya çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar bölgesi ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kar yağışının etkili olacağı iller arasında Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Gaziantep yer alıyor.

İstanbul’da Kar Yağışı Olacak mı?

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da ocak ayının kalan günlerinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak, hafta sonu yağışların sağanak şeklinde etkili olacağı belirtildi.

İllere göre hava durumu

ÇANAKKALE 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA 3°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KONYA 2°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BOLU 3°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 13°C

Çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP 8°C, 13°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

AMASYA 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ARTVİN 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 11°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -9°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu
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