https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-faciasi-sonrasi-buyuksehirlerde-kac-itfaiye-istasyonu-var--1092972601.html

Grand Kartal Otel faciası sonrası: Büyükşehirlerde kaç itfaiye istasyonu var?

Grand Kartal Otel faciası sonrası: Büyükşehirlerde kaç itfaiye istasyonu var?

Sputnik Türkiye

Sömestir tatili nedeniyle yüksek doluluk oranına sahip olan Grand Kartal Otel’de facia yaşandı ve Kartalkaya otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T13:20+0300

2025-01-23T13:20+0300

2025-01-23T13:20+0300

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Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Bolu’nun Kartalkaya ilçesindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Otelin sömestir tatili nedeniyle yüzde 80-90 oranında dolu olduğu belirtilirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika içerisinde olay yerine ulaşması eleştirildi. Tüm bu olanlar akıllara “Türkiye’de itfaiye istasyonlarının sayısı yeterli mi? Büyükşehirlerde kaç tane itfaiye istasyonu var?” sorusunu getirdi. Sputnik bu sorunun peşine düştü ve 30 büyükşehir belediyesine ulaşarak şehirlerindeki itfaiye istasyonlarının sayısını öğrendi. Detaylar özel haberimizde...Rakamlarla Büyükşehirlerdeki itfaiye istasyonlarıAşağıdaki Büyükşehir Belediyelerinin güncel sayısına ulaşamamakla birlikte 2016 yılları arasındaki istasyon verileri aşağıdaki gibidir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-faciasinin-ardindan-merkezi-itfaiye-teskilati-kurulacak--1092970147.html

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