https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/hekim-gocu-suruyor-2024te-2-bin-692-doktor-yurt-disina-gitti-1092967892.html
Hekim göçü sürüyor: 2024'te 2 bin 692 doktor yurt dışına gitti
Hekim göçü sürüyor: 2024'te 2 bin 692 doktor yurt dışına gitti
Sputnik Türkiye
Türk Tabipleri Birliği verilerine göre, 2024 yılında 2 bin 692 hekim yurt dışında çalışabilmek için İyi Hal Belgesi aldı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:05+0300
2025-01-23T11:05+0300
2025-01-23T11:05+0300
sağlik
türk tabipleri birliği (ttb)
beyin göçü
hekim göçü
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Türkiye'de çalışma şartlarının ağırlığı, meslek itibarsızlığı, hasta mobbingi, yetersiz maaşlar ve zor çalışma şartları nedeniyle doktorların yurt dışına göçü sürüyor. 2024 yılında 2 bin 692 hekim, Türk Tabipler Birliği'ne başvurarak 'İyi Hal Belgesi' aldı. Ne hasta ne de doktor mutluTürk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, 2024 yılında 2 bin 692 doktor yurt dışında çalışabilmek için İyi Hal Belgesi aldı. Hekimlerin Türkiye'den göç etme sebeplerini açıklayan TTB Merkez Konsey Üyesi Nilüfer Ustael, hasta mobbingi, meslek değersizleştirme ve ağır çalışma koşullarının göçü tetiklediğini belirtti. Ustael, hekimlerin üzerindeki baskının giderek arttığını ve bu durumun göçe yol açtığını belirtirken, hekimlerin, hasta başına sadece 5 dakika ayrılan muayene süreleri, yetersiz maaşlar, uzun çalışma saatleri ve meslek itibarsızlığı nedeniyle ülkeden uzaklaşmak istediğini vurguladı. Ustael şu ifadeleri kullandı: "Hastalar, kısa muayene sürelerinden dolayı çözümsüz kalıyor. Hastanelerde kışkırtılmış sağlık talebi yaratılıyor ve hekimler şiddetle karşı karşıya kalıyor. Bu sistem ne hekimi ne de hastayı memnun ediyor."Yıllara göre hekim göçüUstael, 2024 yılında yaşanan düşüşün Avrupa’daki vize uygulamalarından kaynaklandığını, hekimlerin yurt dışına gitme eğiliminin hala güçlü olduğunu ifade etti. İşte yıllara göre rakamlar: 2020: 931 hekim2021: 1.405 hekim2022: 2.685 hekim2023: 3.025 hekim2024: 2.692 hekim
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hekim göçü, türk tabipler birliği rakamları, hekim göçü rakamları, hekim göçü 2024 rakamları, kaç doktor yurt dışına gitti,
hekim göçü, türk tabipler birliği rakamları, hekim göçü rakamları, hekim göçü 2024 rakamları, kaç doktor yurt dışına gitti,
Hekim göçü sürüyor: 2024'te 2 bin 692 doktor yurt dışına gitti
Türk Tabipleri Birliği verilerine göre, 2024 yılında 2 bin 692 hekim yurt dışında çalışabilmek için İyi Hal Belgesi aldı.
Türkiye'de çalışma şartlarının ağırlığı, meslek itibarsızlığı, hasta mobbingi, yetersiz maaşlar ve zor çalışma şartları nedeniyle doktorların yurt dışına göçü sürüyor. 2024 yılında 2 bin 692 hekim, Türk Tabipler Birliği'ne başvurarak 'İyi Hal Belgesi' aldı.
Ne hasta ne de doktor mutlu
Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, 2024 yılında 2 bin 692 doktor yurt dışında çalışabilmek için İyi Hal Belgesi aldı. Hekimlerin Türkiye'den göç etme sebeplerini açıklayan TTB Merkez Konsey Üyesi Nilüfer Ustael, hasta mobbingi, meslek değersizleştirme ve ağır çalışma koşullarının göçü tetiklediğini belirtti.
Ustael, hekimlerin üzerindeki baskının giderek arttığını ve bu durumun göçe yol açtığını belirtirken, hekimlerin, hasta başına sadece 5 dakika ayrılan muayene süreleri, yetersiz maaşlar, uzun çalışma saatleri ve meslek itibarsızlığı nedeniyle ülkeden uzaklaşmak istediğini vurguladı. Ustael şu ifadeleri kullandı: "Hastalar, kısa muayene sürelerinden dolayı çözümsüz kalıyor. Hastanelerde kışkırtılmış sağlık talebi yaratılıyor ve hekimler şiddetle karşı karşıya kalıyor. Bu sistem ne hekimi ne de hastayı memnun ediyor."
Ustael, 2024 yılında yaşanan düşüşün Avrupa’daki vize uygulamalarından kaynaklandığını, hekimlerin yurt dışına gitme eğiliminin hala güçlü olduğunu ifade etti. İşte yıllara göre rakamlar: