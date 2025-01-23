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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-faciasinin-ardindan-merkezi-itfaiye-teskilati-kurulacak--1092970147.html
Kartalkaya faciasının ardından: Merkezi itfaiye teşkilatı geliyor
Kartalkaya faciasının ardından: Merkezi itfaiye teşkilatı geliyor
Sputnik Türkiye
Kartalkaya yangınıyla birlikte merkezi bir itfaiye teşkilatı kurulması değerlendiriliyor. Yeni dönemde yangınlarla mücadelede tek elden yönetilmesi... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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kartalkaya
itfaiye
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Bolu Kartalkaya otel yangını ardında yetki karmaşası dair pek çok soru işareti bıraktı. Facianın ardından yangın yönetim mevzuatı kadar yangınla mücadele yöntemleri de yeni bir düzenleme yapılması gündeme gelmesi öngörülüyor. Belediyelerin itfaiye teşkilatlarından bağımsız olarak AFAD benzeri bir örgütlenmenin kurulması değerlendiriliyor. Bu sayede, yangına müdahale kapasitesi artırılacak. Müdahale süreçleri hız kazanacak. Yeni kurum kritik altyapılar, doğal ve tarihi sit alanları kadar turistik merkezlerden de sorumlu olacak.İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önerilen merkezi itfaiye teşkilatı ile Kartalkaya gibi yerleşim merkezlerinin uzağında kalan yerlerdeki yangınlara anında müdahale edebilme kapasitesi kazandırılacak. Yangın yönetim mevzuatı da bu kapsamda güncelleme öngörülüyor Yanıcı ve tutuşturucu niteliği yüksek malzeme kullanımına kısıtlama getirilmesi planlanıyor.AFAD gibi tek merkezden yönetilecek itfaiye modelSputnik'in edindiği bilgiye göre; merkezi itfaiye teşkilatı AFAD benzeri bir modelde örgütlenecek ve Ankara'dan yönetilmesi, bölge müdürlüklerine ve il müdürlüklerine ayrılan bir alt yapılanmaya da sahip olması düşünülüyor. Teşkilat, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan yeni yangın türleriyle mücadelede etkin rol oynayacak.Kendi araç filosu olacakKendi araç filosunun kurulması öngörülen merkezi itfaiye teşkilatı, birimlerinin bulunduğu bölge özelliğine göre teçhizat ile donatılacak. Tek bir merkezden yönetilecek olan teşkilat yangının boyutuna ve özelliğine göre teçhizat ve personeli o bölgeye nakil etme kapasitesine de sahip olacak.Yetki karmaşasına son verilecekPlanlanan bu düzenlemeyle, yaşanan büyük yangınlarda yaşanan belediye mi yoksa bakanlık mı mı sorumlu tartışmasının önüne de geçilmiş olacak. Yaşanabilecek bir yangın felaketinde koordinasyon yetkisi bu merkezi yapıya geçecek. Merkezi itfaiye teşkilatı yangının söndürülmesi konusunda yerel yönetimlerin belediyelerini de koordine ederek yetki karmaşasını da ortadan kaldıracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-otel-faciasi-sadece-6-bin-tllik-oda-maliyetiyle-onlenebilirdi-1092961781.html
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merkezi itfaiye teşkilatı, kartalkaya yangın, kartalkaya otel yangını, grand kartal otel faciası, otel yangın güvenliği, otel yangını nasıl oldu, türkiye itfaiye teşkilatı
merkezi itfaiye teşkilatı, kartalkaya yangın, kartalkaya otel yangını, grand kartal otel faciası, otel yangın güvenliği, otel yangını nasıl oldu, türkiye itfaiye teşkilatı

Kartalkaya faciasının ardından: Merkezi itfaiye teşkilatı geliyor

11:42 23.01.2025 (güncellendi: 11:49 23.01.2025)
© AA / Evrim AydınKartalkaya otel yangını
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA / Evrim Aydın
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Kartalkaya yangınıyla birlikte merkezi bir itfaiye teşkilatı kurulması değerlendiriliyor. Yeni dönemde yangınlarla mücadelede tek elden yönetilmesi planlanıyor. Merkezi itfaiye teşkilatına ait yangın filosu ve yangın birlikleri bulunacak. AFAD gibi tek merkezden yönetilecek bu yeni model itfaiyenin kendi araç filosu olacak.
Bolu Kartalkaya otel yangını ardında yetki karmaşası dair pek çok soru işareti bıraktı. Facianın ardından yangın yönetim mevzuatı kadar yangınla mücadele yöntemleri de yeni bir düzenleme yapılması gündeme gelmesi öngörülüyor. Belediyelerin itfaiye teşkilatlarından bağımsız olarak AFAD benzeri bir örgütlenmenin kurulması değerlendiriliyor. Bu sayede, yangına müdahale kapasitesi artırılacak. Müdahale süreçleri hız kazanacak. Yeni kurum kritik altyapılar, doğal ve tarihi sit alanları kadar turistik merkezlerden de sorumlu olacak.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önerilen merkezi itfaiye teşkilatı ile Kartalkaya gibi yerleşim merkezlerinin uzağında kalan yerlerdeki yangınlara anında müdahale edebilme kapasitesi kazandırılacak. Yangın yönetim mevzuatı da bu kapsamda güncelleme öngörülüyor Yanıcı ve tutuşturucu niteliği yüksek malzeme kullanımına kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

AFAD gibi tek merkezden yönetilecek itfaiye model

Sputnik'in edindiği bilgiye göre; merkezi itfaiye teşkilatı AFAD benzeri bir modelde örgütlenecek ve Ankara'dan yönetilmesi, bölge müdürlüklerine ve il müdürlüklerine ayrılan bir alt yapılanmaya da sahip olması düşünülüyor. Teşkilat, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan yeni yangın türleriyle mücadelede etkin rol oynayacak.

Kendi araç filosu olacak

Kendi araç filosunun kurulması öngörülen merkezi itfaiye teşkilatı, birimlerinin bulunduğu bölge özelliğine göre teçhizat ile donatılacak. Tek bir merkezden yönetilecek olan teşkilat yangının boyutuna ve özelliğine göre teçhizat ve personeli o bölgeye nakil etme kapasitesine de sahip olacak.

Yetki karmaşasına son verilecek

Planlanan bu düzenlemeyle, yaşanan büyük yangınlarda yaşanan belediye mi yoksa bakanlık mı mı sorumlu tartışmasının önüne de geçilmiş olacak. Yaşanabilecek bir yangın felaketinde koordinasyon yetkisi bu merkezi yapıya geçecek. Merkezi itfaiye teşkilatı yangının söndürülmesi konusunda yerel yönetimlerin belediyelerini de koordine ederek yetki karmaşasını da ortadan kaldıracak.
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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Kartalkaya otel faciası sadece 6 bin TL’lik oda maliyetiyle önlenebilirdi
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