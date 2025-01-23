https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ingilterede-vakalarda-yuzde-80-artis-gunluk-ortalama-784-kisi-hastaneye-yatirildi-1092993323.html
İngiltere'de vakalarda yüzde 80 artış: Günlük ortalama 784 kişi hastaneye yatırıldı
İngiltere'de vakalarda yüzde 80 artış: Günlük ortalama 784 kişi hastaneye yatırıldı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de norovirüs vakalarında geçen yıla göre yüzde 80 artış olduğu, günlük ortalama 784 kişinin hastanelere yatış sağladığı açıklandı. Ülkede sağlık... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T21:23+0300
2025-01-23T21:23+0300
2025-01-23T21:24+0300
dünya
norovirüs
ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
londra
avrupa
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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nden (NHS) yapılan açıklamaya göre 13 Ocak - 19 Ocak haftasında boyunca günlük ortalama 784 kişi norovirüs sebepli hastaneye yatırıldı. Bir önceki haftaya göre artış gösteren hasta sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına ulaştı. Aynı zamanda 2020'den bu yana ocak ayı için kaydedilen en yüksek seviye kayıtlara geçti. NHS verileri hastanelerde yetişkin yataklarının yüzde 96'sının dolu olduğunu ortaya koydu.Ayrıca Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1071 hastanın hastaneye yatırıldığı bildirildi.Norovirüsten korunmanın yolu nedir?Uzmanlar 'kış ishali' olarak da bilinen norovirüsün kolaylıkla yayılabildiğini belirtiyor. Virüsten korunmak için bir kez daha heijyen uyarısı yapılırken, en etkili yolunun sık sık sabun ve suyla el yıkamak olduğu ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/japonyada-hapishaneler-yaslilarla-doldu-hayat-hapisten-zor-1092993103.html
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norovirüs, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), londra, avrupa
norovirüs, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), londra, avrupa
İngiltere'de vakalarda yüzde 80 artış: Günlük ortalama 784 kişi hastaneye yatırıldı
21:23 23.01.2025 (güncellendi: 21:24 23.01.2025)
İngiltere'de norovirüs vakalarında geçen yıla göre yüzde 80 artış olduğu, günlük ortalama 784 kişinin hastanelere yatış sağladığı açıklandı. Ülkede sağlık sisteminin bu sebeple zorluk yaşadığı kaydedildi.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nden (NHS) yapılan açıklamaya göre 13 Ocak - 19 Ocak haftasında boyunca günlük ortalama 784 kişi norovirüs sebepli hastaneye yatırıldı. Bir önceki haftaya göre artış gösteren hasta sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına ulaştı.
Aynı zamanda 2020'den bu yana ocak ayı için kaydedilen en yüksek seviye kayıtlara geçti. NHS verileri hastanelerde yetişkin yataklarının yüzde 96'sının dolu olduğunu ortaya koydu.
Ayrıca Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1071 hastanın hastaneye yatırıldığı bildirildi.
Norovirüsten korunmanın yolu nedir?
Uzmanlar 'kış ishali' olarak da bilinen norovirüsün kolaylıkla yayılabildiğini belirtiyor. Virüsten korunmak için bir kez daha heijyen uyarısı yapılırken, en etkili yolunun sık sık sabun ve suyla el yıkamak olduğu ifade ediliyor.