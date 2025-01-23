https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/abdde-liseye-silahli-saldiri-1-ogrenci-hayatini-kaybetti-1-ogrenci-yaralandi-1092955786.html
ABD'de liseye silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı
ABD'de liseye silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Tennessee eyaletindeki lisede bir öğrenci 1 kız öğrenciyi silahla öldürüp, 1 öğrenciyi de yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci daha sonra intihar... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T00:50+0300
2025-01-23T00:50+0300
2025-01-23T00:53+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
lise
öğrenci
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ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Antioch Lisesi'nde 17 yaşında bir öğrenci okulun kafeteryasında silahlı saldırı düzenledi.Saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. Saldırgansa intihar ederek hayatına son verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/emri-trump-verdi-meksikada-sinir-duvari-insaati-tekrardan-basladi-1092940070.html
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abd, silahlı saldırı, lise, öğrenci
abd, silahlı saldırı, lise, öğrenci
ABD'de liseye silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı
00:50 23.01.2025 (güncellendi: 00:53 23.01.2025)
ABD'nin Tennessee eyaletindeki lisede bir öğrenci 1 kız öğrenciyi silahla öldürüp, 1 öğrenciyi de yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci daha sonra intihar etti.
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Antioch Lisesi'nde 17 yaşında bir öğrenci okulun kafeteryasında silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.
Saldırgansa intihar ederek hayatına son verdi.