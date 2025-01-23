https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rusya-trump-abdnin-ukraynadaki-kotu-niyetli-politikasini-durduracak-guce-sahip-1092955297.html

Rusya: Trump ABD'nin Ukrayna'daki ‘kötü niyetli’ politikasını durduracak güce sahip

Rusya: Trump ABD'nin Ukrayna'daki ‘kötü niyetli’ politikasını durduracak güce sahip

Sputnik Türkiye

Rus diplomat Polyanskiy, ABD Başkanı Trump'ın Amerika'nın Ukrayna'daki ‘kötü niyetli’ politikasını durdurma gücüne sahip olduğunu belirtti. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T00:19+0300

2025-01-23T00:19+0300

2025-01-23T00:17+0300

dünya

dmitriy polyanskiy

rusya'nın bm daimi temsilciliği

abd

donald trump

ukrayna

kiev

moskova

özel askeri harekat

rusya

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Sputnik'e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerika'nın Ukrayna'daki ‘kötü niyetli’ politikasını durdurma gücüne sahip olduğunu, Moskova'nın da ABD'nin yeni lideri için Ukrayna konusundaki ‘anlaşmanın’ ne anlama geldiğini bilmesi gerektiğini söyledi.Polyanskiy, “Başkan Trump için 'anlaşmanın' ne anlama geldiğine bakmamız gerekiyor. ABD'nin 2014'te Ukrayna'da yaptıklarından, Ukrayna'yı 'Rusya karşıtı' hale getirmesinden ve bizimle savaşa hazırlamasından o sorumlu değil ancak şimdi bu kötü niyetli politikayı durdurmak onun elinde” dedi.Rusya'nın özel askeri harekatı ‘Kiev rejiminin 2014'ten bu yana kendi halkına karşı yürüttüğü savaşa son vermek’ için başlattığını belirten Rus diplomat, “Her şeydenönce bu, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmakla ilgili. Mesele hiçbir zaman toprak meselesi olmadı, mesele insanlar ve onların kimliklerini koruma hakkıdır” diye konuştu.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada Rusya'ya zarar vermek istemediğini belirterek Ukrayna'daki özel askeri harekatın sona erdirilmesi çağrısı yapmış, aksi takdirde Rusya'nın ABD'ye yaptığı tüm ihracatlara yeni yaptırımlar ve vergiler uygulama tehdidinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rus-vekil-slutskiy-rusya-trumpin-ukrayna-ihtilafina-iliskin-reel-girisimlerine-gore-hareket-edecek-1092953245.html

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dmitriy polyanskiy, rusya'nın bm daimi temsilciliği, abd, donald trump, ukrayna, kiev, moskova, özel askeri harekat, rusya, yaptırım