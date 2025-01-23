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Kartalkaya otel faciası sadece 6 bin TL’lik oda maliyetiyle önlenebilirdi
Kartalkaya otel faciası sadece 6 bin TL’lik oda maliyetiyle önlenebilirdi
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında alınmayan önlemler tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, gerekli yangın sistemlerinin toplam maliyeti sadece 1... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartalkaya Oteli’nde yaşanan yangın, otellerdeki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanların hesaplamalarına göre, yangına karşı alınması gereken önlemlerin toplam maliyeti, otelin 161 odası için yalnızca 1 milyon TL olarak belirlendi.Bu maliyet, oda başına 6 bin TL’ye denk geliyor. Otelin gecelik oda fiyatının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, bir odanın bir gecelik ücretinin yalnızca yüzde 20’siyle gerekli güvenlik tedbirlerinin alınabileceği ortaya çıktı.Yangın önleme sistemlerinin maliyeti çok düşükHürriyet'in haberine göre, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), otellerde kullanılabilecek yangın önleme sistemlerinin maliyetlerini değerlendirdi. İşte dikkate değer rakamlar:Bu rakamlar, birçok otel için büyük bir yük teşkil etmese de, ihmal edildiğinde sonuçlarının ne kadar ağır olabileceğini bir kez daha gösteriyor.Yangın önleme sistemleri felaketi engelleyebilirdiGrand Kartalkaya Oteli’nde, yangın güvenliği sistemlerinin yetersiz olduğu ve birçok önlemin alınmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, yangın tespit ve uyarı sistemlerinin, uyuyan misafirlerin erken tahliyesini sağlayarak facianın önlenebileceğini belirtti. Ancak bu sistemlerin, otelin her noktasına kurulmadığı için yeterli şekilde çalışmadığı ifade edildi.Küçük maliyet, büyük felaketin önüne geçebilirdiYangın tespit ve söndürme sistemlerinin toplam maliyeti, otelin bir günlük gelirine denk gelmiyor. Buna rağmen, güvenlik önlemlerinin alınmaması, can kayıplarına neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-yangini-3-sigorta-sirketinin-reddettigi-ortaya-cikti-1092961185.html
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Kartalkaya otel faciası sadece 6 bin TL’lik oda maliyetiyle önlenebilirdi

09:13 23.01.2025
© AA / Evrim AydınKartalkaya otel yangını
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA / Evrim Aydın
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Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında alınmayan önlemler tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, gerekli yangın sistemlerinin toplam maliyeti sadece 1 milyon TL’ydi. Otelde gecelik konaklama fiyatı 30 bin TL iken, yalnızca oda başına yüzde 20’lik bir maliyetle felaketin önüne geçilebilirdi.
Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartalkaya Oteli’nde yaşanan yangın, otellerdeki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanların hesaplamalarına göre, yangına karşı alınması gereken önlemlerin toplam maliyeti, otelin 161 odası için yalnızca 1 milyon TL olarak belirlendi.
Bu maliyet, oda başına 6 bin TL’ye denk geliyor. Otelin gecelik oda fiyatının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, bir odanın bir gecelik ücretinin yalnızca yüzde 20’siyle gerekli güvenlik tedbirlerinin alınabileceği ortaya çıktı.

Yangın önleme sistemlerinin maliyeti çok düşük

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), otellerde kullanılabilecek yangın önleme sistemlerinin maliyetlerini değerlendirdi. İşte dikkate değer rakamlar:
Yangın tüpleri: 12 kiloluk bir yangın tüpü en fazla 1.200 TL.
Uyku sırasında yangını algılayan sistemler: 50 odalı bir otel için 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor. 150 oda ve üzeri büyük otellerde bu rakam 250 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Yağmurlama sistemleri (sprinkler): Metrekare başına 300 TL ile 600 TL arasında bir maliyeti var. Küçük otellerde toplam maliyet 75 bin TL, büyük otellerde ise 150 bin TL’ye ulaşıyor.
Yangın merdivenleri: 2025 yılı itibarıyla metrekare başına maliyeti 4 bin 500 TL.
Bu rakamlar, birçok otel için büyük bir yük teşkil etmese de, ihmal edildiğinde sonuçlarının ne kadar ağır olabileceğini bir kez daha gösteriyor.

Yangın önleme sistemleri felaketi engelleyebilirdi

Grand Kartalkaya Oteli’nde, yangın güvenliği sistemlerinin yetersiz olduğu ve birçok önlemin alınmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, yangın tespit ve uyarı sistemlerinin, uyuyan misafirlerin erken tahliyesini sağlayarak facianın önlenebileceğini belirtti. Ancak bu sistemlerin, otelin her noktasına kurulmadığı için yeterli şekilde çalışmadığı ifade edildi.

Küçük maliyet, büyük felaketin önüne geçebilirdi

Yangın tespit ve söndürme sistemlerinin toplam maliyeti, otelin bir günlük gelirine denk gelmiyor. Buna rağmen, güvenlik önlemlerinin alınmaması, can kayıplarına neden oldu.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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