https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/istanbulda-yogun-sis-etkili-oluyor-vapur-seferleri-devam-ediyor--1092961157.html
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Vapur seferleri devam ediyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Vapur seferleri devam ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbullular güne yoğun sisle uyandı. Yoğun sis kent merkezi ve boğazda etkili olurken vapur seferleri devam ederken boğaz trafiği açık. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T09:16+0300
2025-01-23T09:16+0300
2025-01-23T09:16+0300
türkiye
meteoroloji
istanbul
sis
boğaz trafiği
vapur
vapur seferleri
yoğun sis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/06/1082520763_0:255:2735:1793_1920x0_80_0_0_cbdd7b08c448b063c9aa157c63061b1a.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre İstanbul'da hava sıcaklığı 9 derece olarak tahmin edilirken kent merkezinde ve boğazlarda yoğun sis hakim. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerine göre sabah 06.10 itibariyle boğaz trafiği, kuzey-güney yönünde saat 11.10'a kadar açık. Güney-kuzey yönünde ise 04.10 ile 12.50 arasında boğaz trafiği askıya alındı. İstanbul Şehir Hatları Müdürlüğü, kentte etkili olan sis sebebiyle vapur seferlerinde iptal bulunmuyor, vapur seferleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meteoroloji-alarm-verdi-24-il-icin-kar-yagisi-38-kente-saganak-uyarisi-iste-kar-altinda-kalacak-1092957616.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/06/1082520763_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_2ef833b908227872814d24b1c93ffa67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, istanbul, sis, boğaz trafiği, vapur, vapur seferleri, yoğun sis
meteoroloji, istanbul, sis, boğaz trafiği, vapur, vapur seferleri, yoğun sis
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Vapur seferleri devam ediyor
İstanbullular güne yoğun sisle uyandı. Yoğun sis kent merkezi ve boğazda etkili olurken vapur seferleri devam ederken boğaz trafiği açık.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre İstanbul'da hava sıcaklığı 9 derece olarak tahmin edilirken kent merkezinde ve boğazlarda yoğun sis hakim. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerine göre sabah 06.10 itibariyle boğaz trafiği, kuzey-güney yönünde saat 11.10'a kadar açık. Güney-kuzey yönünde ise 04.10 ile 12.50 arasında boğaz trafiği askıya alındı. İstanbul Şehir Hatları Müdürlüğü, kentte etkili olan sis sebebiyle vapur seferlerinde iptal bulunmuyor, vapur seferleri devam ediyor.