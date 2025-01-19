https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/meteoroloji-10-ili-uyardi-bugun-hava-nasil-olacak--1092830277.html

Meteoroloji 10 ili uyardı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 10 ili uyardı: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 10 ilde kar yağışının beklendiğini söylerken, ülkenin Batı tarafında havanın genellikle güneşli olacağını açıkladı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T08:18+0300

2025-01-19T08:18+0300

2025-01-19T08:18+0300

türkiye

doğu karadeniz

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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hava durumu

sıcak hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir hava ile günü geçirecek.Meteoroloji, bugün kar yağışının etkili olacağı illeri şu şekilde sıraladı:Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Rize, Trabzon ve Artvin.Doğu bölgelerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşeceği belirtilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.Bölge bölge hava durumu:MarmaraMarmara Bölgesi’nde güneş yüzünü gösterecek ancak birçok noktada pus etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 13-15 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü bölgeye yağmur geliyor.EgeEge Bölgesi genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Ancak sahil kesimlerinde poyrazın sert esmesi bekleniyor. Denizli 16, Muğla 18, Bodrum ise 19 derece. Salı akşamı itibarıyla bölgede yağışlı hava etkili olacak.KaradenizBatı ve Orta Karadeniz’de hava yer yer sisli ve güneşli. Bolu ve Tokat çevresinde yoğun sis etkili olurken, Giresun-Artvin hattında yağış devam ediyor. Trabzon'da sıcaklık 9 derece olacak.Doğu AnadoluVan ve Hakkari’de kar yağışı devam ediyor. Erzurum’da gece sıcaklık -5 dereceye kadar düşerken, gündüz Malatya 4 derece.Akdeniz ve Güneydoğu AnadoluAkdeniz Bölgesi'nde güneş etkisini sürdürüyor. Adana 20, Hatay 18, Kahramanmaraş 13 derece. Çarşamba günü Isparta çevresinde yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise açık bir hava ile günü geçirecek. Diyarbakır 10, Gaziantep 12 derece.Pazartesi günü ülke genelinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Ancak salı akşamı itibarıyla İzmir’e, çarşamba günü ise İstanbul ve Antalya’ya yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor. Marmara’da sıcaklıklar hafta boyunca 13-15 derece, Ege’de ise 15-18 derece aralığında olacak.

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