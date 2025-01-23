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İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Vapur seferleri devam ediyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Vapur seferleri devam ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbullular güne yoğun sisle uyandı. Yoğun sis kent merkezi ve boğazda etkili olurken vapur seferleri devam ederken boğaz trafiği açık. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T09:16+0300
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meteoroloji
istanbul
sis
boğaz trafiği
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vapur seferleri
yoğun sis
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre İstanbul'da hava sıcaklığı 9 derece olarak tahmin edilirken kent merkezinde ve boğazlarda yoğun sis hakim. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerine göre sabah 06.10 itibariyle boğaz trafiği, kuzey-güney yönünde saat 11.10'a kadar açık. Güney-kuzey yönünde ise 04.10 ile 12.50 arasında boğaz trafiği askıya alındı. İstanbul Şehir Hatları Müdürlüğü, kentte etkili olan sis sebebiyle vapur seferlerinde iptal bulunmuyor, vapur seferleri devam ediyor.
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meteoroloji, istanbul, sis, boğaz trafiği, vapur, vapur seferleri, yoğun sis
meteoroloji, istanbul, sis, boğaz trafiği, vapur, vapur seferleri, yoğun sis

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Vapur seferleri devam ediyor

09:16 23.01.2025
© Murat Şengülİstanbul sis
İstanbul sis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Murat Şengül
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İstanbullular güne yoğun sisle uyandı. Yoğun sis kent merkezi ve boğazda etkili olurken vapur seferleri devam ederken boğaz trafiği açık.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre İstanbul'da hava sıcaklığı 9 derece olarak tahmin edilirken kent merkezinde ve boğazlarda yoğun sis hakim. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerine göre sabah 06.10 itibariyle boğaz trafiği, kuzey-güney yönünde saat 11.10'a kadar açık. Güney-kuzey yönünde ise 04.10 ile 12.50 arasında boğaz trafiği askıya alındı. İstanbul Şehir Hatları Müdürlüğü, kentte etkili olan sis sebebiyle vapur seferlerinde iptal bulunmuyor, vapur seferleri devam ediyor.
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