https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kayak-merkezlerindeki-buyuk-tehlike-16-kayak-merkezinin-13unde-itfaiye-istasyonu-yok--1092987775.html

Kayak merkezlerindeki büyük tehlike: 16 kayak merkezinin 13'ünde itfaiye istasyonu yok

Kayak merkezlerindeki büyük tehlike: 16 kayak merkezinin 13'ünde itfaiye istasyonu yok

Sputnik Türkiye

Kartaltepe'deki otel felaketi sonrasında gözler kayak merkezlerindeki yangın güvenlik sistemlerinde çevrildi. Hangi kayak merkezlerinde itfaiye istasyonu var? 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T18:24+0300

2025-01-23T18:24+0300

2025-01-23T18:24+0300

türkiye

jandarma arama kurtarma (jak)

türkiye

umke

kayak merkezi

kartalkaya kayak merkezi

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrasında bölgede itfaiye istasyonunun olmaması büyük tartışmalara neden oldu. Otele en yakın itfaiye istasyonunun yaklaşık 42 kilometre uzakta olmasının müdahaleyi geciktirdiği belirtilirken Türkiye'deki 16 kayak merkezindeki durum da en çok merak edilen konu oldu. Araştırmalara göre Türkiye'deki 16 büyük kayak merkezinin sadece 3'ünde itfaiye istasyonu var. Peki hangi istasyonlarda itfaiye istasyonu var? Hangi kayak merkezlerine itfaiye istasyonlarının uzaklığı ne kadar?1. Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri)İtfaiye Durumu: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı ve 9 personel 24 saat görev yapıyor. 17 otel, 41 pist ve 19 mekanik tesise sahip olan Erciyes, her yıl 2,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor.2. Uludağ Kayak Merkezi (Bursa)İtfaiye Durumu: Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait biri merdivenli olmak üzere 3 itfaiye aracı ve 7 personel aktif görevde. 3. Yedikuyular Kayak Merkezi (Kahramanmaraş)İtfaiye Durumu: 1 itfaiye aracı ve 3 personel sürekli hazır bulunuyor. Ayrıca AFAD'ın 2 kar motoru ve 5 personeli görev yapıyor.45 dakikalık mesafeden ekipler müdahale gelebilir4. Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum)İtfaiye Durumu: Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkez İstasyonu’na bağlı ekipler 5 km uzaklıkta bulunuyor. JAK timleri de kayak merkezinde 24 saat görev yapıyor.5. Davraz Kayak Merkezi (Isparta)İtfaiye Durumu: İtfaiye birimi bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezinden 45 dakika mesafedeki ekipler müdahale ediyor. JAK ve UMKE ekipleri bölgede hazır bekliyor.6. Sarıkamış Kayak Merkezi (Kars)İtfaiye Durumu: Sarıkamış Belediyesi İtfaiye İstasyonu merkeze 2 km mesafede. JAK timleri bölgede 24 saat görev yapıyor.Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. İhbar durumunda en yakın ekipler yönlendiriliyor.Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.10. Zigana Kayak Merkezi (Gümüşhane)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangın durumunda en yakın yerleşim yerindeki ekipler yönlendiriliyor.11. Yıldız Dağı Kayak Merkezi (Sivas)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbarlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.12. Çambaşı Kayak Merkezi (Ordu)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. UMKE ekipleri görev yapıyor.13. Ladik Akdağ Kayak Merkezi (Samsun)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.14. Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu)İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. En yakın ekipler ihbar durumunda yönlendiriliyor.15. Bingöl Hesarek Kayak Merkezi İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbar halinde en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.16. Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkeziİtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbar halinde en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-faciasi-sonrasi-buyuksehirlerde-kac-itfaiye-istasyonu-var--1092972601.html

türkiye

kartalkaya kayak merkezi

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