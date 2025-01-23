https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rusya-disisleri-bakani-lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-suriye-ve-etrafindaki-durumu-gorustu-1092988731.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile Suriye ve etrafındaki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile Suriye ve etrafındaki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Suriye ve etrafındaki durumu görüştüğünü bildirdi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T18:10+0300
2025-01-23T18:10+0300
2025-01-23T18:10+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
hakan fidan
telefon görüşmesi
suriye
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye ve etrafındaki durumu ele aldı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, telefon görüşmesi, suriye
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, telefon görüşmesi, suriye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile Suriye ve etrafındaki durumu görüştü
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Suriye ve etrafındaki durumu görüştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye ve etrafındaki durumu ele aldı.