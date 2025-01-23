https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/istanbulda-yogun-sis-etkili-oluyor-vapur-seferleri-devam-ediyor--1092961157.html

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Vapur seferleri devam ediyor

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Vapur seferleri devam ediyor

Sputnik Türkiye

İstanbullular güne yoğun sisle uyandı. Yoğun sis kent merkezi ve boğazda etkili olurken vapur seferleri devam ederken boğaz trafiği açık. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T09:16+0300

2025-01-23T09:16+0300

2025-01-23T09:16+0300

türkiye

meteoroloji

istanbul

sis

boğaz trafiği

vapur

vapur seferleri

yoğun sis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/06/1082520763_0:255:2735:1793_1920x0_80_0_0_cbdd7b08c448b063c9aa157c63061b1a.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre İstanbul'da hava sıcaklığı 9 derece olarak tahmin edilirken kent merkezinde ve boğazlarda yoğun sis hakim. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerine göre sabah 06.10 itibariyle boğaz trafiği, kuzey-güney yönünde saat 11.10'a kadar açık. Güney-kuzey yönünde ise 04.10 ile 12.50 arasında boğaz trafiği askıya alındı. İstanbul Şehir Hatları Müdürlüğü, kentte etkili olan sis sebebiyle vapur seferlerinde iptal bulunmuyor, vapur seferleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meteoroloji-alarm-verdi-24-il-icin-kar-yagisi-38-kente-saganak-uyarisi-iste-kar-altinda-kalacak-1092957616.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, istanbul, sis, boğaz trafiği, vapur, vapur seferleri, yoğun sis