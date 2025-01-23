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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-otel-yangini-faciasinda-can-kaybi-78e-yukseldi-1092966173.html
Kartalkaya otel yangını faciasında can kaybı 78'e çıktı: Tüm kimlikler tespit edildi
Kartalkaya otel yangını faciasında can kaybı 78'e çıktı: Tüm kimlikler tespit edildi
Sputnik Türkiye
Bolu'daki otel yangını faciası Türkiye'yi yasa boğdu. Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Açıklama... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
otel
bolu
kartalkaya
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Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında, can kaybı 78’e yükseldi. Adalet Bakanlığı, kimlik tespitlerinin tamamlandığını duyurdu. Ahşap dış kaplamalar nedeniyle hızla yayılan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 11'e ulaştı.Adalet Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu, tüm kimliklerin tespit edildiğini bildirdi. Yangın faciasına babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin'den de sabah saatlerinde acı haber geldi.Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-yangini-3-sigorta-sirketinin-reddettigi-ortaya-cikti-1092961185.html
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otel, bolu, kartalkaya, grand kartal oteli, grand kartal otel
otel, bolu, kartalkaya, grand kartal oteli, grand kartal otel

Kartalkaya otel yangını faciasında can kaybı 78'e çıktı: Tüm kimlikler tespit edildi

10:21 23.01.2025 (güncellendi: 10:33 23.01.2025)
© AABolu Kartalkaya Kayak Merkezi otel yangını
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Bolu'daki otel yangını faciası Türkiye'yi yasa boğdu. Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Açıklama Adalet Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık ayrıca, yangında tüm kimliklerin tespit edildiğini açıkladı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında, can kaybı 78’e yükseldi. Adalet Bakanlığı, kimlik tespitlerinin tamamlandığını duyurdu. Ahşap dış kaplamalar nedeniyle hızla yayılan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 11'e ulaştı.
Adalet Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu, tüm kimliklerin tespit edildiğini bildirdi. Yangın faciasına babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin'den de sabah saatlerinde acı haber geldi.
Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıkmıştı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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