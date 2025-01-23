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İki balinanın karaciğer düşkünlüğü, Güney Afrika kıyılarındaki köpek balıklarının sonunu getirdi
İki balinanın karaciğer düşkünlüğü, Güney Afrika kıyılarındaki köpek balıklarının sonunu getirdi
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Güney Afrika kıyılarındaki bir bölgede köpek balıklarının giderek azalmasını araştıran bilim insanları, her köpek balığının ölümü sonrasında olay yerinde... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T15:44+0300
2025-01-23T15:44+0300
yaşam
güney afrika
köpek balığı
katil balina
karaciğer
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Güney Afrika'nın köpek balığı başkenti sayılan Gansbaai koyunda yaklaşık 10 yıl önce 1000'e yakın köpek balığı varken çoğunun göç etmesi ve geri dönmemesi sebebiyle bu sularda artık büyük beyaz köpek balığına rastlanmıyor. Guardian'a konuşan deniz biyoloğu Dr. Alison Towner, bunun sebebinin ise karaciğer düşkünü iki katil balina olduğunu açıkladı. Gansbaai kıyılarındaki köpek balıkları aralıklarla saldırıya uğradığını ve kısmen parçalanmış köpek balığı cesetlerinin çeşitli zamanlarda kıyıya vurduğunu tespit eden bilim insanları, çalışma başlattı. Cesetlerini incelediklerinde balıkların karaciğerinin bulunduğu bölgenin saldırılar sırasında titizlikle çıkartıldığı görüldü. Her saldırı sonrası ise köpek balıklarının başka yerlere gittiği ve bir daha geri dönmedikleri tespit edildi. Gizemi çözmeye kararlı olan Towner ve meslektaşları, cesedi karaya vurmuş dört köpek balığının göğüs kemiği, solungaçların hemen arkasından, cerrahi bir hassasiyetle açıldığını tespit etti ve iki cesette ise belirgin tırmık izleri gördü. Dördünün de karaciğerleri yoktu. Bilim insanları her olaydan sonra bölgede gezen ve ayırt edici yüzgeçleri olan iki katil balinayı kısa sürede tespit etti. Olay dronla görüntülendiMidesine düşkün bu iki katil balinanın saldırılar sırasında çevrede görüldüğü ve bazen de köpek balıklarının karaciğerlerini yedikleri tespit edildi. İki orcanın köpek balıklarına saldırmaları ve karaciğerlerini yemeleri dronla görüntülenince bölgedeki köpek balıklarının başına gelenler netleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/izlanda-balina-avciligini-5-yil-uzatti-her-yil-400den-fazla-balina-avlanacak-1091232730.html
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güney afrika, köpek balığı, katil balina, karaciğer
güney afrika, köpek balığı, katil balina, karaciğer

İki balinanın karaciğer düşkünlüğü, Güney Afrika kıyılarındaki köpek balıklarının sonunu getirdi

15:44 23.01.2025
© Fotoğrafİki balinanın karaciğer düşkünlüğü, Güney Afrika kıyılarındaki köpek balıklarının sonunu getirdi
İki balinanın karaciğer düşkünlüğü, Güney Afrika kıyılarındaki köpek balıklarının sonunu getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Fotoğraf
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Güney Afrika kıyılarındaki bir bölgede köpek balıklarının giderek azalmasını araştıran bilim insanları, her köpek balığının ölümü sonrasında olay yerinde görülen iki katil balinanın ölümlerden sorumlu olduğunu buldu. Ölü köpek balıklarını inceleyen bilim insanları, balıkların karaciğerinin titizlikle çıkartıldığını tespit etti.
Güney Afrika'nın köpek balığı başkenti sayılan Gansbaai koyunda yaklaşık 10 yıl önce 1000'e yakın köpek balığı varken çoğunun göç etmesi ve geri dönmemesi sebebiyle bu sularda artık büyük beyaz köpek balığına rastlanmıyor. Guardian'a konuşan deniz biyoloğu Dr. Alison Towner, bunun sebebinin ise karaciğer düşkünü iki katil balina olduğunu açıkladı.
Gansbaai kıyılarındaki köpek balıkları aralıklarla saldırıya uğradığını ve kısmen parçalanmış köpek balığı cesetlerinin çeşitli zamanlarda kıyıya vurduğunu tespit eden bilim insanları, çalışma başlattı. Cesetlerini incelediklerinde balıkların karaciğerinin bulunduğu bölgenin saldırılar sırasında titizlikle çıkartıldığı görüldü. Her saldırı sonrası ise köpek balıklarının başka yerlere gittiği ve bir daha geri dönmedikleri tespit edildi.
Gizemi çözmeye kararlı olan Towner ve meslektaşları, cesedi karaya vurmuş dört köpek balığının göğüs kemiği, solungaçların hemen arkasından, cerrahi bir hassasiyetle açıldığını tespit etti ve iki cesette ise belirgin tırmık izleri gördü. Dördünün de karaciğerleri yoktu. Bilim insanları her olaydan sonra bölgede gezen ve ayırt edici yüzgeçleri olan iki katil balinayı kısa sürede tespit etti.

Olay dronla görüntülendi

Midesine düşkün bu iki katil balinanın saldırılar sırasında çevrede görüldüğü ve bazen de köpek balıklarının karaciğerlerini yedikleri tespit edildi. İki orcanın köpek balıklarına saldırmaları ve karaciğerlerini yemeleri dronla görüntülenince bölgedeki köpek balıklarının başına gelenler netleşti.
İzlanda, balina avcılığını 5 yıl uzattı: Her yıl 400'den fazla balina avlanacak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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İzlanda, balina avcılığını 5 yıl uzattı: Her yıl 400'den fazla balina avlanacak
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