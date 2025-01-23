ABD'de liseye silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'lı Ortadoğu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/abdde-liseye-silahli-saldiri-1-ogrenci-hayatini-kaybetti-1-ogrenci-yaralandi-1092955786.html
ABD'de liseye silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı
ABD'de liseye silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Tennessee eyaletindeki lisede bir öğrenci 1 kız öğrenciyi silahla öldürüp, 1 öğrenciyi de yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci daha sonra intihar... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T00:50+0300
2025-01-23T00:53+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
lise
öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092955439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b28d572312eb3cfccd97bf2510d40a5a.jpg
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Antioch Lisesi'nde 17 yaşında bir öğrenci okulun kafeteryasında silahlı saldırı düzenledi.Saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. Saldırgansa intihar ederek hayatına son verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/emri-trump-verdi-meksikada-sinir-duvari-insaati-tekrardan-basladi-1092940070.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092955439_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_585d00f856fca00a1c736e0ba1ff8f03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, silahlı saldırı, lise, öğrenci
abd, silahlı saldırı, lise, öğrenci

ABD'de liseye silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı

00:50 23.01.2025 (güncellendi: 00:53 23.01.2025)
© AP Photo / George Walker IVABD'de lisede silahlı saldırı
ABD'de lisede silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / George Walker IV
Abone ol
ABD'nin Tennessee eyaletindeki lisede bir öğrenci 1 kız öğrenciyi silahla öldürüp, 1 öğrenciyi de yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci daha sonra intihar etti.
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Antioch Lisesi'nde 17 yaşında bir öğrenci okulun kafeteryasında silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.
Saldırgansa intihar ederek hayatına son verdi.
Trump, Tijuana'daki sınır duvarı inşaatını bitirme talimatı verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
DÜNYA
Emri Trump verdi: Meksika'da sınır duvarı inşaatı tekrardan başladı
Dün, 15:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала