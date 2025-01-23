https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-faciasinin-ardindan-merkezi-itfaiye-teskilati-kurulacak--1092970147.html
Kartalkaya faciasının ardından: Merkezi itfaiye teşkilatı geliyor
Kartalkaya faciasının ardından: Merkezi itfaiye teşkilatı geliyor
Sputnik Türkiye
Kartalkaya yangınıyla birlikte merkezi bir itfaiye teşkilatı kurulması değerlendiriliyor. Yeni dönemde yangınlarla mücadelede tek elden yönetilmesi... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:42+0300
2025-01-23T11:42+0300
2025-01-23T11:49+0300
türkiye
bolu
kartalkaya
itfaiye
afad
bolu belediyesi
kültür ve turizm bakanlığı
yetki
önlem
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Bolu Kartalkaya otel yangını ardında yetki karmaşası dair pek çok soru işareti bıraktı. Facianın ardından yangın yönetim mevzuatı kadar yangınla mücadele yöntemleri de yeni bir düzenleme yapılması gündeme gelmesi öngörülüyor. Belediyelerin itfaiye teşkilatlarından bağımsız olarak AFAD benzeri bir örgütlenmenin kurulması değerlendiriliyor. Bu sayede, yangına müdahale kapasitesi artırılacak. Müdahale süreçleri hız kazanacak. Yeni kurum kritik altyapılar, doğal ve tarihi sit alanları kadar turistik merkezlerden de sorumlu olacak.İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önerilen merkezi itfaiye teşkilatı ile Kartalkaya gibi yerleşim merkezlerinin uzağında kalan yerlerdeki yangınlara anında müdahale edebilme kapasitesi kazandırılacak. Yangın yönetim mevzuatı da bu kapsamda güncelleme öngörülüyor Yanıcı ve tutuşturucu niteliği yüksek malzeme kullanımına kısıtlama getirilmesi planlanıyor.AFAD gibi tek merkezden yönetilecek itfaiye modelSputnik'in edindiği bilgiye göre; merkezi itfaiye teşkilatı AFAD benzeri bir modelde örgütlenecek ve Ankara'dan yönetilmesi, bölge müdürlüklerine ve il müdürlüklerine ayrılan bir alt yapılanmaya da sahip olması düşünülüyor. Teşkilat, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan yeni yangın türleriyle mücadelede etkin rol oynayacak.Kendi araç filosu olacakKendi araç filosunun kurulması öngörülen merkezi itfaiye teşkilatı, birimlerinin bulunduğu bölge özelliğine göre teçhizat ile donatılacak. Tek bir merkezden yönetilecek olan teşkilat yangının boyutuna ve özelliğine göre teçhizat ve personeli o bölgeye nakil etme kapasitesine de sahip olacak.Yetki karmaşasına son verilecekPlanlanan bu düzenlemeyle, yaşanan büyük yangınlarda yaşanan belediye mi yoksa bakanlık mı mı sorumlu tartışmasının önüne de geçilmiş olacak. Yaşanabilecek bir yangın felaketinde koordinasyon yetkisi bu merkezi yapıya geçecek. Merkezi itfaiye teşkilatı yangının söndürülmesi konusunda yerel yönetimlerin belediyelerini de koordine ederek yetki karmaşasını da ortadan kaldıracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-otel-faciasi-sadece-6-bin-tllik-oda-maliyetiyle-onlenebilirdi-1092961781.html
türkiye
bolu
kartalkaya
bolu belediyesi
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Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
merkezi itfaiye teşkilatı, kartalkaya yangın, kartalkaya otel yangını, grand kartal otel faciası, otel yangın güvenliği, otel yangını nasıl oldu, türkiye itfaiye teşkilatı
merkezi itfaiye teşkilatı, kartalkaya yangın, kartalkaya otel yangını, grand kartal otel faciası, otel yangın güvenliği, otel yangını nasıl oldu, türkiye itfaiye teşkilatı
Kartalkaya faciasının ardından: Merkezi itfaiye teşkilatı geliyor
11:42 23.01.2025 (güncellendi: 11:49 23.01.2025)
Kartalkaya yangınıyla birlikte merkezi bir itfaiye teşkilatı kurulması değerlendiriliyor. Yeni dönemde yangınlarla mücadelede tek elden yönetilmesi planlanıyor. Merkezi itfaiye teşkilatına ait yangın filosu ve yangın birlikleri bulunacak. AFAD gibi tek merkezden yönetilecek bu yeni model itfaiyenin kendi araç filosu olacak.
Bolu Kartalkaya otel yangını ardında yetki karmaşası dair pek çok soru işareti bıraktı. Facianın ardından yangın yönetim mevzuatı kadar yangınla mücadele yöntemleri de yeni bir düzenleme yapılması gündeme gelmesi öngörülüyor. Belediyelerin itfaiye teşkilatlarından bağımsız olarak AFAD benzeri bir örgütlenmenin kurulması değerlendiriliyor. Bu sayede, yangına müdahale kapasitesi artırılacak. Müdahale süreçleri hız kazanacak. Yeni kurum kritik altyapılar, doğal ve tarihi sit alanları kadar turistik merkezlerden de sorumlu olacak.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önerilen merkezi itfaiye teşkilatı ile Kartalkaya gibi yerleşim merkezlerinin uzağında kalan yerlerdeki yangınlara anında müdahale edebilme kapasitesi kazandırılacak. Yangın yönetim mevzuatı da bu kapsamda güncelleme öngörülüyor Yanıcı ve tutuşturucu niteliği yüksek malzeme kullanımına kısıtlama getirilmesi planlanıyor.
AFAD gibi tek merkezden yönetilecek itfaiye model
Sputnik'in edindiği bilgiye göre; merkezi itfaiye teşkilatı AFAD benzeri bir modelde örgütlenecek ve Ankara'dan yönetilmesi, bölge müdürlüklerine ve il müdürlüklerine ayrılan bir alt yapılanmaya da sahip olması düşünülüyor. Teşkilat, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan yeni yangın türleriyle mücadelede etkin rol oynayacak.
Kendi araç filosunun kurulması öngörülen merkezi itfaiye teşkilatı, birimlerinin bulunduğu bölge özelliğine göre teçhizat ile donatılacak. Tek bir merkezden yönetilecek olan teşkilat yangının boyutuna ve özelliğine göre teçhizat ve personeli o bölgeye nakil etme kapasitesine de sahip olacak.
Yetki karmaşasına son verilecek
Planlanan bu düzenlemeyle, yaşanan büyük yangınlarda yaşanan belediye mi yoksa bakanlık mı mı sorumlu tartışmasının önüne de geçilmiş olacak. Yaşanabilecek bir yangın felaketinde koordinasyon yetkisi bu merkezi yapıya geçecek. Merkezi itfaiye teşkilatı yangının söndürülmesi konusunda yerel yönetimlerin belediyelerini de koordine ederek yetki karmaşasını da ortadan kaldıracak.