https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-faciasi-sonrasi-buyuksehirlerde-kac-itfaiye-istasyonu-var--1092972601.html
Grand Kartal Otel faciası sonrası: Büyükşehirlerde kaç itfaiye istasyonu var?
Grand Kartal Otel faciası sonrası: Büyükşehirlerde kaç itfaiye istasyonu var?
Sputnik Türkiye
Sömestir tatili nedeniyle yüksek doluluk oranına sahip olan Grand Kartal Otel’de facia yaşandı ve Kartalkaya otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:20+0300
2025-01-23T13:20+0300
2025-01-23T13:20+0300
görüş
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ankara büyükşehir belediyesi itfaiye dairesi başkanlığı
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https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092965828_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_73a2734dbc35da3ade94ff9a2953b214.jpg
Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Bolu’nun Kartalkaya ilçesindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Otelin sömestir tatili nedeniyle yüzde 80-90 oranında dolu olduğu belirtilirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika içerisinde olay yerine ulaşması eleştirildi. Tüm bu olanlar akıllara “Türkiye’de itfaiye istasyonlarının sayısı yeterli mi? Büyükşehirlerde kaç tane itfaiye istasyonu var?” sorusunu getirdi. Sputnik bu sorunun peşine düştü ve 30 büyükşehir belediyesine ulaşarak şehirlerindeki itfaiye istasyonlarının sayısını öğrendi. Detaylar özel haberimizde...Rakamlarla Büyükşehirlerdeki itfaiye istasyonlarıAşağıdaki Büyükşehir Belediyelerinin güncel sayısına ulaşamamakla birlikte 2016 yılları arasındaki istasyon verileri aşağıdaki gibidir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-faciasinin-ardindan-merkezi-itfaiye-teskilati-kurulacak--1092970147.html
kartalkaya
bolu
bolu belediyesi
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Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
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Grand Kartal Otel faciası sonrası: Büyükşehirlerde kaç itfaiye istasyonu var?
Özel
Sömestir tatili nedeniyle yüksek doluluk oranına sahip olan Grand Kartal Otel’de facia yaşandı ve Kartalkaya otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin olay yerine 45 dakikada ulaşması ise "İtfaiye istasyonlarının sayısı yeterli mi?" sorusunu akıllara getirdi. Sputnik, büyükşehirlerdeki itfaiye sayılarını mercek altına aldı.
Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Bolu’nun Kartalkaya ilçesindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Otelin sömestir tatili nedeniyle yüzde 80-90 oranında dolu olduğu belirtilirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika içerisinde olay yerine ulaşması eleştirildi. Tüm bu olanlar akıllara “Türkiye’de itfaiye istasyonlarının sayısı yeterli mi? Büyükşehirlerde kaç tane itfaiye istasyonu var?” sorusunu getirdi. Sputnik bu sorunun peşine düştü ve 30 büyükşehir belediyesine ulaşarak şehirlerindeki itfaiye istasyonlarının sayısını öğrendi. Detaylar özel haberimizde...
Rakamlarla Büyükşehirlerdeki itfaiye istasyonları
İstanbul:
İstanbul İtfaiyesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 101 profesyonel, 31’u gönüllü itfaiye istasyonu olmak üzere 132
itfaiye istasyonu,
Ankara:
Ankara İtfaiyesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 25 ilçesinde, 48
itfaiye istasyonunda, 290 araç ve 1213 personel,
İzmir
: İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 62
itfaiye istasyonu,
Kocaeli:
Kocaeli İtfaiyesi Kocaeli Büyükşehir Belediye internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 19
itfaiye istasyonu,
Erzurum:
Erzurum İtfaiyesi Erzurum Büyükşehir Belediye internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 22
itfaiye istasyonu,
Ordu:
Ordu İtfaiyesi Ordu Büyükşehir Belediye internet sitesinde yer alan bilgiye göre; İl genelinde toplam 22
itfaiye istasyonunda görevli 253 itfaiye personeli ve toplam 49 itfaiye aracı,
Bursa:
Bursa İtfaiyesi Bursa Büyükşehir Belediye internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 28
tane istasyon,
Samsun:
Samsun İtfaiyesi Samsun Büyükşehir Belediye internet sitesinde yer alan bilgiye göre 283 personel, 46 itfaiye aracı ve 18
itfaiye istasyonu,
Tekirdağ:
Tekirdağ İtfaiyesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye internet sitesinde yer alan bilgiye göre; toplam 20 İtfaiye istasyonu,
Trabzon:
Trabzon İtfaiyesi Trabzon Büyükşehir Belediye internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 18 ilçede 21
itfaiye istasyonu,
Gaziantep
: Gaziantep İtfaiyesi 13
itfaiye istasyonu,
Kahramanmaraş:
Kahramanmaraş İtfaiyesi 30
(konteyner kenttekiler hariç) itfaiye istasyonu,
Konya:
Konya İtfaiyesi 80
İstasyon, 812 Personel, 2022 Gönüllü itfaiyeci,
Manisa:
Manisa İtfaiyesi 56
itfaiye istasyonu, 623 personeli ve 150 modern aracıyla,
Muğla:
Muğla İtfaiyesi 13 ilçede oluşturduğu 41
istasyon, 160 araç, 448 personel,
Mersin:
Manisa İtfaiyesi 16
itfaiye istasyonu,
Van
: Van İtfaiyesi 13
itfaiye istasyonu,
Diyarbakır:
Diyarbakır İtfaiyesi 6
istasyonu,
Adana:
Adana İtfaiyesi 21
itfaiye istasyonu,
Eskişehir:
Eskişehir İtfaiyesi 17
itfaiye istasyonu,
Şanlıurfa:
Şanlıurfa İtfaiyesi 5
tane merkez olmak üzere her ilçede bir tane istasyonla,
Kayseri:
Kayseri İtfaiyesi 17
itfaiye istasyonu,
Malatya:
Malatya İtfaiyesi 19
itfaiye istasyonu,
Hatay:
Hatay İtfaiyesi 15
itfaiye istasyonu ile hizmet veriyor.
Aşağıdaki Büyükşehir Belediyelerinin güncel sayısına ulaşamamakla birlikte 2016 yılları arasındaki istasyon verileri aşağıdaki gibidir:
Antalya:
Antalya İtfaiyesi 40
itfaiye istasyonu,
Balıkesir:
Balıkesir İtfaiyesi 35
itfaiye istasyonu,
Denizli:
Denizli İtfaiyesi 51
itfaiye istasyonu,
Mardin:
Mardin İtfaiyesi 8
itfaiye istasyonu,
Sakarya:
Sakarya İtfaiyesi16
itfaiye istasyonu ile hizmet veriyor.