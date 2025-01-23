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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/msb-acikladi-kislasiz-bedelli-askerlik-mi-geliyor-1092972938.html
MSB açıkladı: Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor?
MSB açıkladı: Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor?
Sputnik Türkiye
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından 'kışlasız bedelli askerlik mi geliyor' sorusu gündeme geldi. MSB bu sorunun yanıtını verdi, 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T12:22+0300
2025-01-23T12:22+0300
türkiye
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bedelli askerlik görev yerleri bugün açıklandı. Bir çok kişi bir aylık bedelli askerlik süresinde kışlaya gidilip gidilmeyeceği sorusunu sordu. Sosyal medyada da 'kışlasız bedellik askerlik' iddiaları gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı ise, "Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır." diyerek o iddialar net bir şekilde yanıt verdi. Herhangi bir çalışma bulunmamaktadırBakanlık kaynakları, kışlasız bedelli askerlik ile ilgili iddialara ilişkin, "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi 1 aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-siniflandirma-sonuclari-nasil-sorgulanir-1092968294.html
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bedelli askerlik, milli savunma bakanlığı bedelli askerlik açıklaması, kışlasız bedelli gelir mi, kışlasız bedelli askerlik gelecek mi, kışlasız bedelli askerlik 2025,
bedelli askerlik, milli savunma bakanlığı bedelli askerlik açıklaması, kışlasız bedelli gelir mi, kışlasız bedelli askerlik gelecek mi, kışlasız bedelli askerlik 2025,

MSB açıkladı: Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor?

12:22 23.01.2025
© AAAskerlik
Askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından 'kışlasız bedelli askerlik mi geliyor' sorusu gündeme geldi. MSB bu sorunun yanıtını verdi,
Bedelli askerlik görev yerleri bugün açıklandı. Bir çok kişi bir aylık bedelli askerlik süresinde kışlaya gidilip gidilmeyeceği sorusunu sordu. Sosyal medyada da 'kışlasız bedellik askerlik' iddiaları gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı ise, "Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır." diyerek o iddialar net bir şekilde yanıt verdi.

Herhangi bir çalışma bulunmamaktadır

Bakanlık kaynakları, kışlasız bedelli askerlik ile ilgili iddialara ilişkin, "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi 1 aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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