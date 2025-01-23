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İstanbul, 'trafikte en fazla zaman kaybı yaşayan şehir' listesinde dünya lideri oldu
İstanbul, 'trafikte en fazla zaman kaybı yaşayan şehir' listesinde dünya lideri oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul, '2024 Küresel Trafik Puan Tablosu' raporuna göre, trafikte kaybedilen saatler açısından dünya lideri oldu. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:20+0300
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İstanbul trafiği, şehirde yaşayanların en büyük kabusu olmaya devam ediyor. 2024 Küresel Trafik Puan Tablosu raporu da İstanbulluların 'çilesini' bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, İstanbul trafikte kaybedilen saatler açısında 946 şehri geride bırakarak 'dünya lideri' oldu. İstanbullular trafikte kaç saat kaybediyor? Diğer ülkelerde durum ne? İstanbul, ilk kez listenin ilk sırasına oturduABD merkezli yazılım ve veri şirketinin hazırladığı rapora göre, İstanbul 105 saatle trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir olarak ilk kez listenin zirvesinde yer aldı. İstanbul’daki trafik gecikmeleri, 2023 yılına kıyasla yüzde 15 artış gösterdi. New York ve Chicago, 102 saatle trafikte kaybedilen vakit listesinde İstanbul'u takip etti. Geçen yıl Londra'da 101, Mexico City'de 97 saat trafikte kaybedildi.ABD'de geçen yıl New York ve Chicago'nun yanı sıra trafikte kaybedilen saat Los Angeles için 88, Boston için 79 ve Philadelphia için 77 oldu. Böylelikle sıralamada ABD kentleri ön plana çıktı.Buna göre ortalama bir ABD'li sürücü, sıkışık trafikte tam 1 haftalık çalışma saati kaybetti. 43 saate denk gelen bu süre, 771 dolara mâl oldu.Trafikte Avrupa ülkelerinde durum ne?AB ülkeleri arasında ise Fransa'da analiz edilen kentsel alanların sadece yarısında gecikmeler artarken komşu İspanya'da alanların yüzde 65'inde daha fazla gecikme görüldü. Raporda, Almanya'da incelenen kentsel alanların yaklaşık yüzde 73'üne denk gelen 53 kentsel alanda gecikmenin arttığı kaydedildi. Birleşik Krallık genelindeki trafik gecikmeleri, 2024'te nispeten sabit kalırken Londra, en üst sıradaki yerini korudu ve tüm ülkedeki gecikmenin yarısını temsil etti. Birleşik Krallık'ta sürücüler işe gidip gelirken ortalama 61 saat ya da yaklaşık 581 sterlin değerinde zaman kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/istanbulda-yogun-sis-etkili-oluyor-vapur-seferleri-devam-ediyor--1092961157.html
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istanbulda trafikte geçirilen zaman, istanbulda trafikte kaç saat geçiriliyor, istanbullular trafikte kaç saat kaybediyor
istanbulda trafikte geçirilen zaman, istanbulda trafikte kaç saat geçiriliyor, istanbullular trafikte kaç saat kaybediyor

İstanbul, 'trafikte en fazla zaman kaybı yaşayan şehir' listesinde dünya lideri oldu

13:20 23.01.2025
trafik
trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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İstanbul, '2024 Küresel Trafik Puan Tablosu' raporuna göre, trafikte kaybedilen saatler açısından dünya lideri oldu.
İstanbul trafiği, şehirde yaşayanların en büyük kabusu olmaya devam ediyor. 2024 Küresel Trafik Puan Tablosu raporu da İstanbulluların 'çilesini' bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, İstanbul trafikte kaybedilen saatler açısında 946 şehri geride bırakarak 'dünya lideri' oldu. İstanbullular trafikte kaç saat kaybediyor? Diğer ülkelerde durum ne?

İstanbul, ilk kez listenin ilk sırasına oturdu

ABD merkezli yazılım ve veri şirketinin hazırladığı rapora göre, İstanbul 105 saatle trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir olarak ilk kez listenin zirvesinde yer aldı. İstanbul’daki trafik gecikmeleri, 2023 yılına kıyasla yüzde 15 artış gösterdi. New York ve Chicago, 102 saatle trafikte kaybedilen vakit listesinde İstanbul'u takip etti. Geçen yıl Londra'da 101, Mexico City'de 97 saat trafikte kaybedildi.
ABD'de geçen yıl New York ve Chicago'nun yanı sıra trafikte kaybedilen saat Los Angeles için 88, Boston için 79 ve Philadelphia için 77 oldu. Böylelikle sıralamada ABD kentleri ön plana çıktı.
Buna göre ortalama bir ABD'li sürücü, sıkışık trafikte tam 1 haftalık çalışma saati kaybetti. 43 saate denk gelen bu süre, 771 dolara mâl oldu.

Trafikte Avrupa ülkelerinde durum ne?

AB ülkeleri arasında ise Fransa'da analiz edilen kentsel alanların sadece yarısında gecikmeler artarken komşu İspanya'da alanların yüzde 65'inde daha fazla gecikme görüldü. Raporda, Almanya'da incelenen kentsel alanların yaklaşık yüzde 73'üne denk gelen 53 kentsel alanda gecikmenin arttığı kaydedildi. Birleşik Krallık genelindeki trafik gecikmeleri, 2024'te nispeten sabit kalırken Londra, en üst sıradaki yerini korudu ve tüm ülkedeki gecikmenin yarısını temsil etti. Birleşik Krallık'ta sürücüler işe gidip gelirken ortalama 61 saat ya da yaklaşık 581 sterlin değerinde zaman kaybetti.
İstanbul sis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Vapur seferleri devam ediyor
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