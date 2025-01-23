https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/hindistanda-yangin-soylentisiyle-trenden-atlayan-12-yolcuya-baska-tren-carpti-1092957209.html

Hindistan'da 'yangın' söylentisiyle trenden atlayan 12 yolcuya başka tren çarptı

Hindistan'da 'yangın' söylentisiyle trenden atlayan 12 yolcuya başka tren çarptı

Sputnik Türkiye

Hindistan'da seyir halindeki trende çıkan yangın söylentileri sebebiyle trenden atlayan 12 yolcuya karşı yönden gelen başka bir tren çarptı. Kazada 12 kişi... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T04:26+0300

2025-01-23T04:26+0300

2025-01-23T04:26+0300

dünya

hindistan

tren

kaza

kaza sebebi

söylenti

yangın

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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde seyir halindeki trenin tekerinden duman çıkmaya başladı. Tren tekerinden çıkan dumanlar, yolcular arasında yangın çıktığına dair söylentilere sebebiyet verdi. Söylentilerin yayılması sonucu trende panik hakim oldu.Panikleyen yolculardan biri imdat frenini çekti. İmdat freninin çekilmesiyle tren yavaşlarken, 12 yolcu trenden atladı. Trenden atlayan yolculara ise karşı yönden gelen başka bir tren çarptı. Hint basınındaki haberlere göre, ilk belirlemelere göre 12 kişi de hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sebebiyle İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyduğunu vurgulayarak, tüm sürecin takip edildiğini, yaralılar ve diğer yolcular için gerekli tıbbi desteğin bölgeye gönderildiğini belirtti.Fadnavis, hayatını kaybedenlerin ailelerine 500 bin Hint rupisi (206 bin 137 lira) tazminat verileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/istanbul-uskudarda-yangin-1092943728.html

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hindistan, tren, kaza, kaza sebebi, söylenti, yangın