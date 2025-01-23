https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rusya-batinin-ukraynadaki-eylemleri-dunyayi-nukleer-savasin-esigine-getirdi-1092984324.html

Rusya: Batı’nın Ukrayna’daki eylemleri dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirdi

Rusya: Batı’nın Ukrayna’daki eylemleri dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirdi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, Batı’nın Ukrayna’daki eylemlerinin dünyayı fiilen nükleer savaşın eşiğine getirdiğini belirtti. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T15:59+0300

2025-01-23T15:59+0300

2025-01-23T16:14+0300

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, BM Silahsızlanma Konferansı’nda yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin Ukrayna ve etrafındaki durumda attıkları adımlarla dünyayı fiilen nükleer savaşın eşiğine getirdiğini ifade etti.Gatilov, “Sözüm ona ‘kolektif Batı’nın Ukrayna ve etrafındaki durumda attıkları son adımları özellikle kaygı vericidir. Kiev rejimine sponsorluk yapan devletlerin temsil ettiği Batı, ülkemiz topraklarındaki stratejik ve ekolojik açıdan tehlikeli hedeflere füze saldırıları da dahil olmak üzere çatışmayı daha da körüklemeye ve Rusya’yı misilleme tırmanışına kışkırtmaya yönelik pervasız eylemleriyle dünyayı fiilen nükleer savaşın eşiğine getirdi” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, liderleri 3 Ocak 2022’de BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin bildirisini imzalayarak, nükleer güçler arasında doğrudan çatışmaya yol açabilecek herhangi bir askeri çatışmanın ortaya çıkmasını önleme taahhüdünde bulunan ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu konuda özel bir sorumluluk taşıdığını sözlerine ekledi.'Rusya, ABD ile etkileşime açık kalmaya devam ediyor'Rusya’nın Ukrayna ihtilafı konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yönetimiyle etkileşime açık kaldığını vurgulayan Gatilov, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gatilov-bm-yuksek-komiseri-abdnin-rus-medyasina-yonelik-yaptirimlarina-tepki-vermedi-1089268145.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bm cenevre ofisi, gennadiy gatilov, ukrayna, kiev, abd, ingiltere, fransa