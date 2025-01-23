Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınında yaralananlarla ilgili yeni açıklama

Türkiye
SON DAKİKA | Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu: Ömer Rasim Şişman seçildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Trump döneminde Suriye, İbrahim Anlaşmaları'nın bir ucundan tutarak sürece dahil olabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
DEM Parti heyeti İmralı'ya ikinci defa gitti
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında ilgili idare belediye değil, İl Özel İdaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Bolu yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/saglik-bakanligindan-otel-yangininda-yaralananlarla-ilgili-yeni-aciklama-1092978567.html
Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınında yaralananlarla ilgili yeni açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınında yaralananlarla ilgili yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların sayısıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yangında yaralananlardan 40'ı taburcu edildi, 10... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:54+0300
2025-01-23T14:02+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
yaralı
yaralılar
otel yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092959019_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f717c08258541c2e5299280a0e5adbb5.jpg
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olurken yaralı sayısıyla ilgili yeni açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı otel yangını faciasında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. 10 yaralının ise tedavisi sürüyor.Bakanlık açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-otel-yangini-faciasinda-can-kaybi-78e-yukseldi-1092966173.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092959019_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_15eeadfeab48eb9283652490acfb0a04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, yaralı, yaralılar, otel yangını
sağlık bakanlığı, yaralı, yaralılar, otel yangını

Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınında yaralananlarla ilgili yeni açıklama

13:54 23.01.2025 (güncellendi: 14:02 23.01.2025)
© AABolu'daki otel yangını
Bolu'daki otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların sayısıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yangında yaralananlardan 40'ı taburcu edildi, 10 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olurken yaralı sayısıyla ilgili yeni açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı otel yangını faciasında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. 10 yaralının ise tedavisi sürüyor.
Bakanlık açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya otel yangını faciasında can kaybı 78'e çıktı: Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı
10:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала