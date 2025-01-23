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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kayak-merkezlerindeki-buyuk-tehlike-16-kayak-merkezinin-13unde-itfaiye-istasyonu-yok--1092987775.html
Kayak merkezlerindeki büyük tehlike: 16 kayak merkezinin 13'ünde itfaiye istasyonu yok
Kayak merkezlerindeki büyük tehlike: 16 kayak merkezinin 13'ünde itfaiye istasyonu yok
Sputnik Türkiye
Kartaltepe'deki otel felaketi sonrasında gözler kayak merkezlerindeki yangın güvenlik sistemlerinde çevrildi. Hangi kayak merkezlerinde itfaiye istasyonu var? 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T18:24+0300
2025-01-23T18:24+0300
türkiye
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türkiye
umke
kayak merkezi
kartalkaya kayak merkezi
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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrasında bölgede itfaiye istasyonunun olmaması büyük tartışmalara neden oldu. Otele en yakın itfaiye istasyonunun yaklaşık 42 kilometre uzakta olmasının müdahaleyi geciktirdiği belirtilirken Türkiye'deki 16 kayak merkezindeki durum da en çok merak edilen konu oldu. Araştırmalara göre Türkiye'deki 16 büyük kayak merkezinin sadece 3'ünde itfaiye istasyonu var. Peki hangi istasyonlarda itfaiye istasyonu var? Hangi kayak merkezlerine itfaiye istasyonlarının uzaklığı ne kadar?1. Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri)İtfaiye Durumu: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı ve 9 personel 24 saat görev yapıyor. 17 otel, 41 pist ve 19 mekanik tesise sahip olan Erciyes, her yıl 2,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor.2. Uludağ Kayak Merkezi (Bursa)İtfaiye Durumu: Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait biri merdivenli olmak üzere 3 itfaiye aracı ve 7 personel aktif görevde. 3. Yedikuyular Kayak Merkezi (Kahramanmaraş)İtfaiye Durumu: 1 itfaiye aracı ve 3 personel sürekli hazır bulunuyor. Ayrıca AFAD'ın 2 kar motoru ve 5 personeli görev yapıyor.45 dakikalık mesafeden ekipler müdahale gelebilir4. Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum)İtfaiye Durumu: Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkez İstasyonu’na bağlı ekipler 5 km uzaklıkta bulunuyor. JAK timleri de kayak merkezinde 24 saat görev yapıyor.5. Davraz Kayak Merkezi (Isparta)İtfaiye Durumu: İtfaiye birimi bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezinden 45 dakika mesafedeki ekipler müdahale ediyor. JAK ve UMKE ekipleri bölgede hazır bekliyor.6. Sarıkamış Kayak Merkezi (Kars)İtfaiye Durumu: Sarıkamış Belediyesi İtfaiye İstasyonu merkeze 2 km mesafede. JAK timleri bölgede 24 saat görev yapıyor.Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. İhbar durumunda en yakın ekipler yönlendiriliyor.Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.10. Zigana Kayak Merkezi (Gümüşhane)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangın durumunda en yakın yerleşim yerindeki ekipler yönlendiriliyor.11. Yıldız Dağı Kayak Merkezi (Sivas)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbarlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.12. Çambaşı Kayak Merkezi (Ordu)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. UMKE ekipleri görev yapıyor.13. Ladik Akdağ Kayak Merkezi (Samsun)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.14. Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. En yakın ekipler ihbar durumunda yönlendiriliyor.15. Bingöl Hesarek Kayak Merkezi İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbar halinde en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.16. Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkeziİtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbar halinde en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-faciasi-sonrasi-buyuksehirlerde-kac-itfaiye-istasyonu-var--1092972601.html
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kayak merkezleri itfaiye istasyonu, hangi kayak merkezlerinde itfaiye istasyonu var, erciyeste itfaiye istasyonu var mı, uludağ itfaiye var mı, kayak merkezi yangın, kayak merkezi yangında kaç kişi öldü, kayak merkezi itfaiye ekibi, kayak merkezi itfaiye var mı,
kayak merkezleri itfaiye istasyonu, hangi kayak merkezlerinde itfaiye istasyonu var, erciyeste itfaiye istasyonu var mı, uludağ itfaiye var mı, kayak merkezi yangın, kayak merkezi yangında kaç kişi öldü, kayak merkezi itfaiye ekibi, kayak merkezi itfaiye var mı,

