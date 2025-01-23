https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meteoroloji-alarm-verdi-24-il-icin-kar-yagisi-38-kente-saganak-uyarisi-iste-kar-altinda-kalacak-1092957616.html

Meteoroloji alarm verdi: 24 il için kar yağışı, 38 kente sağanak uyarısı, işte kar altında kalacak iller

Meteoroloji alarm verdi: 24 il için kar yağışı, 38 kente sağanak uyarısı, işte kar altında kalacak iller

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 ilde kar yağışı ve 38 kentte sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların özellikle Antalya çevresinde kuvvetli olması... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T05:58+0300

2025-01-23T05:58+0300

2025-01-23T05:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlarla ilgili son tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 24 ilde kar yağışı, 38 kentte ise sağanak yağış bekleniyor. Yağışların pazartesi gününe kadar etkili olacağı bildirildi. Doğu kesimlerde sıcaklık 3 ila 5 derece azalacak.Özellikle Antalya çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar bölgesi ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kar yağışının etkili olacağı iller arasında Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Gaziantep yer alıyor. İstanbul’da Kar Yağışı Olacak mı?Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da ocak ayının kalan günlerinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak, hafta sonu yağışların sağanak şeklinde etkili olacağı belirtildi.İllere göre hava durumuÇANAKKALE 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluDENİZLİ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluİZMİR 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA 7°C, 15°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 6°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN 10°C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANKARA 3°C, 7°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluÇANKIRI 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluESKİŞEHİR 2°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluKONYA 2°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluBOLU 3°C, 8°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE 6°C, 13°CÇok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurluSİNOP 8°C, 13°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurluZONGULDAK 8°C, 11°CÇok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurluAMASYA 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurluARTVİN 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 8°C, 11°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurluTRABZON 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -9°C, 0°CParçalı ve çok bulutluKARS -13°C, -1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 0°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN -5°C, 4°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurluGAZİANTEP 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİİRT 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurluŞANLIURFA 4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu

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