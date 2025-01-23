https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ingiliz-basini-suriyeye-seriat-geldigini-yazdi-1092978275.html

İngiliz basını Suriye'ye 'şeriat geldiğini' yazdı

İngiliz basını Suriye'ye 'şeriat geldiğini' yazdı

Sputnik Türkiye

İngiliz basını bugünkü haberinde Suriye'nin yeni yönetiminin, güvenlik güçlerine başvuruda kişilere din sorulduğunu belirterek eğitimlerde de 'İslami şeriat... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T14:06+0300

2025-01-23T14:06+0300

2025-01-23T14:06+0300

dünya

içişleri bakanlığı

suriye

iddia

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polis merkezi

şeriat

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İngiliz basını, kaynaklarının ismini vermeden "5 kıdemli memura" dayandırdığı haberinde, Suriye'deki yeni yönetimin, güvenlik güçleri başvuru formlarında kişinin dininin sorulduğunu işaret ederek "eğitimlerde İslami şeriat hukukuna" odaklanıldığını ileri sürdü. İsimsiz kaynakların söylediklerini yine isimsiz "diplomatlara" yorumlatan İngiliz basını haberinde, Şeriat kanunlarının ne kadar etkili olacağına dair değerlendirmeyi "bu konuda kamuoyuna konuşma yetkisi olmayan bir diplomata" yorumlattı. Haberde 'Suriye İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığı'ndan' konuyla ilgili herhangi bir açıklama yer almadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/suriye-gecici-hukumeti-savunma-bakani-israil-suriyedeki-yasadisi-eylemlerini-durdurmali-1092956816.html

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içişleri bakanlığı, suriye, iddia, ingiliz basını, polis, polis merkezi, şeriat