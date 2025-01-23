https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-otel-faciasi-sadece-6-bin-tllik-oda-maliyetiyle-onlenebilirdi-1092961781.html

Kartalkaya otel faciası sadece 6 bin TL’lik oda maliyetiyle önlenebilirdi

Kartalkaya otel faciası sadece 6 bin TL’lik oda maliyetiyle önlenebilirdi

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında alınmayan önlemler tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, gerekli yangın sistemlerinin toplam maliyeti sadece 1... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T09:13+0300

2025-01-23T09:13+0300

2025-01-23T09:13+0300

türkiye

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Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartalkaya Oteli’nde yaşanan yangın, otellerdeki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanların hesaplamalarına göre, yangına karşı alınması gereken önlemlerin toplam maliyeti, otelin 161 odası için yalnızca 1 milyon TL olarak belirlendi.Bu maliyet, oda başına 6 bin TL’ye denk geliyor. Otelin gecelik oda fiyatının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, bir odanın bir gecelik ücretinin yalnızca yüzde 20’siyle gerekli güvenlik tedbirlerinin alınabileceği ortaya çıktı.Yangın önleme sistemlerinin maliyeti çok düşükHürriyet'in haberine göre, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), otellerde kullanılabilecek yangın önleme sistemlerinin maliyetlerini değerlendirdi. İşte dikkate değer rakamlar:Bu rakamlar, birçok otel için büyük bir yük teşkil etmese de, ihmal edildiğinde sonuçlarının ne kadar ağır olabileceğini bir kez daha gösteriyor.Yangın önleme sistemleri felaketi engelleyebilirdiGrand Kartalkaya Oteli’nde, yangın güvenliği sistemlerinin yetersiz olduğu ve birçok önlemin alınmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, yangın tespit ve uyarı sistemlerinin, uyuyan misafirlerin erken tahliyesini sağlayarak facianın önlenebileceğini belirtti. Ancak bu sistemlerin, otelin her noktasına kurulmadığı için yeterli şekilde çalışmadığı ifade edildi.Küçük maliyet, büyük felaketin önüne geçebilirdiYangın tespit ve söndürme sistemlerinin toplam maliyeti, otelin bir günlük gelirine denk gelmiyor. Buna rağmen, güvenlik önlemlerinin alınmaması, can kayıplarına neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-yangini-3-sigorta-sirketinin-reddettigi-ortaya-cikti-1092961185.html

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