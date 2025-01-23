Ermeni istihbaratından 2025'te yeni bir Azerbaycan-Ermenistan savaşı çıkma ihtimaline dair tahmin
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Ermeni istihbaratının raporuna göre 2025 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir savaş çıkma ihtimali düşük.
Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, 2025 yılında Azerbaycan ile geniş kapsamlı bir savaş yaşanma olasılığının düşük olduğunu rapor etti.
Güney Kafkasya'daki askeri-siyasi duruma ilişkin bir rapor hazırlayan Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, Dağlık Karabağ'da yeni bir savaş olasılığını değerlendirdi.
Raporda, "Çeşitli bulgu, bilgi ve olayların analizi temelinde, bu raporun yayınlandığı an itibarıyla Azerbaycan'ın Ermenistan'a geniş kapsamlı askeri saldırı düzenleme olasılığının yüksek olmadığını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bununla beraber, anlaşmayla garanti altına alınan bir barışın ve devletler arası ilişkilerin olmadığı koşullarda, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı 'güç kullanma tehdidi politikası' çerçevesinde sınırda yerel çapta gerilim ve tırmanma riski devam edeceği öngörüldü.
Güney Kafkasya'daki askeri-siyasi duruma ilişkin bir rapor hazırlayan Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, Dağlık Karabağ'da yeni bir savaş olasılığını değerlendirdi.
Raporda, "Çeşitli bulgu, bilgi ve olayların analizi temelinde, bu raporun yayınlandığı an itibarıyla Azerbaycan'ın Ermenistan'a geniş kapsamlı askeri saldırı düzenleme olasılığının yüksek olmadığını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bununla beraber, anlaşmayla garanti altına alınan bir barışın ve devletler arası ilişkilerin olmadığı koşullarda, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı 'güç kullanma tehdidi politikası' çerçevesinde sınırda yerel çapta gerilim ve tırmanma riski devam edeceği öngörüldü.
'KGAÖ üyeliğine dönüş çok düşük ihtimal'
Şubat 2024'te Başbakan Nikol Paşinyan, kolektif güvenlik anlaşmasının ülkesine yönelik uygulanmadığını ve tehdit oluşturduğunu öne sürerek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) katılımını dondurduklarını belirtmişti.
Erivan'ın 2025'te KGAÖ üyeliğine geri dönme ihtimaline ilişkin değerlendirme de paylaşan Ermeni istihbaratı, bu kararın iptali için bir neden olmadığını ve 2025'te Ermenistan'ın KGAÖ üyeliğine dönmesinin çok düşük ihtimal olduğunu bildirdi.
Erivan'ın 2025'te KGAÖ üyeliğine geri dönme ihtimaline ilişkin değerlendirme de paylaşan Ermeni istihbaratı, bu kararın iptali için bir neden olmadığını ve 2025'te Ermenistan'ın KGAÖ üyeliğine dönmesinin çok düşük ihtimal olduğunu bildirdi.