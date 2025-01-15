https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbul-barosu-olaganustu-kurultaya-gidiyor-tarih-aciklandi-1092715120.html

İstanbul Barosu, Olağanüstü Kurultay'a gidiyor: Tarih açıklandı

İstanbul Barosu, Olağanüstü Kurultay'a gidiyor: Tarih açıklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, olağanüstü Kurultay'a gideceklerini açıkladı. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T17:40+0300

2025-01-15T17:40+0300

2025-01-15T18:03+0300

türkiye

istanbul barosu

ibrahim kaboğlu

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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Olağanüstü Kurultay'a gideceklerini açıkladı. Kaboğlu, Kurultay'ın 23 Şubat'ta gerçekleşeceğini söyledi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetici hakkında davaname hazırlanmasının ardından İstanbul Barosu, Olağanüstü Kurultay'a gitme kararı kaldı. İstanbul Barosu'nda düzenlenen toplantıda kararı açıklayan Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, 23 Şubat'ta Olağaüstü Genel Kurultay yapacaklarını dile getirdi. 'Bu toplantı sıradan bir toplantı değil. Burada yüzlerce toplantı yaptım ama böyle bir toplantı ilk olarak gerçekleşiyor" diyen Kaboğlu açıklamasında, şunları söyledi: Önceki gün görevlerine son verilmesi talebiyle İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 yöneticiye yönelik olarak davaname hazırlanmıştı.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/istanbul-barosu-baskani-kaboglu-ve-yonetimi-hakkinda-dava-acildi-gorevlerine-son-verilmesi-talep-1092673140.html

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