https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/saglik-bakanligindan-otel-yangininda-yaralananlarla-ilgili-yeni-aciklama-1092978567.html
Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınında yaralananlarla ilgili yeni açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınında yaralananlarla ilgili yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların sayısıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yangında yaralananlardan 40'ı taburcu edildi, 10... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:54+0300
2025-01-23T13:54+0300
2025-01-23T14:02+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
yaralı
yaralılar
otel yangını
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olurken yaralı sayısıyla ilgili yeni açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı otel yangını faciasında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. 10 yaralının ise tedavisi sürüyor.Bakanlık açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-otel-yangini-faciasinda-can-kaybi-78e-yukseldi-1092966173.html
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sağlık bakanlığı, yaralı, yaralılar, otel yangını
sağlık bakanlığı, yaralı, yaralılar, otel yangını
Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınında yaralananlarla ilgili yeni açıklama
13:54 23.01.2025 (güncellendi: 14:02 23.01.2025)
Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların sayısıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yangında yaralananlardan 40'ı taburcu edildi, 10 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olurken yaralı sayısıyla ilgili yeni açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı otel yangını faciasında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. 10 yaralının ise tedavisi sürüyor.
Bakanlık açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.