Kayak merkezlerindeki büyük tehlike: 16 kayak merkezinin 13'ünde itfaiye istasyonu yok

18:24 23.01.2025
© AABolu Kartalkaya Kayak Merkezi otel yangını
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Kartaltepe'deki otel felaketi sonrasında gözler kayak merkezlerindeki yangın güvenlik sistemlerinde çevrildi. Hangi kayak merkezlerinde itfaiye istasyonu var?
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrasında bölgede itfaiye istasyonunun olmaması büyük tartışmalara neden oldu. Otele en yakın itfaiye istasyonunun yaklaşık 42 kilometre uzakta olmasının müdahaleyi geciktirdiği belirtilirken Türkiye'deki 16 kayak merkezindeki durum da en çok merak edilen konu oldu. Araştırmalara göre Türkiye'deki 16 büyük kayak merkezinin sadece 3'ünde itfaiye istasyonu var. Peki hangi istasyonlarda itfaiye istasyonu var? Hangi kayak merkezlerine itfaiye istasyonlarının uzaklığı ne kadar?
1. Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri)
İtfaiye Durumu: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı ve 9 personel 24 saat görev yapıyor. 17 otel, 41 pist ve 19 mekanik tesise sahip olan Erciyes, her yıl 2,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor.
© İHA / Zafer GöderUludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı
Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı
© İHA / Zafer Göder
2. Uludağ Kayak Merkezi (Bursa)
İtfaiye Durumu: Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait biri merdivenli olmak üzere 3 itfaiye aracı ve 7 personel aktif görevde.
3. Yedikuyular Kayak Merkezi (Kahramanmaraş)
İtfaiye Durumu: 1 itfaiye aracı ve 3 personel sürekli hazır bulunuyor. Ayrıca AFAD'ın 2 kar motoru ve 5 personeli görev yapıyor.

45 dakikalık mesafeden ekipler müdahale gelebilir

© AAPalandöken
Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
Palandöken
© AA
4. Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum)
İtfaiye Durumu: Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkez İstasyonu’na bağlı ekipler 5 km uzaklıkta bulunuyor. JAK timleri de kayak merkezinde 24 saat görev yapıyor.
5. Davraz Kayak Merkezi (Isparta)
İtfaiye Durumu: İtfaiye birimi bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezinden 45 dakika mesafedeki ekipler müdahale ediyor. JAK ve UMKE ekipleri bölgede hazır bekliyor.
6. Sarıkamış Kayak Merkezi (Kars)
İtfaiye Durumu: Sarıkamış Belediyesi İtfaiye İstasyonu merkeze 2 km mesafede. JAK timleri bölgede 24 saat görev yapıyor.
Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu)
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.
© AA / Kartepe Kayak MerkeziKartepe'ye kar yağdı
Kartepe'ye kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
Kartepe'ye kar yağdı
© AA / Kartepe Kayak Merkezi
Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli)
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. İhbar durumunda en yakın ekipler yönlendiriliyor.
Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya)
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.
10. Zigana Kayak Merkezi (Gümüşhane)
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangın durumunda en yakın yerleşim yerindeki ekipler yönlendiriliyor.
11. Yıldız Dağı Kayak Merkezi (Sivas)
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbarlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.
12. Çambaşı Kayak Merkezi (Ordu)
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. UMKE ekipleri görev yapıyor.
13. Ladik Akdağ Kayak Merkezi (Samsun)
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.
© İHAMerkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı.
Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı.
© İHA
14. Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu)
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. En yakın ekipler ihbar durumunda yönlendiriliyor.
15. Bingöl Hesarek Kayak Merkezi
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbar halinde en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.
16. Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi
İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbar halinde en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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Grand Kartal Otel faciası sonrası: Büyükşehirlerde kaç itfaiye istasyonu var?
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