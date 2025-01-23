https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkayadaki-yangin-felaketinde-gozaltinda-olanlar-arasinda-otelin-ascisi-ve-mutfak-calisanlari-1092986527.html

Kartalkaya'daki yangın felaketinde gözaltında olanlar arasında otelin aşçısı ve mutfak çalışanları da var

Kartalkaya'daki yangın felaketinde gözaltında olanlar arasında otelin aşçısı ve mutfak çalışanları da var

Sputnik Türkiye

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 11 kişinin işlemleri sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında otelin aşçısı ve iki mutfak... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T17:08+0300

2025-01-23T17:08+0300

2025-01-23T17:08+0300

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

grand kartal oteli

yangın felaketi

gözaltı

hüseyin özer

halit ergül

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri devam ederken, gözaltına alınan isimler arasında otelin aşçısı Faysal Yaver ile otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz de bulunuyor. Yangın faciasıyla ilgili kimler gözaltına alındı?Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz ile elektrikçi Hüseyin Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilecek.Bu arada zanlılardan bazılarının sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-faciasinin-ardindan-merkezi-itfaiye-teskilati-kurulacak--1092970147.html

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Sputnik Türkiye

kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın felaketi, gözaltı, hüseyin özer, halit ergül