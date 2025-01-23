https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-otel-faciasi-sadece-6-bin-tllik-oda-maliyetiyle-onlenebilirdi-1092961781.html
Kartalkaya otel faciası sadece 6 bin TL’lik oda maliyetiyle önlenebilirdi
Kartalkaya otel faciası sadece 6 bin TL’lik oda maliyetiyle önlenebilirdi
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında alınmayan önlemler tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, gerekli yangın sistemlerinin toplam maliyeti sadece 1... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T09:13+0300
2025-01-23T09:13+0300
2025-01-23T09:13+0300
türkiye
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grand kartal otel
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Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartalkaya Oteli’nde yaşanan yangın, otellerdeki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanların hesaplamalarına göre, yangına karşı alınması gereken önlemlerin toplam maliyeti, otelin 161 odası için yalnızca 1 milyon TL olarak belirlendi.Bu maliyet, oda başına 6 bin TL’ye denk geliyor. Otelin gecelik oda fiyatının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, bir odanın bir gecelik ücretinin yalnızca yüzde 20’siyle gerekli güvenlik tedbirlerinin alınabileceği ortaya çıktı.Yangın önleme sistemlerinin maliyeti çok düşükHürriyet'in haberine göre, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), otellerde kullanılabilecek yangın önleme sistemlerinin maliyetlerini değerlendirdi. İşte dikkate değer rakamlar:Bu rakamlar, birçok otel için büyük bir yük teşkil etmese de, ihmal edildiğinde sonuçlarının ne kadar ağır olabileceğini bir kez daha gösteriyor.Yangın önleme sistemleri felaketi engelleyebilirdiGrand Kartalkaya Oteli’nde, yangın güvenliği sistemlerinin yetersiz olduğu ve birçok önlemin alınmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, yangın tespit ve uyarı sistemlerinin, uyuyan misafirlerin erken tahliyesini sağlayarak facianın önlenebileceğini belirtti. Ancak bu sistemlerin, otelin her noktasına kurulmadığı için yeterli şekilde çalışmadığı ifade edildi.Küçük maliyet, büyük felaketin önüne geçebilirdiYangın tespit ve söndürme sistemlerinin toplam maliyeti, otelin bir günlük gelirine denk gelmiyor. Buna rağmen, güvenlik önlemlerinin alınmaması, can kayıplarına neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-yangini-3-sigorta-sirketinin-reddettigi-ortaya-cikti-1092961185.html
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yangın, yangın söndürme, otel, otel yangını, oda, otel odası, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın merdiveni, yangın söndürme tüpü
Kartalkaya otel faciası sadece 6 bin TL’lik oda maliyetiyle önlenebilirdi
Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında alınmayan önlemler tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, gerekli yangın sistemlerinin toplam maliyeti sadece 1 milyon TL’ydi. Otelde gecelik konaklama fiyatı 30 bin TL iken, yalnızca oda başına yüzde 20’lik bir maliyetle felaketin önüne geçilebilirdi.
Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartalkaya Oteli’nde yaşanan yangın, otellerdeki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanların hesaplamalarına göre, yangına karşı alınması gereken önlemlerin toplam maliyeti, otelin 161 odası için yalnızca 1 milyon TL olarak belirlendi.
Bu maliyet, oda başına 6 bin TL’ye denk geliyor. Otelin gecelik oda fiyatının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, bir odanın bir gecelik ücretinin yalnızca yüzde 20’siyle gerekli güvenlik tedbirlerinin alınabileceği ortaya çıktı.
Yangın önleme sistemlerinin maliyeti çok düşük
Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), otellerde kullanılabilecek yangın önleme sistemlerinin maliyetlerini değerlendirdi. İşte dikkate değer rakamlar:
Yangın tüpleri
: 12 kiloluk bir yangın tüpü en fazla 1.200 TL
.
Uyku sırasında yangını algılayan sistemler
: 50 odalı bir otel için 50 bin TL ile 100 bin TL
arasında değişiyor. 150 oda ve üzeri büyük otellerde bu rakam 250 bin TL’ye kadar çıkabiliyor
.
Yağmurlama sistemleri (sprinkler)
: Metrekare başına 300 TL ile 600 TL
arasında bir maliyeti var. Küçük otellerde toplam maliyet 75 bin TL
, büyük otellerde ise 150 bin TL’ye
ulaşıyor.
Yangın merdivenleri
: 2025 yılı itibarıyla metrekare başına maliyeti 4 bin 500 TL
.
Bu rakamlar, birçok otel için büyük bir yük teşkil etmese de, ihmal edildiğinde sonuçlarının ne kadar ağır olabileceğini bir kez daha gösteriyor.
Yangın önleme sistemleri felaketi engelleyebilirdi
Grand Kartalkaya Oteli’nde, yangın güvenliği sistemlerinin yetersiz olduğu ve birçok önlemin alınmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, yangın tespit ve uyarı sistemlerinin, uyuyan misafirlerin erken tahliyesini sağlayarak facianın önlenebileceğini belirtti. Ancak bu sistemlerin, otelin her noktasına kurulmadığı için yeterli şekilde çalışmadığı ifade edildi.
Küçük maliyet, büyük felaketin önüne geçebilirdi
Yangın tespit ve söndürme sistemlerinin toplam maliyeti, otelin bir günlük gelirine denk gelmiyor. Buna rağmen, güvenlik önlemlerinin alınmaması, can kayıplarına neden oldu.