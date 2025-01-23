https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/msb-acikladi-kislasiz-bedelli-askerlik-mi-geliyor-1092972938.html

MSB açıkladı: Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor?

MSB açıkladı: Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor?

Sputnik Türkiye

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından 'kışlasız bedelli askerlik mi geliyor' sorusu gündeme geldi. MSB bu sorunun yanıtını verdi, 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T12:22+0300

2025-01-23T12:22+0300

2025-01-23T12:22+0300

türkiye

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bedelli askerlik görev yerleri bugün açıklandı. Bir çok kişi bir aylık bedelli askerlik süresinde kışlaya gidilip gidilmeyeceği sorusunu sordu. Sosyal medyada da 'kışlasız bedellik askerlik' iddiaları gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı ise, "Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır." diyerek o iddialar net bir şekilde yanıt verdi. Herhangi bir çalışma bulunmamaktadırBakanlık kaynakları, kışlasız bedelli askerlik ile ilgili iddialara ilişkin, "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi 1 aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-siniflandirma-sonuclari-nasil-sorgulanir-1092968294.html

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