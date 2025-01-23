https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/saglik-bakanligindan-otel-yangininda-yaralananlarla-ilgili-yeni-aciklama-1092978567.html

Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınında yaralananlarla ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınında yaralananlarla ilgili yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların sayısıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yangında yaralananlardan 40'ı taburcu edildi, 10... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T13:54+0300

2025-01-23T13:54+0300

2025-01-23T14:02+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

yaralı

yaralılar

otel yangını

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olurken yaralı sayısıyla ilgili yeni açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı otel yangını faciasında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. 10 yaralının ise tedavisi sürüyor.Bakanlık açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-otel-yangini-faciasinda-can-kaybi-78e-yukseldi-1092966173.html

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sağlık bakanlığı, yaralı, yaralılar, otel yangını