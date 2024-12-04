https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/aile-hekimlerinin-grevi-ne-zaman-bitecek-1091141025.html

Aile hekimlerinin grevi ne zaman bitecek?

Aile hekimlerinin grevi ne zaman bitecek?

Sputnik Türkiye

Aile hekimlerinin beş günlük iş bırakma eylemi sürüyor. 2-6 Aralık tarihleri arasında grev kararı alan aile hekimleri 9 Aralık'ta hasta bakmaya başlayacak. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T09:50+0300

2024-12-04T09:50+0300

2024-12-04T09:50+0300

türkiye

aile hekimliği

aile hekimliği

sağlık ocağı

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doktor

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iş bırakma eylemi

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Aile hekimleri 5 günlük iş bırakma eylemlerini sürdürüyor. 2 Aralık Pazartesi günü itibarıyla başlayan iş bırakma eylemi 6 Aralık Cuma günü dahil sürecek. Cuma günü de aile hekimleri kapalı olacak. 9 Aralık Pazartesi günü ise aile hekimleri hizmet vermeye başlayacak.İkinci grev kararıAile hekimliği çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle kasım ayı başında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu grevin ardından bir grev kararı daha alınmıştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakacağını duyurdu.TTB’den yapılan açıklamada " Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." İfadeleri kullanıldı.Aile hekimleri 4 Aralık'ta açık mı?Aile hekimlerinin iş bırakma grevi, 6 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu nedenle hekimlerin 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.Aile hekimleri neden grevde?İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplayan sağlık çalışanları Aile Hekimleri Yönetmeliği'ndeki performansa dayalı yeni sistemin geri çekilmesini istedi.Greve giden aile hekimlerinin talepleri arasında sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi de yer alıyor. Hekimler yönetmeliğin sağlığın ticarileşmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Süreç boyunca hekimler her gün farklı bir noktada protesto düzenleyecek.

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