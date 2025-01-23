https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/peskov-rusya-abd-ile-esit-kosullarda-diyaloga-hazir-sinyalleri-bekliyoruz-1092976011.html

Peskov: Rusya ABD ile eşit koşullarda diyaloğa hazır, sinyalleri bekliyoruz

Peskov: Rusya ABD ile eşit koşullarda diyaloğa hazır, sinyalleri bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD ile eşit koşullarda diyaloğa hazır olduğunu, Moskova’nın Washington’dan buna dair sinyal beklediğini ancak şu ana kadar... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T13:17+0300

2025-01-23T13:17+0300

2025-01-23T13:45+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

diyalog

sinyal

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Moskova’ya yaptırım uygulayabileceğine ilişkin açıklamalarını yorumlayan Peskov, “Elbette bütün söylemleri, bütün açıklamaları çok dikkatli bir şekilde izliyoruz. Bütün nüansları dikkatle kaydediyoruz, diyaloğa hala hazırız, Develt Başkanımız (Vladimir) Putin bunu defalarca dile getirmişti. Eşit koşullarda, karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa hazırız ki böyle bir diyalog iki başkan arasında Trump’ın ilk başkanlık dönemi sırasında gerçekleşmişti. Biz sinyalleri bekliyoruz, fakat şu ana kadar herhangi bir sinyal gelmiş değil” diye konuştu.‘Trump’ın ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferine Rusya’nın yardım ettiği yönündeki açıklamasına katılmıyoruz’Peskov, Moskova’nın Donald Trump’ın ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferine Rusya’nın yardım ettiği ve bunun neredeyse 60 milyon can kaybına yol açtığı yönündeki açıklaması ile ilgili yorumunda Trump’ın, SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki kayıplarına ilişkin verdiği bilgilerin, Rus ve Avrupalı ​​uzmanların elindeki verilerle uyuşmadığını söyledi.Kremlin Sözcüsü aynı zamanda faşizme karşı mücadelede en büyük bedeli ödeyen ülkenin SSCB olduğuna dikkat çekti:

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, diyalog, sinyal