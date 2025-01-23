https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/los-angelesta-yeni-yangin-birkac-saatte-2-bin-hektarlik-alana-yayildi-1092956315.html
Los Angeles'ta yeni yangın: Birkaç saatte 2 bin hektarlık alana yayıldı
Los Angeles'ta yeni yangın: Birkaç saatte 2 bin hektarlık alana yayıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten sonra ilk ziyaretini yapacağını açıkladığı Los Angeles'ta yeni yangın çıktı. Kentte yangınlarla mücadele devam... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T02:24+0300
2025-01-23T02:24+0300
2025-01-23T02:24+0300
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Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles'ta yeni bir yangın çıktı. Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgede tahliye uyarıları verildi, bazı alanlar halkın erişimine kapatıldı.Yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildi. Yetkililer, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını söyledi. Ulusal Hava Durumu Servisi hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğunu açıkladı.Yangınlarla mücadele 2 haftadan uzun süredir devam ediyorLos Angeles'ta iki haftadan uzun bir süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindeki yangının bugün itibarıyla yüzde 68'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 91'inin kontrol altına alındığı belirtildi.Donald Trump 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı olarak yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta yangınların olduğu Güney Kaliforniya'yı kapsayacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/abdde-liseye-silahli-saldiri-1-ogrenci-hayatini-kaybetti-1-ogrenci-yaralandi-1092955786.html
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kaliforniya, los angeles, donald trump, yangın, yangın söndürme
kaliforniya, los angeles, donald trump, yangın, yangın söndürme
Los Angeles'ta yeni yangın: Birkaç saatte 2 bin hektarlık alana yayıldı
ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten sonra ilk ziyaretini yapacağını açıkladığı Los Angeles'ta yeni yangın çıktı. Kentte yangınlarla mücadele devam ederken çıkan yeni yangın bir kaç saat içinde yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanı kapladı.
Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles'ta yeni bir yangın çıktı. Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgede tahliye uyarıları verildi, bazı alanlar halkın erişimine kapatıldı.
Yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildi. Yetkililer, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını söyledi.
Ulusal Hava Durumu Servisi hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğunu açıkladı.
Yangınlarla mücadele 2 haftadan uzun süredir devam ediyor
Los Angeles'ta iki haftadan uzun bir süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindeki yangının bugün itibarıyla yüzde 68'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 91'inin kontrol altına alındığı belirtildi.
Donald Trump 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı olarak yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta yangınların olduğu Güney Kaliforniya'yı kapsayacağını açıklamıştı.