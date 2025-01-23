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Hindistan'da 'yangın' söylentisiyle trenden atlayan 12 yolcuya başka tren çarptı
Hindistan'da 'yangın' söylentisiyle trenden atlayan 12 yolcuya başka tren çarptı
Sputnik Türkiye
Hindistan'da seyir halindeki trende çıkan yangın söylentileri sebebiyle trenden atlayan 12 yolcuya karşı yönden gelen başka bir tren çarptı. Kazada 12 kişi... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T04:26+0300
2025-01-23T04:26+0300
dünya
hindistan
tren
kaza
kaza sebebi
söylenti
yangın
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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde seyir halindeki trenin tekerinden duman çıkmaya başladı. Tren tekerinden çıkan dumanlar, yolcular arasında yangın çıktığına dair söylentilere sebebiyet verdi. Söylentilerin yayılması sonucu trende panik hakim oldu.Panikleyen yolculardan biri imdat frenini çekti. İmdat freninin çekilmesiyle tren yavaşlarken, 12 yolcu trenden atladı. Trenden atlayan yolculara ise karşı yönden gelen başka bir tren çarptı. Hint basınındaki haberlere göre, ilk belirlemelere göre 12 kişi de hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sebebiyle İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyduğunu vurgulayarak, tüm sürecin takip edildiğini, yaralılar ve diğer yolcular için gerekli tıbbi desteğin bölgeye gönderildiğini belirtti.Fadnavis, hayatını kaybedenlerin ailelerine 500 bin Hint rupisi (206 bin 137 lira) tazminat verileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/istanbul-uskudarda-yangin-1092943728.html
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hindistan, tren, kaza, kaza sebebi, söylenti, yangın
hindistan, tren, kaza, kaza sebebi, söylenti, yangın

Hindistan'da 'yangın' söylentisiyle trenden atlayan 12 yolcuya başka tren çarptı

04:26 23.01.2025
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghA crew inspects overhead power cables meant for railway engines as others work on an overhead bridge in preparation for the upcoming Maha Kumbh Mela, one of the world's largest religious festivals, in Prayagraj, India, Tuesday, Nov. 26, 2024. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)
A crew inspects overhead power cables meant for railway engines as others work on an overhead bridge in preparation for the upcoming Maha Kumbh Mela, one of the world's largest religious festivals, in Prayagraj, India, Tuesday, Nov. 26, 2024. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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Hindistan'da seyir halindeki trende çıkan yangın söylentileri sebebiyle trenden atlayan 12 yolcuya karşı yönden gelen başka bir tren çarptı. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde seyir halindeki trenin tekerinden duman çıkmaya başladı. Tren tekerinden çıkan dumanlar, yolcular arasında yangın çıktığına dair söylentilere sebebiyet verdi. Söylentilerin yayılması sonucu trende panik hakim oldu.
Panikleyen yolculardan biri imdat frenini çekti. İmdat freninin çekilmesiyle tren yavaşlarken, 12 yolcu trenden atladı. Trenden atlayan yolculara ise karşı yönden gelen başka bir tren çarptı.
Hint basınındaki haberlere göre, ilk belirlemelere göre 12 kişi de hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sebebiyle İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyduğunu vurgulayarak, tüm sürecin takip edildiğini, yaralılar ve diğer yolcular için gerekli tıbbi desteğin bölgeye gönderildiğini belirtti.
Fadnavis, hayatını kaybedenlerin ailelerine 500 bin Hint rupisi (206 bin 137 lira) tazminat verileceğini açıkladı.
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