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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ingiliz-basini-suriyeye-seriat-geldigini-yazdi-1092978275.html
İngiliz basını Suriye'ye 'şeriat geldiğini' yazdı
İngiliz basını Suriye'ye 'şeriat geldiğini' yazdı
Sputnik Türkiye
İngiliz basını bugünkü haberinde Suriye'nin yeni yönetiminin, güvenlik güçlerine başvuruda kişilere din sorulduğunu belirterek eğitimlerde de 'İslami şeriat... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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suriye
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İngiliz basını, kaynaklarının ismini vermeden "5 kıdemli memura" dayandırdığı haberinde, Suriye'deki yeni yönetimin, güvenlik güçleri başvuru formlarında kişinin dininin sorulduğunu işaret ederek "eğitimlerde İslami şeriat hukukuna" odaklanıldığını ileri sürdü. İsimsiz kaynakların söylediklerini yine isimsiz "diplomatlara" yorumlatan İngiliz basını haberinde, Şeriat kanunlarının ne kadar etkili olacağına dair değerlendirmeyi "bu konuda kamuoyuna konuşma yetkisi olmayan bir diplomata" yorumlattı. Haberde 'Suriye İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığı'ndan' konuyla ilgili herhangi bir açıklama yer almadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/suriye-gecici-hukumeti-savunma-bakani-israil-suriyedeki-yasadisi-eylemlerini-durdurmali-1092956816.html
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içişleri bakanlığı, suriye, iddia, ingiliz basını, polis, polis merkezi, şeriat
içişleri bakanlığı, suriye, iddia, ingiliz basını, polis, polis merkezi, şeriat

İngiliz basını Suriye'ye 'şeriat geldiğini' yazdı

14:06 23.01.2025
© AP Photo / Omar Albamİngiliz basını Suriye'ye 'şeriat geldiğini' yazdı
İngiliz basını Suriye'ye 'şeriat geldiğini' yazdı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Omar Albam
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İngiliz basını bugünkü haberinde Suriye'nin yeni yönetiminin, güvenlik güçlerine başvuruda kişilere din sorulduğunu belirterek eğitimlerde de 'İslami şeriat hukukuna odaklanıldığını' iddia etti.
İngiliz basını, kaynaklarının ismini vermeden "5 kıdemli memura" dayandırdığı haberinde, Suriye'deki yeni yönetimin, güvenlik güçleri başvuru formlarında kişinin dininin sorulduğunu işaret ederek "eğitimlerde İslami şeriat hukukuna" odaklanıldığını ileri sürdü.
İsimsiz kaynakların söylediklerini yine isimsiz "diplomatlara" yorumlatan İngiliz basını haberinde, Şeriat kanunlarının ne kadar etkili olacağına dair değerlendirmeyi "bu konuda kamuoyuna konuşma yetkisi olmayan bir diplomata" yorumlattı. Haberde 'Suriye İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığı'ndan' konuyla ilgili herhangi bir açıklama yer almadı.
Suriye'de hükümeti kurma görevi Beşir'e verileceği açıklanırken İsrail, Golan Tepeleri'nde saldırılara devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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