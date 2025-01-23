https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/peskov-rusya-abd-ile-esit-kosullarda-diyaloga-hazir-sinyalleri-bekliyoruz-1092976011.html
Peskov: Rusya ABD ile eşit koşullarda diyaloğa hazır, sinyalleri bekliyoruz
Peskov: Rusya ABD ile eşit koşullarda diyaloğa hazır, sinyalleri bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD ile eşit koşullarda diyaloğa hazır olduğunu, Moskova’nın Washington’dan buna dair sinyal beklediğini ancak şu ana kadar... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:17+0300
2025-01-23T13:17+0300
2025-01-23T13:45+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Moskova’ya yaptırım uygulayabileceğine ilişkin açıklamalarını yorumlayan Peskov, “Elbette bütün söylemleri, bütün açıklamaları çok dikkatli bir şekilde izliyoruz. Bütün nüansları dikkatle kaydediyoruz, diyaloğa hala hazırız, Develt Başkanımız (Vladimir) Putin bunu defalarca dile getirmişti. Eşit koşullarda, karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa hazırız ki böyle bir diyalog iki başkan arasında Trump’ın ilk başkanlık dönemi sırasında gerçekleşmişti. Biz sinyalleri bekliyoruz, fakat şu ana kadar herhangi bir sinyal gelmiş değil” diye konuştu.‘Trump’ın ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferine Rusya’nın yardım ettiği yönündeki açıklamasına katılmıyoruz’Peskov, Moskova’nın Donald Trump’ın ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferine Rusya’nın yardım ettiği ve bunun neredeyse 60 milyon can kaybına yol açtığı yönündeki açıklaması ile ilgili yorumunda Trump’ın, SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki kayıplarına ilişkin verdiği bilgilerin, Rus ve Avrupalı uzmanların elindeki verilerle uyuşmadığını söyledi.Kremlin Sözcüsü aynı zamanda faşizme karşı mücadelede en büyük bedeli ödeyen ülkenin SSCB olduğuna dikkat çekti:
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, diyalog, sinyal
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, diyalog, sinyal
Peskov: Rusya ABD ile eşit koşullarda diyaloğa hazır, sinyalleri bekliyoruz
13:17 23.01.2025 (güncellendi: 13:45 23.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD ile eşit koşullarda diyaloğa hazır olduğunu, Moskova’nın Washington’dan buna dair sinyal beklediğini ancak şu ana kadar bu yönde bir gelişme olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Moskova’ya yaptırım uygulayabileceğine ilişkin açıklamalarını yorumlayan Peskov, “Elbette bütün söylemleri, bütün açıklamaları çok dikkatli bir şekilde izliyoruz. Bütün nüansları dikkatle kaydediyoruz, diyaloğa hala hazırız, Develt Başkanımız (Vladimir) Putin bunu defalarca dile getirmişti. Eşit koşullarda, karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa hazırız ki böyle bir diyalog iki başkan arasında Trump’ın ilk başkanlık dönemi sırasında gerçekleşmişti. Biz sinyalleri bekliyoruz, fakat şu ana kadar herhangi bir sinyal gelmiş değil” diye konuştu.
‘Trump’ın ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferine Rusya’nın yardım ettiği yönündeki açıklamasına katılmıyoruz’
Peskov, Moskova’nın Donald Trump’ın ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferine Rusya’nın yardım ettiği ve bunun neredeyse 60 milyon can kaybına yol açtığı yönündeki açıklaması ile ilgili yorumunda Trump’ın, SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki kayıplarına ilişkin verdiği bilgilerin, Rus ve Avrupalı uzmanların elindeki verilerle uyuşmadığını söyledi.
Biz bunu, bizim sahip olduğumuz ve kıta genelinde tarihçilerin sahip olduğu verilerle uyuşmayan bir rakam olarak görüyoruz. Tarihçiler, profesyoneller, İkinci Dünya Savaşı uzmanları kesin rakamları biliyor.
Kremlin Sözcüsü aynı zamanda faşizme karşı mücadelede en büyük bedeli ödeyen ülkenin SSCB olduğuna dikkat çekti:
Faşizme karşı mücadelede asıl yükü, faşizme karşı mücadelede zaferin en büyük bedelini ülkemiz, Sovyetler Birliği ödemiştir.